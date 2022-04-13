«Быть там, где надо»: история одесского волонтера

Наталья Штагер родилась в Ужгороде. В Одессе живет три года. Замужем, дочери семь лет. Она волонтер одесского Благотворительного фонда «Добрый самарянин», который сейчас стал настоящим Штабом добра на Молдаванке.

Отвлекаю от работы Наташу, прошу рассказать свою историю.

– Почему обо мне? Вы обо всех расскажите.

Поясняю, что об этом центре добра обязательно расскажу. Но хотелось бы еще и вот так, лично.

– А что лично? Моя история, как и у всех волонтеров сейчас – помогать с Божьей помощью. Проще говоря, быть там, где надо, где нужен, где больше всего можешь принести пользы.

Муж Наташи – из Донбасса, первый боевой опыт прошел давно, когда ООС еще именовалось АТО.

– Донбасс – наша боль… Мать мужа сейчас в Донецке. Вроде как и связь пока с ней есть, а поговорить… Она ничего почти нам не говорит, там телефоны прослушиваются, и ей страшно. Все это очень-очень сложно, очень больно. Однажды я поняла: помогать другим – это не просто слова, это как суть самой жизни для меня. Больше того, это ведь как часть служения Богу. И на кухне работала, а вот теперь занимаюсь продуктовыми наборами. Ну а как иначе?

Если все мы молимся за нашу Победу, за то, чтобы этот кошмар поскорее закончился, то для этого же что-то делать надо. На своем месте быть. Вот это и есть мое место. Сейчас столько нуждающихся, люди в таком тяжелом психологическом состоянии порой находятся, особенно беженцы-переселенцы. Некоторые вообще совсем без ничего остались. А здесь они видят реальную поддержку, получают реальную помощь. Как же не помогать им сейчас? – тихо рассуждает Наташа.

Наташа оборачивается, смотрит туда, где стоят длинные столы и мелькают руки волонтеров.

– Сильно устаете? – спрашиваю я свою собеседницу.

– Кто из сейчас рассуждает об усталости, если тем, кто к нам обращается, в сотни раз тяжелее? Сколько Бог даст сил, столько буду работать, как и все те, кто работает рядом со мной…

Уже через мгновение я увидела свою собеседницу за работой, в общем строю одесских волонтеров. «Там, где надо», проще говоря.

Фото Марии Котовой