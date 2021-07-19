В городе постепенно формируется полноценная велосеть. Уже сейчас есть рабочий веломаршрут: Космонавта Комарова – Люстдорфская дорога – ул. Краснова. Его протяженность четыре километра.

Первая часть велодорожки на ул. Краснова, от Адмиральского проспекта до ул. Среднефонтанской, появилась еще в 2018 году. И вот недавно, уже в июле 2021 года появилась вторая ее часть, от площади Толбухина до Адмиральского проспекта. Через сам проспект, чтобы соединить две части велодорожки между собой, оборудовали специальный велопереезд.

О том, что две части веломаршрута соединены на Адмиральском проспекте велоперездом, сообщил в своем facebook депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Ранее разметку с велополосой нанесли на улице космонавта Комарова и Люстдорфской дороге. Таким образом оформился веломаршрут с Таирова до ул. Среднефонтанской.

В дальнейшем его продолжат до Куликового поля.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на Люстдорфской дороге сделали велополосу, которая через велопереезды на площади Толбухина соединилась с велодорожкой на Краснова.

Фото Петра Обухова/facebook