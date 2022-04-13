Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 12 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия

Газеты Британии и Шотландии: Война на Украине продолжает доминировать на первых рядах. Заглавия газет: последняя битва Мариуполя

Великобритания. «Меtro» сообщает о так называемой «последней битве» в Мариуполе, где украинские силы готовятся к последнему дню битвы с российскими войсками после того, как закончились продовольствие и боеприпасы. Он цитирует сообщение в Facebook, где дислоцированная в городе бригада заявила: «Для некоторых из нас это смерть, а для остальных — плен».

The Financial Times сообщает, что министр финансов Украины обратился к западным партнерам с просьбой о вливании десятков миллиардов долларов для покрытия огромного бюджетного дефицита, вызванного российским вторжением. В интервью газете Сергей Марченко говорит, что страна находится в «худшем» финансовом состоянии, добавляя: «Если вы хотите, чтобы мы продолжали вести эту войну, помогите нам».

Владимир Путин отправляет тысячи украинцев в отдаленные уголки России, до 5500 миль от их домов, сообщает «I». Украинцев вывозят из зон конфликтов в их стране и отправляют в отдаленные уголки России. Газета утверждает, что ознакомилась с кремлевскими документами, предписывающими вывезти 100 000 человек в Сибирь, Арктику и Чечню против их воли. исячи. В документе также говорится, что инсайдеры Министерства внутренних дел признали, что британская схема помощи беженцам разочарует многих людей и не будет достаточно ускорена, чтобы успокоить критиков

Телевизионная кухарка Прю Лейт написала в «The Telegraph», что вызвалась принять украинских беженцев, но до сих пор ничего не получила от правительства. Она говорит, что некоторые люди, предложившие помощь, просто сдадутся. Их следует поощрять, говорит она, «или хотя бы держать в курсе».

Газета The Guardian анонсирует материал на трех страницах: «Украинские войска, изображенные на Донбассе (фото), в то время как Россия, похоже, готовила там штурм. Тактический поворот Москвы возник на фоне сообщений о массовом мародерстве ее солдат.

Подпись под фото: «Войска Зеленского окопались, пока Россия «грабит» Украину»

Шотландия. Оккупационные силы надпись на фото газеты The Scotsman

Подпись под фото: «Соловик проезжает на велосипеде за российским солдатом, стоящим на страже Волноваси, города в самопровозглашенной на востоке, Донецкой народной республике, вчера. Украинский президент Зеленский сказал, что его страна не отдаст ни одной из своих территорий в обмен на мир».

Фото на первой полосе The Herald — Украинские рабочие грузят разрушенный российский танк на платформу в Андреевке возле Киева. Андреевка была оккупирована русскими войсками в начале украино-российской войны.»

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» Подпись под фото: «В Бородянке Киевской области в понедельник продолжались поиски тел среди завалов разбомбованных домов. Надежды на выжившие под завалами уже не было».

Главный материал: «Нехаммер сообщает о «жестком разговоре» с Путиным. Осторожная реакция ЕС и Украины на самостоятельные действия канцлера»

Москва/Вена. Переговоры между федеральным канцлером Карлом Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным в понедельник были, по словам Нехаммера, «прямыми, открытыми и жесткими». Соответственно, канцлер потребовал от Путина прекращения войны против Украины, а также обратился к военным преступлениям в Буче и других украинских городах. Он также объявил о дальнейших санкциях ЕС, если война продолжится.

Поездка политика канцлера, о которой накануне была объявлена ​​в короткие сроки, была быстро раскритикована как экспертами в Австрии, так и оппозицией и партнером по коалиции. Сообщается, что «зеленые» были не в курсе. В понедельник ЕС и Германия подчеркнули, что поездка Нехаммера была согласована заранее. Сольный проект канцлера был заранее согласован в Брюсселе и Украине с оговорками. С Берлина говорили, что «приветствуют» все шаги, которые могут способствовать окончанию войны»

Еще один материал: «Война к глобальной бедности Всемирный банк ожидает рецессии во многих странах».

