Одесса на военном положении, день 48-й: Молдаванка и ее Штаб добра

Сорок восьмой день… А мы снова на Молдаванке. В том ее месте, где люди с золотыми сердцами живут и работают почти без перерыва. Это сквер Гамова, который стал на старушке Молдаванке самым настоящим Штабом добра. Здесь объединились сегодня уже давно находящийся на этой территории Благотворительный фонд «Добрый Самарянин» и Волонтерский гуманитарный центр в Малиновском районе.

Это же так по-одесски – всегда улыбаться

Здесь очень много людей, они работают и улыбаются. Так улыбаются, что не могу не спросить у администратора Штаба добра Натальи Тереховой:

– Это что, установка такая – обязательная улыбка?

Наталья мне в ответ опять-таки улыбается:

– Ну вот сами посудите, а как иначе? Мы решаем сейчас огромное количество проблем, и все больше людей – малоимущих одесситов, переселенцев – к нам обращаются за помощью. Сами ведь знаете, в каком они состоянии, в какой растерянности. Порой на обычный вопрос не могут сразу ответить. Переселенцев все больше. Как же нам не улыбаться, не подбодрить их с самого начала улыбкой? Кто, как не мы?

Кто, как не они?.. С Божьей помощью и горячими золотыми сердцами?

С чем же обращаются сейчас в этот Штаб добра на Молдаванке?

«Мужа забрали на войну, маленький ребенок, я одна. Помогите, если можете».

«Выйти из дома не могу. Можете привезти продуктов?».

«У меня ребенок-инвалид, я мать-одиночка, нужны медикаменты, помогите пожалуйста».

«Вы помогаете беженцам? Мы выехали из Николаева, ничего не осталось»…

«Это – для Николаева, это – для Бердянска»

Здесь работают около ста волонтеров. Прошу оторваться от упаковки продуктовых наборов хоть на мгновение. Это не всегда получается. По той простой причине, что вот сейчас – упаковка, а потом – раздача одежды, обеда. И все это – по кругу, изо дня в день, из часа в час.

Здесь также собирают гуманитарную помощь для украинских городов, наиболее пострадавших от войны. На днях была собрана целая машина гуманитарной помощи для жителей Бучи. На днях проводилась разгрузка гуманитарной помощи из Франции (это для Николаева). Это – для Херсона, это – для Бердянска, это еще для какого-то украинского города, по которому «прошлись» оккупанты.

А еще здесь трудится целый «компьютерный центр». Потому что всех и все нужно учесть, подсчитать…

Психологическая помощь (даже спецзарядка), горячие обеды, продуктовые наборы… А еще надо и то, и это. Вот, как выясняется, сейчас малоимущие одесситы и переселенцы нуждаются, в удобной, соответствующей погоде одежде, желательно спортивной, тележках для малышей, одеялах, подушках, постельном белье, средствах личной гигиены.

Дети волонтеров – тоже волонтеры

Заглядываем в маленькую комнатку, знакомимся с еще одной волонтерской гвардией. Это – одесские дети, Лада Шевцова и Клементина Священко. Они – дети волонтеров. Впрочем, не только так, потому что сами о себе отзываются:

– Мы – волонтеры!

Да, они тоже волонтеры. Помогают, чем могут – пакуют продукты, готовят чай, кофе. Наперебой рассказывают, как научились готовить вкусный какао и капучино. А еще девчонки рисуют нашу Победу и мир… Мне сразу вспомнилось рассказы тех, кто плетет маскировочные сети: в каждую такую сетку заворачивают детские рисунки – как оберег…

Нуждаетесь в помощи или сами в состоянии помочь? Время работы этого Штаба добра и милосердия с 9:00 до 17:00. Сквер Гамова. Телефон: +38 (048) 796-27-49.

Фото Марии Котовой