В Одессе открылась выставка детских рисунков из разных стран в поддержку Украины

С 12 по 15 апреля в Одессе проходит выставка «Дети мира — для Украины». Эти рисунки – особенные. Их рисовали дети из разных уголков мира – Великобритании, США, Индонезии, Грузии, Италии и посвятили Украине и украинцам.

Эти рисунки попали к нам не обычной почтой, а вместе с гуманитарной помощью, которую в большом количестве получают одесские волонтеры.

Идея выставки появилась после того, как поляк Борис Тынка, который живет сейчас в Одессе, и привозит в наш город гуманитарные грузы, выложил фото найденных рисунков в ФБ.

Это была пачка рисунков детей из Великобритании. К ним присоединились рисунки, которые передали из БФ «Безграничные возможности» и «Волонтерского движения Одессы».

Всего на стенах галереи разместилось более 80 рисунков из Италии, Грузии, Польши, США, Индонезии. Кроме них, волонтеры передали еще листовки и письма. Все они содержат пожелания добра, победы, здоровья – маленькие лучики добра и света всем нам.

После выставки некоторые работы вернутся волонтерам, а другие будут переданы украинским детям и военным.

Выставка работает в галерее «Диалоги» по адресу Соборная площадь, 2 с 12:00 до 16:00.

Вход свободный

Фото Юлии Сущенко