Для Украины война значит не только человеческую трагедию. По оценке Всемирного банка, валовой внутренний продукт сокращается почти на 50 процентов в соответствии с предыдущим годом. Для России Всемирный банк ожидает спада экономического производства на одиннадцать процентов. Но страны, не участвующие в военных действиях, также страдают от последнего: Всемирный банк предусматривает рецессию в Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане и Республике Молдова, в то время как в Румынии, Грузии и Армении рост прекратится. 40 миллионов человек во всем мире рискуют скатиться в крайнюю бедность

Газета «KURIER». Заголовок на фотоколлаже: «Дружеского визита нет»

Подзаголовок: «75-минутный разговор с Путиным. Канцлер Карл Нехаммер призвал создать гуманитарные коридоры в зоне боевых действий и рассмотрел русские военные преступления. Разговор был «открытым и жестким».

Резиденция Путина в подмосковном Ново-Огарево: здесь встретились президент России и канцлер Австрии

Материал: «ЕС продвигает планы заменить российский газ.

Первые детали уже на столе Австрия могла бы воспользоваться ими».

Австрийские политики в начале марта были в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Катаре, чтобы искать новых партнеров для поставок газа. Пока что с небольшим успехом, сообщает KURIER.

Другая ситуация на уровне ЕС, где уже существует конкретное расписание скорейшего решения вопроса. Приближается постепенное прекращение поставок российского газа. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон был в Вене в понедельник и представил подробности следующих шагов.

Государства должны делиться Импорт российского газа до конца года сократится на две трети из-за захватнической войны против Украины Норвегия, Катар, Азербайджан и США должны выступить в качестве новых поставщиков. Также расширяются терминалы жидкого газа, один из которых недавно заработал в Литве. Страны, которым легче обойтись без газа должны отдавать его другим. Австрия в конце концов могла бы извлечь из этого пользу.

Анонс материала: Элина Гаранча снова приглашает вас на «Классику под звездами». Цель мероприятия — поддержать тех, кто прибыл из Украины и нуждается в помощи.

Газета «Kleine Zeitung». Заголовок на фото:« ПОДОРОЖЬ КАНЦЛЕРА В ПУТИН. Поедка в пустоту».

Нехаммер разговаривал с Путиным в Москве 75 минут. После встречи канцлер был настроен очень пессимистично.

Анонс материала: «Наступление на востоке Украины: По мнению армейских экспертов, войска Путина теперь лучше оснащены».

Издание NEUE. Заголовок: «На щепетильной миссии».

НЕ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ. По его собственным заявлениям, канцлер Карл Нехаммер полтора часа провел с президентом России Владимиром Путиным. «Это был не дружеский визит, – сказал он.

Издание «Salzburger Nachrichten» – «Поездка в Москву была обязательной».

МОСКВА. Это была встреча лицом к лицу, без общих встреч с прессой и даже без официальных поздравительных фотографий. В понедельник президент России Владимир Путин принял канцлера Австрии Карла Нехаммера в своей загородной резиденции в подмосковном Ново-Огареве. По инициативе Австрии, как отметили в Кремле. Разговор длился около часа и, по словам федерального канцлера Нехаммера, был «очень прямым, открытым и жестким». Поездка была ему «долгом». Он хотел не оставить камня на камне, чтобы положить конец войне. Однако после встречи Нехаммер заявил на пресс-конференции, что разговор «в общем-то не оставил у него положительных впечатлений».

Путин не дал комментарии сразу после встречи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заранее заявил, что кроме Украины будут обсуждаться и поставки газа, «поскольку тема очень актуальна для австрийской стороны». Нехаммер сообщил, что он сказал Путину «недвусмысленно», что существующие санкции ЕС останутся и будут ужесточены, пока в Украине будут умирать люди. Его важнейшим посланием было «о том, что эта война должна закончиться».

