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В Одесской области людей умерло в 2 раза больше, чем родилось – статистика

В Одесской области людей умерло в 2 раза больше, чем родилось – статистика

В первом полугодии 2021 года в регионе было зарегистрировано 20386 смертей. Родилось же только 9263 украинца.

статистика рагсов

Данные демографической статистики за январь-июнь 2021 года опубликовало Министерство юстиции Украины.

Если говорить о причинах смертности, то Минюст такой информации не предоставляет. Но она есть в отчетах Госкомстата Украины.

Почти 70 украинцев из 100 умирают от болезней системы кровообращения. Примерно каждый 14-й из 100 – от злокачественных опухолей. И 7 человек из сотни – от внешних причин: несчастных случаев, катастроф и преступлений.

причины смерти в процентах

Кроме того, отделами государственной регистрации актов гражданского состояния за первое полугодие 2021 г. были зарегистрированы 6443 браков и 1774 разводов. 441 человек изменил свое имя.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о том, какая численность населения в Украине по данным Госкомстата.

Инфографика Министерства юстиции Украины и Портала превентивного образования.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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