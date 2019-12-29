Будьте здоровы: что такое фантомные боли и как с ними справиться?

Бывает так, что человек, лишившись руки или ноги, продолжает испытывать болевые ощущения в утраченной части тела. Такие боли называются фантомными, но могут доставлять вполне реальный и довольно сильный дискомфорт. Отчего возникают боли-фантомы и как с ними бороться, рассказала врач-невропатолог высшей категории Наталья Гомоненко.

Чем вызваны болевые ощущения?

Фантомные боли – это болевые ощущения разного типа и интенсивности в частях тела, которых уже нет или которые утратили чувствительность вследствие болезни. Чаще всего это явление связано со случаями ампутации или паралича. Помимо фантомной боли существует также понятие «фантомной конечности» — это не связанное напрямую с болевым синдромом субъективное ощущение человеком утраченной руки или ноги: ее тяжести, тепла, движения, определенного положения в пространстве.

Согласно статистике, фантомные боли испытывают от 60 до 80 процентов пациентов, переживших ампутацию. Ощущения и продолжительность болевого синдрома при этом индивидуальны – боль может быть жгучей, ноющей, пульсирующей, похожей на удары током и длиться от нескольких минут до нескольких дней, месяцев или даже лет. Считается, что в среднем фантомные боли проходят или значительно стихают через полгода после ампутации, но иногда они становятся хроническими и даже могут перейти на здоровые конечности.

Фантомные боли чаще наблюдаются у возрастных пациентов. Как правило, они усиливаются на фоне стресса или депрессии. Иногда на возникновение боли влияют резкие перепады погоды.

Почему так происходит?

Причины фантомной боли до конца не изучены. Считается, что она вызывается активностью зоны головного мозга, ответственной за схему тела. Упрощенно говоря, мозг запоминает тело, которым управляет и отказывается менять его образ даже после утраты конечности, продолжая посылать импульсы и болевые сигналы в несуществующую часть тела.

Есть также версия, что фантомные боли возникают из-за того, что мозг пытается подстроиться под изменившиеся условия и посылает сенсорные сигналы в область, находящуюся рядом с ампутированной конечностью (например, в предплечье вместо кисти руки). Но реакция организма искажена и ощущения воспринимаются как боль.

Ряд специалистов придерживаются мнения, что у множества поврежденных при ампутации нервных волокон нарушается их функция и со временем возникают «клубки» из растущих нервов, пытающихся восстановить свою длину, что также может вызвать болевой синдром.

Методы борьбы и профилактики

Поскольку механизмы возникновения фантомной боли полностью не изучены, нет и единой схемы ее лечения. Изначально основным методом борьбы с фантомным синдромом считался хирургический, который заключался в удалении нервов (послеоперационных образований из нервной ткани) и перерезке чувствительных корешков спинного мозга. Но сейчас эти способы считаются недостаточно эффективными.

Сегодня для устранения фантомных болей применяются лекарственные и нелекарственные методы. К первым относится прием анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, антидепрессантов, антиконвульсантов и так далее (все лекарства должен назначать врач). Ко вторым – массажи, иглоукалывание, физиопроцедуры, электростимуляция мышц, психотерапия, приемы медитации.

К популярным способам относится также лечебная физкультура с помощью зеркального устройства, в котором пациент видит отражение здоровой конечности вместо утраченной, тем самым «обманывая» мозг. Считается, что, если регулярно проводить подобные занятия, болевой синдром уменьшается.

Также для профилактики фантомной боли важен качественный, хорошо подогнанный и зафиксированный протез. Кроме того, и невропатологи, и психологи настаивают на том, что для избавления от боли необходима нормализация эмоционального состояния и сна пациента.

В целом при подборе терапии фантомных болей надо набраться терпения, поскольку она, как правило, не приносит быстрых результатов.

Сила мысли

Есть также техника позитивной медитации, которая помогает обмануть мозг и снять болевые ощущения. Человек, страдающий фантомными болями, должен принять максимально удобную позу, закрыть глаза, дышать ровно и спокойно. В этом состоянии нужно вспомнить и подробно «пережить» приятное занятие, которым он занимался до потери конечности. Например, если ампутирована ступня, человек может представить, как он едет на велосипеде, крутя педали обеими ногами, или же сидит на берегу реки, болтая ступнями в воде. Если же пациент потерял руку, то может вообразить, что плывет или играет в волейбол, активно «двигая» при этом и ампутированной рукой.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: ic.pics.livejournal.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!