Остальные к Нехаммеру уже обращались к президенту России с этим сообщением. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Эрдоган среди прочих недавно пытались выступить посредниками в войне в Украине. Пока что на Москву это не произвело впечатления. Напротив, кровопролитие усилилось. Теперь тоже ожидается новое наступление.

Колонка: «Компромисс с разжигателем войны?»

Непонятно, поможет миссия Карла Нехаммера Украине. Однако ясно, что она помогает Путину.

В мире международных государств нельзя выбирать себе собеседника, и даже такую ​​фигуру, как Владимир Путин, которому, конечно, лучше было бы сидеть в камере военных преступников в Гааге, чем в Кремле, нужно принять как реальность. И, следовательно, тоже как собеседника. Независимо от этого, есть много указаний на то, что поездка канцлера Карла Нехаммера в Москву была основана на недоразумении. А именно, на непонимание того, что имеешь дело с деспотом, который солгал всему миру, без необходимости развязавший преступную агрессивную войну, чья артиллерия превращает в руины целые жилые массивы, убивающие и насилующие в оккупированной стране, убивающие молодежь своей страны. , что мириться с массовыми гибелью мирных жителей, месяцами недоступного для рациональных и даже человеческих аргументов — вот с таким деспотом можно разумно разговаривать.

По словам Нехаммера, он дал понять российскому президенту и военачальнику, что «эта война должна прекратиться», что боевые действия должны быть остановлены, а гуманитарные коридоры должны быть созданы и санкции будут продолжаться.

будет «пока люди умирают в Украине». Эти аргументы, безусловно, произвели бы впечатление на разумного государственного деятеля. Но Владимир Путин не разумный государственный деятель, иначе он не стал бы бессмысленно расстреливать европейский миропорядок.

Непонятно, поможет ли миссия Нехаммера Украине. Однако ясно, что она помогает Путину. Деспот может показать народу, что он все еще любимый и популярный государственный деятель. И он может показать ЕС, что каналы связи между Европой и Москвой отнюдь не мертвы. Кроме того, возникает вопрос, в чем мог заключаться возможный успех миротворческой миссии. Можно исключить, что Путин безоговорочно покончил бы с войной из-за уговоров Нехаммера. Любой другой результат, например, компромиссное решение, был бы предательством Украины. С таким человеком как Путин не может быть никаких компромиссов. Аргументом в пользу путешествия Нехаммера может служить то, что никто не имел лучшей идеи. Но это не значит, что идея Нехаммера действительно хороша.

Издание «Vorarlberger Nachrichten». Заголовок: «Нехаммер с Путиным: «Не слишком положительное впечатление»

Канцлер стал первым высокопоставленным европейским политиком, посетившим Москву с начала войны.

МОСКВА Канцлер Карл Нехаммер (ÖVP) встретился с президентом России Владимиром Путиным недалеко от Москвы в понедельник для переговоров, длившихся около часа. Нехаммер говорил о военных преступлениях в Буче и других местах. Путин «говорил о логике войны», но выразил заинтересованность в продолжении переговоров в Стамбуле.

Италия. Газета «La Stampa», вышла с заголовком: «Путин – ЕС: Я не остановлюсь».

Фото: «Конец Мариуполя».

Нидерланды. Издание «de Volkskrant»

Заголовок: «Даже говорить о мире стало невозможно»

Выход из конфликта в Украине становится невидимым, поскольку зверства в Украине усиливаются. Канцлер Австрии Нехаммер также не смог преодолеть разрыв между российским лидером и президентом Владимиром Зеленским во время встречи с Владимиром Путиным в понедельник. Как мирные переговоры могут быть успешными? «Будьте стратегически отзывчивы».

Анонс материала: «Генерал Дворников, «Мясник Сирии», от которого можно ожидать очередного витка преступлений и жестокости»

Газета Trouw: Дипломатия и давление. Брюссель обдумывает и взвешивает санкции,

Вена сегодня пытается быть строителем мостов».

