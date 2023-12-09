Частые простуды и упадок сил: проверьте свой кислотно-щелочной баланс

Что такое кислотно-щелочной баланс?

Здоровый организм — это четко сбалансированная система. Один из основных показателей того, что химические процессы в ней происходят без сбоев — кислотно-щелочной (рH – пэ-аш) баланс. Именно он отвечает за нормальное функционирование клеток и насыщение их кислородом. Поддержание правильного уровня кислотно-щелочного баланса обеспечивается непрерывной работой легких, почек и буферных систем крови и тканей.

Простыми словами, рН-баланс — это соотношение кислоты и щелочи в организме, каждый орган которого нуждается в собственной среде. Например, желудку для эффективного переваривания пищи необходима высокая кислотность, а двенадцатиперстной кишке, наоборот, нужна щелочная среда.

При этом, чтобы все внутренние органы работали нормально, рН крови должен быть нейтральным. В идеале этот показатель составляет 7,35—7,45 по 14-балльной шкале. Его снижение свидетельствует о так называемом закислении организма – смещении его баланса в сторону кислотности.

Почему нарушается кислотно-щелочной баланс

Несмотря на то, что проблему закисления ученые изучают уже давно, точные причины ее возникновения до сих пор не выяснены. Считается, что уровень кислоты в организме может возрастать вследствие патологий мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ, болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), органов дыхания и сердца. Кроме того, закисление может стать результатом обезвоживания, малоподвижного образа жизни, приема некоторых лекарственных препаратов.

В то же время сторонники разных теорий сходятся на том, что одним из основных провоцирующих факторов для закисления организма является неправильно организованный рацион и злоупотребление определенными продуктами.

Признаки нарушения кислотно-щелочного баланса

Кислотный дисбаланс может проявляться по-разному. Свидетельствовать о нем может ухудшение общего самочувствия, хроническая слабость и усталость, головная боль и головокружение, частые простуды, беспричинный набор веса, плохое состояние кожи, волос и ногтей (сухость, ломкость), нарушения сна (бессонница, тревожные сновидения), регулярные отеки.

Если не обращать внимание на первые «звоночки», ситуация может осложниться расстройствами пищеварения, риском переломов даже при незначительных ушибах и травмах, развитием подагры.

Как восстановить кислотно-щелочной баланс

Поскольку точного анализа для определения общего уровня рН в организме не существует (обычно врачи ориентируются на анализы крови и мочи, кислотность слюны, показатели работы печени и почек, а также уровень глюкозы в крови), стандартная схема лечения тоже отсутствует. Обычно пациенту предлагается скорректировать кислотно-щелочной баланс с помощью ощелачивающей диеты.

Для этого придется хотя бы на время свести к минимуму употребление основных так называемых закисляющих продуктов: сахара, кондитерских изделий, сдобы, сладких газировок, любой молочки, мяса, белого хлеба, риса, кофе, фастфуда. В свою очередь, к «щелочным» продуктам относятся почти все овощи и фрукты (особенно полезны листовая и цветная капуста, огурцы, кабачки, яблоки, киви, авокадо, цитрусовые), грибы, соя, сырые орехи, сухофрукты, тыквенные семечки, петрушка, шпинат. Понятно, что, если вы не веган, то одними яблоками и капустой сыт не будешь, но постарайтесь хотя бы месяц соблюдать соотношение полезных и вредных продуктов в пропорции 80 к 20.

Также необходимо обильное питье (минимум 2 литра жидкости в день). К щелочным напиткам относятся несладкие травяные и фруктовые чаи, а также минеральная вода. Наиболее полезны отвары на основе шиповника, мяты, мелиссы, липы.

Что нужно знать о «щелочной» диете?

Но у теории закисления организма есть и немало противников. Так, многие врачи утверждают, что хотя еда и способна временно менять pH слюны и мочи, но на уровень кислотности крови она не влияет. Поэтому советы пить достаточно воды и есть «щелочную» пищу имеют смысл лишь с точки зрения общего оздоровления организма. При переходе на более правильный рацион улучшается пищеварение, появляется больше энергии и снижается вес, но на общий кислотно-щелочной баланс организма такая диета не влияет.