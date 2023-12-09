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КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про дружбу, после которых хочется позвонить друзьям

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про дружбу, после которых хочется позвонить друзьям

Декабрь в самом разгаре, а предновогодняя гонка уже начинает выматывать даже самых стойких. Расслабьтесь за просмотром фильмов про настоящую дружбу из нашей подборки! Смотрите их вместе с друзьями, в кругу семьи или же самостоятельно!

Война невест

  • Год: 2009
  • Режиссер: Гэри Виник
  • В ролях: Кейт Хадсон, Энн Хэтэуэй, Крис Пратт
  • Продолжительность: 89 минут

Эмма и Лив — подруги с детства. И с детства же обе девушки мечтали сыграть Свадьбу Мечты. Обязательно в июне в роскошном отеле «Плаза», и чтобы лучшая подруга была рядом. И вот, девушки помолвлены, они за много-много месяцев бронируют даты мероприятия, чтобы обе могли выйти замуж в июне, но в разных числах. Однако по ошибке их свадьбы назначают на один день, перенести запись невозможно, а значит придется «делить» общих друзей и внимание. Самое худшее — лучшей подруги не будет рядом в такой ответственный день! Ни Эмма, ни Лив не собирается уступать, поэтому подготовка к свадьбам тут же перерастает в военные действия. Сможет ли женская дружба перевесить безграничное женское коварство?

Что посмотреть на выходных: Война невест

Кадр из фильма «Война невест»

Банши Инишерина

  • Год: 2022
  • Режиссер: Мартин Макдонах
  • В ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Барри Кеоган, Керри Кондон
  • Продолжительность: 114 минут

Что делать, если лучший друг, с которым вы уже много лет общаетесь каждый день, говорит тебе: «Я не хочу больше с тобой дружить»? Патрик искренне не понимает, какая муха укусила его приятеля Колма. Нормально же общались, пили по пинте пива каждый день в пабе. Да, Патрик не очень умный, в отличие от музыканта Колма, но он хороший человек. Сболтнуть, правда, может лишнего по пьяне… Может обидел чем друга? Вот только Колм уверяет, что никакого повода не было. «Ты мне больше не нравишься» — вот и вся причина. Но разве у друзей так бывает?

Что посмотреть на выходных: Банши Инишерина

Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Клуб Первых Жен

  • Год: 1996
  • Режиссер: Хью Уилсон
  • В ролях: Голди Хоун, Дайан Китон, Бетт Мидлер, Мэгги Смит, Сара Джессика Паркер, Элизабет Беркли, Виктор Гарбер
  • Продолжительность: 103 минуты

Бренда, Элиз и Энни были близкими подругами в колледже, но после выпускного их дороги разбежались — разные интересы, семьи, работа… Тут времени на себя редко хватает, а на подруг тем более. Спустя 20 лет судьба снова сводит их вместе на похоронах четвертой подруги из их компании Синтии. Муж бросил ее ради молодой любовницы, поэтому она покончила с собой. Подруги особо тяжело переживают эту утрату, ведь на месте Синтии могла быть каждая из них — все трое разводятся и чувствуют одиночество и пустоту. Лучшее решение — держаться вместе в такой тяжелый момент! Сможет ли коллективный женский разум отомстить неблагодарным мужьям?

Что посмотреть на выходных: Клуб Первых Жен

Кадр из фильма «Клуб Первых Жен»

1+1 (Неприкасаемые)

  • Год: 2011
  • Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано
  • В ролях: Омар Си, Франсуа Клюзе
  • Продолжительность: 112 минут

Дрисс — грубиян с криминальным прошлым, который предпочитает прожигать свою жизнь, сидя на пособии по безработицы. Однако дармовые деньги могут скоро закончиться, поэтому приходиться ходить на собеседования. Если ему везде откажут (а в этом он не сомневается, ведь кому нужен такой безалаберный работник без манер?) — так уж и быть, выплаты продолжатся. Но вот незадача — Дрисса приняли на работу! Причем не абы куда, а в помощники к скучающему богачу Филиппу. Уже много лет он прикован к инвалидному креслу, и каждый день его безрадостен. Сможет ли шумный и эмоциональный Дрисс вновь научить Филиппа радоваться жизни?

Что посмотреть на выходных: 1+1 (Неприкасаемые)

Кадр из фильма «Неприкасаемые»

Лис и Охотничий пес

  • Год: 1981
  • Продолжительность: 83 минуты

Тод и Коппер живут на соседних фермах. У них много общего — они оба еще малыши, рано остались без семьи, а так как вокруг нет других сверстников, то они быстро сдружились. О, а еще у них из общего — по хвосту и четыре лапы, ведь Тод — лисенок, а Коппер — щенок.

Трогательный мультфильм о том, что можно оставаться друзьями, даже если обстоятельства больше не позволяют видеться друг с другом. Главное, не читайте книгу-первоисточник. Поверьте, оно вам не надо, потому что диснеевская наивность — лучшее, что могло случиться с этой историей.

Что посмотреть на выходных: Лис и Охотничий Пес

Кадр из мультфильма «Лис и Охотничий пес»

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Юлія Котляр
Юлия Котляр ПРОФИЛЬ

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