Словакия. Газета «Denník N». Заголовок: «Что может сделать система С-300, которую мы подарили Украине, и что Патриот, который сейчас защищает наше небо. Сравнение очевидно лучше для более современных и эффективных Патриотов. КТО ЛУЧШИЙ? С-300 ИЛИ ПАТРИОТ».

Анонс материала: «Александр Дулеба был с премьер-министром Гегером в Киеве, с президентом Зеленским также в Буче: «Это была большая школа»

Испания. Газета «ARA». Подпись под фото: «из-за войны Украина потеряет 45% ВВП. Пока российское наступление продолжает разорять города на местах, Всемирный банк вчера обнародовал свои оценки, согласно которым вторжение уничтожит почти половину украинской экономики и 11,2% экономики России».

Издание «La Vanguardia» – «Город Мариуполь, готовый упасть перед наступлением русской армии».

КИЕВ. Последние защитники украинского города Мариуполя вчера передали ближайшее к прощальному письму письмо, которое критикует их правительство, отчаянное и героическое перед «последней битвой», которую они считают проигранной. Пророссийские ополченцы заявили, что взяли порт под контроль.

Исландия. Газета «Morgunbladid» — «Пессимистически настроенный по результатам переговоров». ЕС предоставит Украине дополнительную помощь.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил вчера, что он пессимистично настроен по поводу того, что во время войны в Украине можно договориться о мире после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве вчера.

После встречи Нехаммер заявил, что Путин воспринял «логику войны» и потому считает, что у переговоров между Украиной и Россией мало шансов на успех. «Потому что мирные переговоры всегда занимают много времени, в то время как логика войны говорит: «Не тратьте слишком много времени и идите прямо в бой», – сказал Нехаммер на пресс-конференции. Министры иностранных дел Европейского Союза встретились в Люксембурге, чтобы обсудить дальнейшие санкции. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, сказал, что ни о чем не может быть и речи, что было бы хорошей идеей ввести торговые санкции на торговлю российской нефтью и природным газом.

Однако на встрече такого решения не было принято, а министры согласились добавить 500 миллионов евро, или почти 70 миллиардов исландских крон, на военную помощь украинцам. Перед этим союз согласился направить около миллиарда евро такой помощи.

Подпись под фото: «Пессимистический Карл Нехаммер на пресс-конференции в Москве».

Ирландия, издание The Irish Times, заглавие главного материала: Зеленский заявил, что в Мариуполе убиты десятки тысяч человек.

Украина готовится к большому наступлению московских войск на востоке Донбасса, где, по словам ее президента Владимира Зеленского, десятки тысяч человек погибли в результате российских бомбежек осажденного Мариуполя.

Дипломатия, направленная на прекращение российского вторжения, вчера не продвинулась вперед, поскольку Москва заявила, что не будет прекращать военные операции, чтобы облегчить будущие мирные переговоры, а канцлер Австрии не получил «оптимистического впечатления» от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Гуманитарные агентства также опасаются, что битва за Донбасс приведет к еще одному наплыву перемещенных лиц по всей Украине в направлении Европейского Союза, что ужесточит кризис, который заставил около четверти довоенного населения страны, составлявшей 42 миллиона человек, оставить свои дома.

«Россия готовит очередное наступление. В надежде сломать наше национальное сопротивление», — заявил вчера Зеленский о событиях на Донбассе.

«Худшая ситуация в Мариуполе, в нашем южном портовом городе, который с 1 марта блокирован российскими войсками… Мариуполь разрушен. Есть десятки тысяч погибших. Но даже, несмотря на это, россияне не прекращают наступления. Они хотят сделать Мариуполь демонстративно разрушенным городом», – сказал он в видеообращении в парламент Южной Кореи.

Москва утверждает, что хочет демилитаризировать и «денацифицировать» Украину, прозападную демократию, но вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «специальная военная операция» была направлена ​​на то, чтобы остановить «безрассудную экспансию и безрассудный курс Запада на полное господство в международной». арене».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил вчера, что он

«очень прямые, открытые и жесткие» переговоры с Путиным. «У меня вообще нет оптимистического впечатления от этого разговора с президентом Путиным. Наступление [на востоке Украины], очевидно, готовится в массовых масштабах», – сказал Нехаммер после переговоров под Москвой.

