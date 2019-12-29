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Новости Одессы и Одесской области

В ЛДНР передали Украине 76 пленных украинцев: они уже дома (фото)

В ЛДНР передали Украине 76 пленных украинцев: они уже дома (фото)

Удерживаемых в самопровозглашенной ЛДНР украинцев 29 декабря освободили из плена.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Как отмечает Офис главы государства, украинской стороне передали 76 захваченных боевиками людей. Среди них – военные и гражданские лица.

В свою очередь, Украина освободила 11 задержанных активистов, подореваемых в терроризме и сепаратизме, в том числе в ряде взрывов. Решение принял Приморский районный суд Одессы. Их увезли в Донецкую область.

“В КППВ “Майорское” состоялся долгожданный процесс обмена, взаимное освобождение удерживаемых, – отметили в Офисе президента. – 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории”.

Полный список освобожденных из плена украинцев.

Фото: twitter.com/APUkraine, president.gov.ua

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