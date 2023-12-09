Война в Украине, день 654: минус еще 900 оккупантов

Об этом сообщает в своей традиционной сводке Генштаб ВСУ.

О ситуации на фронте на утро 9 декабря 2023 года

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Всего враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области; Надежда, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Серебрнка, Часов Яр, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с тем чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 24 атаки.

На Шахтерском и Запорожском направлениях силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Кратко о потерях врага на утро 9 декабря 2023 года

По состоянию с начала полномасштабного вторжения и по сей день общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 338120 (+900) человек;

танков ‒ 5632 (+6) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 10519 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 8058 (+1) ед;

крылатых ракет ‒ 1585 (+14);

автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7) ед.

Данные уточняются.