Тем временем вчера вечером состоялось заседание правительства, на котором обсуждались меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и ростом инфляции, вызванным вторжением в Украину.

Домохозяйства получат дополнительную трехнедельную выплату пособия на топливо в размере 99 иен единовременно, тогда как НДС на газ и электроэнергию, похоже, будет временно снижен с 13,5% до 9% в соответствии с планами, которые должны быть доведены до Кабмина. Мероприятия по льготному топливу получат около 370 000 человек

Подпись под фото: «Русский солдат патрулирует улицу в Волновахе в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике».

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «Город как кладбище: придорожные могилы в Мариуполе

Колонка слева: «FDP предупреждает о визите Шольца в Киев».

БЕРЛИН. Канцлер Олаф Шольц подвергается все большей критике за то, что он не ездил в Киев с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Согласно голосам из Союза, первые политики в коалиции светофора теперь предупреждают о такой поездке. Генеральный секретарь Бижан Джир-Сараи заявил в понедельник в эфире n-tv: «Лично я был бы рад, если бы канцлер приехал в Киев». Недавно Киев посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Заместитель официального представителя правительства Кристиан Хоффманн заявила в понедельник о возможной поездке Шольца: «Я бы объявила об этом, будь конкретный план».

Нехаммер сказал после встречи: «Это не дружеский визит». Для него разговор с Путиным после визита в Киев был долгом «в связи с необходимостью не оставлять камни на камне». Это было «очень прямо, открыто и жестко».

Издание «Der Tagesspiegel»— «Женская война. По меньшей мере, 30 000 женщин служат на украинской стороне. В борьбе с Россией они важны не только с оружием».

Колонка: «Бербок требует тяжелого вооружения для Украины»

Подзаголовок: «Более конкретные планы нефтяного эмбарго против России»

Министр иностранных дел Анналена Бербок выступает за поставку тяжелых вооружений в Украину. «Украина нуждается в большей военной технике — прежде всего в тяжелом оружии», — заявил зеленый политик в понедельник в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Страшные обиды и ужасный ужас более чем ясно показали, что Украина, на которую напала Россия, нуждалась в дополнительной военной поддержке, чтобы защитить себя. «Сейчас не время оправдания, сейчас время творчества и прагматизма», — подчеркнул Бербок.

По словам президента Владимира Зеленского, десятки тысяч человек были убиты в Мариуполе, за который велись бои и был в значительной степени разрушен с начала марта. В понедельник пророссийские сепаратисты сообщили о захвате городского порта.

Комиссия ЕС хочет ввести более жесткие санкции против Кремля. По словам министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковэни, Брюссель представит предложение о запрете импорта российской нефти. «Сейчас они работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций», – сказал Ковене. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По оценкам аналитического центра Bruegel, ежедневно в ЕС импортируется российская нефть на сумму около 450 миллионов евро.

Газета Badisches Tagblatt.

«ЕС хочет вооружить Украину еще больше. Баербок требует поставки тяжелого вооружения».

Менее чем через семь недель после начала агрессивной войны России против Украины первый западный глава правительства в Москве попытался лично повлиять на главу Кремля Владимира Путина. После встречи канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что у него «не слишком оптимистическое впечатление».

Российская армия готовит наступление на востоке Украины. «Эта битва будет вестись яростно.» Поэтому мирных жителей из оспариваемых районов придется доставлять в безопасное место через гуманитарные коридоры.

Надежды в Евросоюзе на ощутимые результаты встречи и так были невелики. ЕС хочет еще быстрее доставить больше оружия Украине из-за ожидаемого крупного российского наступление на востоке. Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) требует от Германии также передать Киеву тяжелое вооружение. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) хочет действовать только в координации с партнерами из ЕС и бездействовать самостоятельно.

