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Часті застуди і занепад сил: перевірте свій кислотно-лужний баланс

Часті застуди і занепад сил: перевірте свій кислотно-лужний баланс

Мучать часті застуди та набряки, хронічна слабкість і запаморочення? На думку прихильників теорії так званого закислення організму, такі симптоми можуть вказувати на те, що у вас кислотний дисбаланс. Чому він виникає і чим це загрожує, розповів лікар-терапевт Дмитро Барабанов.

Що таке кислотно-лужний баланс?

Здоровий організм — це чітко збалансована система. Один з основних показників того, що хімічні процеси в ній відбуваються без збоїв — кислотно-лужний (рН — пе-аш) баланс. Саме він відповідає за нормальне функціонування клітин і насичення їх киснем. Підтримка правильного рівня кислотно-лужного балансу забезпечується безперервною роботою легенів, нирок і буферних систем крові та тканин.

Простими словами, рН-баланс — це співвідношення кислоти та лугу в організмі, кожен орган якого потребує власного середовища. Наприклад, шлунку для ефективного перетравлення їжі потрібна висока кислотність, а дванадцятипалій кишці, навпаки, потрібне лужне середовище.

При цьому, щоб усі внутрішні органи працювали нормально, рН крові має бути нейтральним. В ідеалі цей показник становить 7,35-7,45 за 14-бальною шкалою. Його зниження свідчить про так зване закислення організму — зміщення його балансу в бік кислотності.

Чому порушується кислотно-лужний баланс

Незважаючи на те, що проблему закислення вчені вивчають уже давно, точні причини її виникнення досі не з’ясовані. Вважається, що рівень кислоти в організмі може зростати внаслідок патологій сечовивідних шляхів, порушень обміну речовин, хвороб шлунково-кишкового тракту (ШКТ), органів дихання та серця. Крім того, закислення може стати результатом зневоднення, малорухливого способу життя, приймання деяких лікарських препаратів. 

Водночас прихильники різних теорій сходяться на тому, що одним з основних провокувальних чинників для закислення організму є неправильно організований раціон і зловживання певними продуктами.

Ознаки порушення кислотно-лужного балансу

Кислотний дисбаланс може проявлятися по-різному. Свідчити про нього може погіршення загального самопочуття, хронічна слабкість і втома, головний біль і запаморочення, часті застуди, безпричинне набирання ваги, поганий стан шкіри, волосся і нігтів (сухість, ламкість), порушення сну (безсоння, тривожні сновидіння), регулярні набряки. 

Якщо не звертати увагу на перші «дзвіночки», ситуація може ускладнитися розладами травлення, ризиком переломів навіть за незначних ударів і травм, розвитком подагри.

Як відновити кислотно-лужний баланс

Дмитро Барабанов. Лікар-терапевт

Дмитро Барабанов. Лікар-терапевт

Оскільки точного аналізу для визначення загального рівня рН в організмі не існує (зазвичай лікарі орієнтуються на аналізи крові та сечі, кислотність слини, показники роботи печінки та нирок, а також рівень глюкози в крові), стандартної схеми лікування також немає. Зазвичай пацієнту пропонується скорегувати кислотно-лужний баланс за допомогою олужнювальної дієти.

Для цього доведеться хоча б на деякий час звести до мінімуму вживання основних так званих продуктів, що закислюють: цукру, кондитерських виробів, здоби, солодких газованих напоїв, будь-якої молочки, м’яса, білого хліба, рису, кави, фастфуду. Своєю чергою, до «лужних» продуктів належать майже всі овочі та фрукти (особливо корисними є листова та цвітна капуста, огірки, кабачки, яблука, ківі, авокадо, цитрусові), гриби, соя, сирі горіхи, сухофрукти, гарбузове насіння, петрушка, шпинат. Зрозуміло, що, якщо ви не веган, то одними яблуками і капустою ситий не будеш, але постарайтеся хоча б місяць дотримуватися співвідношення корисних і шкідливих продуктів у пропорції 80 до 20.

Також необхідне рясне пиття (мінімум 2 літри рідини на день). До лужних напоїв належать несолодкі трав’яні та фруктові чаї, а також мінеральна вода. Найбільш корисні відвари на основі шипшини, м’яти, меліси, липи.

Що потрібно знати про «лужну» дієту?

Але в теорії закислення організму є й чимало противників. Так, багато лікарів стверджують, що хоча їжа і здатна тимчасово змінювати pH слини та сечі, але на рівень кислотності крові вона не впливає. Тому поради пити достатньо води і їсти «лужну» їжу мають сенс лише з погляду загального оздоровлення організму. Під час переходу на більш правильний раціон поліпшується травлення, з’являється більше енергії та знижується вага, але на загальний кислотно-лужний баланс організму така дієта не впливає.

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Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФІЛЬ

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