Тяжелое вооружение – это танки, истребители, военные корабли или артиллерийские пушки. Россия сообщила об уничтожении десятков военных объектов в Украине. Кроме того, утверждается, что порт города Мариуполя на юго-востоке, в котором ведутся яростные бои, находится под контролем России. В Польшу прибыли еще тысячи беженцев из Украины, но тысячи людей вернулись.

Путин принял Нехаммера в президентской резиденции в Ново-Огареве Московской области. Важнейшим посланием канцлера было то, что эта война должна быть остановлена, потому что с обеих сторон остались только проигравшие. «Переговоры с президентом Путиным были очень прямыми, открытыми и жесткими, – сказал Нехаммер. Австрия в ЕС, но не НАТО, и встреча была согласована с главами ЕС и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министры иностранных дел ЕС договорились в Люксембурге увеличить совместную военную помощь на 500 млн евро до 1,5 млрд евро, как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Войны обычно разрешаются не санкциями, а на поле боя, сказал испанец.

Газета «Augsburger Allgemeine»

Заголовок: «Какую роль играет Германия в Украине?

Давление на канцлера Шольца растет – в его собственной коалиции и населении

Позиция Австрии по отношению к украинскому кризису однозначна: страна политически нейтральная, а правительство поддерживает громкими словами или даже поставляет оружие Киеву. Теперь канцлер Карл Нехаммер из всех людей встретил человека, начавшего войну в Восточной Европе. В Москве консервативный политик консультировался с Владимиром Путиным — и таким образом стал первым главой западного правительства, побывавшим в Кремле с начала войны, — в субботу Нехаммер уже был в Киеве. Цели его поездки – гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений. Он признал, что поездка в Москву была «рискованной миссией», от которой нельзя ожидать больших чудес. И все же его визит поднимает вопрос, почему немецкие политики, которые на протяжении многих лет были одними из двигателей политики в регионе, до сих пор не занимались туристической дипломатией.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен провели прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в охваченном боевыми действиями Киеве. «Больше чем когда-либо, это будет важным признаком того, что ведущий представитель федерального правительства Олаф Шольц также поедет в Украину», — требует в Твиттере местный политик Аугсбургского ХСС Фолькер Ульрих. Об этом говорит посол Украины в Берлине Андрей Мельник. «Я считаю, что это может быть сильным сигналом, когда канцлер приедет в Киев», — сказал он, подчеркнув, что Шольц не должен приезжать с пустыми руками. Мельник — «Это, прежде всего, поставка танков».

Кроме того, в его собственной коалиции на Шольца оказывается растущее давление, чтобы оно хотя бы расширило поддержку Украины. «Украине нужно больше военной техники – прежде всего тяжелого оружия», — заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. «Сейчас не время отговорок, сейчас время творчества и прагматизма», – подчеркнул зеленый политик. В то же время внутри ее партии высказывались утверждения, что Шольц на самом деле замедляет поездки в Киев, опасаясь, что это может нарушить канал связи с Москвой.

Надежды на скорейшее прекращение огня у экспертов сейчас и так невелики. «Все чаще высказываются сомнения в возможности заключения контрактов с Путиным и Лавровым, поскольку по всему предыдущему опыту они без зазрения совести разрывают контракты и на одном дыхании признают другую сторону в нарушении обвинения», анализирует эксперт по безопасности из Киля Йоахим Краузе. «Основная проблема с Россией заключается в характере режима, доведшего себя до фашистской мании величия и, видимо, неуклонно работающего над реализацией своих имперских планов: пересмотр окончания холодной войны на российских условиях».

Многие немцы недовольны антикризисным управлением федерального правительства. В репрезентативном опросе Civey для нашей редакции 51% опрошенных дали негативную оценку политике в украинском кризисе. Кроме того, 30 процентов граждан Германии дают хорошие оценки светофора. 19 процентов не определились. Лучшее свидетельство происходит от избирателей СДПГ и зеленых — партий, поддерживающих федерального канцлера и министерства иностранных дел.

Дания. Газета «POLITIKEN»

Заголовок: «Данцы поддерживают дополнительные санкции».

7 из 10 датчан поддерживают самые строгие санкции против России, хотя рост цен наносит ущерб частной экономике. Министр иностранных дел Дании доволен.

Издание «Morgenavisen Jyllands-Posten»

«В братской могиле лежали его двоюродный брат и мэр».

Трагедия войны очень близко столкнулась с Леонидом Даценко, когда он нашел в селе Мотыжин убитых и брошенных в братскую могилу своего двоюродного брата, жену, которая была мэром города, и взрослого сына.

Подпись под фото: «В Киеве JyllandsPosten встретился с Леонидом Даценко, члены семьи которого среди гражданских жертв, найденных на улицах и в братских могилах после вывода российских войск».

Швеция издания «EXPRESSEN»: Заголовок на первой полосе: «6 веских причин присоединиться»

НАТО: РИСКИ, ЗЛОУЖИВАНИЯ, ГАРАНТИИ

Израиль. «HAARETZ». «’Выстрел в затылок’: украинцы рассказывают о казнях»

МАКАРОВ, Украина. На въезде в город Макаров к западу от Киева крыша церкви испещрена воронками, а внутри лежат груды битого стекла и обломки штукатурки. Всего тремя днями ранее священник Богдан Лисиченко вернулся к себе домой в соседнее село, а затем в разрушенный храм.

«Сначала нужно закончить выносить все реликвии, потому что все промокло», — говорит он как ни в чем не бывало. «Тогда мы приступим к ремонту. Затем мы должны запечатать окна, потому что многие священные сосуды были украдены. Может быть, мы их найдем, кто знает. Никто не знает, кто их взял, может быть, наши люди». По словам мэра Макарова Вадима Токаря, в настоящее время в городе и его окрестностях обнаружено 132 тела расстрелянных. Он говорит, что большинство жертв были застрелены на дороге, когда они пытались скрыться, и все тела были доставлены в морги для вскрытия. Изъято еще 16 тел, в том числе двое детей.

Свидетельства продолжают поступать, поэтому масштабы таких расстрелов мирных жителей в присутствии россиян в Макарове в прошлом месяце пока не могут быть проверены.

«Мы наклеили там наклейки с надписью «дети» и повесили белые флаги», — говорит Иванка Стефаненко, которая в середине марта сбежала с мужем и 7-летней дочерью. При попытке бегства они столкнулись с россиянами.

«Они стреляли в колонну, которая ехала впереди нас, – говорит она. «Они также стреляли в людей, стоявших у магазина».

Подпись под фото: «Наталья Пономаренко собирает свои вещи, когда пытается вернуться в село вблизи Макарова в воскресенье»

Турция. «DAILY SABAH»

«Русские силы массово готовятся к наступлению на востоке Украины»

Президент Украины Зеленский заявил, что российские военные готовятся к новому наступлению на востоке Украины, а Кремль заявил, что не будет прекращать свою военную операцию в стране для дальнейших мирных переговоров.

США и Канада

«WSJ» два заголовка:

«Украина призывает к дополнительной помощи в преддверии боев на востоке».

«Главный банкир России упраздняет свою работу. Эльвира Набиуллина стремилась к налаживанию глобальных связей. Ее новая задача – защита экономики от санкций».

«The New York Times». Фото: «Похороны в понедельник в Ирпене, Украина. Ожидается, что президент России Владимир Путин отдаст приказ о крупномасштабном наступлении на востоке».

Три материала:

«РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ УГЛУБЛЯЕТ СТРАХ СИЛЬНЫХ НАПАДЕНИЙ»

Канцлер Австрии заявила, что лидер отвергает жестокость, поскольку он нацелен на Донбасс

«Дебаты в США об использовании Гаагского суда для расследования российских зверств»

• «Балеты, бары и страх перед бомбой: Львов учится жить с войной»

Издание «Los Angeles Times». Заголовок основного материала: «Почему Путин так поступил с нами?» После бомбежки черниговцы выходят из приюта на адскую сцену.

Фото 1: «Скорбные люди собираются на похороны 12-летней Вероники Куц, погибшей в результате бомбардировки Россией Черниговской области Украины. По словам одного чиновника, там было убито до 1000 мирных жителей, но количество погибших до сих пор подсчитывается».

Фото 2: «На Востоке украинские войска в сутки отразили семь атак российских войск в Луганской области, выше и в Донецке, сообщил военный представитель».

Заголовок: «УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ РУССКОМ штурму

Западные чиновники ожидают более жестоких нападений на мирных жителей в следующем наступлении»

Канада. «Последняя битва Мариуполя» – газета «NATIONAL».

Подпись под фото: «Это не город мучеников. Это город бойцов», — сказал в понедельник капитан украинского полка из бункера в осажденном портовом городе Мариуполь».

Азия

Япония, газета «The Japan Times»

«Япония столкнулась со встречным ветром в Юго-Восточной Азии из-за санкций против России».

Япония, идущая в ногу с Соединенными Штатами и европейскими странами в сохранении жестких санкций против России за ее вторжение в Украину, также хочет, чтобы страны Юго-Восточной Азии присоединились к усилиям, чтобы усилить давление и не дать Москве найти лазейки, которые позволят это для обхода карательных мер.

Но задача развернуть единый фронт против России оказывается сложной, поскольку некоторые страны Юго-Восточной Азии традиционно имеют крепкие отношения с Москвой. В субботу в Токио Япония и Филиппины, член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, провели первые переговоры по безопасности в формате «два плюс два» между своими министрами иностранных дел и обороны.

За украинским кризисом министры заявили в совместном заявлении, что они «разделяют мнение о том, что агрессия против государства-члена ООН, посягающего на ее суверенитет и территориальную целостность, является серьезным нарушением международного права, запрещающим применение силы и серьезным нарушением Устава ООН. ». . Но в заявлении не упоминается Россия и не затрагивают санкции против нации.

Среди 10 стран АСЕАН Вьетнам и Лаос, обе социалистические страны имеют тесные отношения с Россией. На экстренном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в четверг в Нью-Йорке большинством голосов была принята резолюция о прекращении членства России в Совете ООН по правам человека при поддержке более 90 стран, включая Японию, США, Великобританию. и Франция. Но Вьетнам и Лаос были среди примерно 20 стран, проголосовавших против.

АСЕАН в целом также хочет занимать решительную позицию по отношению к России.

В совместном заявлении, опубликованном 3 марта, министры иностранных дел стран-членов АСЕАН призвали к прекращению огня в войне в Украине, но избегали прямых ссылок на Россию.

После этого только Сингапур отважился на санкции против Москвы.

Премьер-министр Фумио Кисида и его камбоджийский коллега Хун Сен призвали к «немедленному прекращению применения силы и выводу вооруженных сил с территории Украины» в совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Пномпене в марте. Но Россия в заявлении не названа.

Представитель министерства иностранных дел сказал: «Страны Юго-Восточной Азии не сильны. Поскольку резолюция Совета Безопасности ООН (против России) не была принята, им трудно ввести санкции против России».

«У каждой страны свои обстоятельства, поэтому мы не можем заставить их ввести санкции», — сказал чиновник министерства.

Масахиса Сато, глава отдела иностранных дел правящей Либерально-демократической партии, призвал правительство усердно работать, чтобы не допустить, чтобы Азия предоставила России лазейки в санкциях.

На заседании парламента 1 апреля Кишида заявил, что правительство будет продолжать призывать азиатские страны занять жесткую позицию по отношению к России. Но с тех пор никаких серьезных подвижек сделано не было.

Администрация Кишиды вовсю пытается решить этот вопрос перед сильным давлением со стороны правящей партии.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