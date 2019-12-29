Вкусно с “ОЖ”: как приготовить салат с хурмой и курицей

Хурма — этот вкусный восточный фрукт, который полезно есть осенью и зимой. Салат с хурмой и курицей получается сочным, питательным и немного необычным на вкус.

Для того чтобы приготовить салат с хурмой и курицей, нам понадобится: хурма — 1 шт., куриное филе — 300 г, мандарины — 2 шт., листья салата — 1 пуч., плавленый сыр — 90 г, оливковое масло — 1 ст. ложка, горчица — 1 ст. ложка, грецкие орехи — 40 г, мед — 1 ст. ложка, лимонный сок — 1 ч. ложка, соль и черный перец — по вкусу. Ориентированная стоимость блюда — 98 грн.

1. Куриное филе промыть, поместить в глубокое блюдо, присыпать солью с перцем и оставить мариноваться на полчаса. После чего, мясо обжарить до легкой румяности с двух сторон на среднем огне, затем довести до готовности, накрыв сковороду крышкой и уменьшив огонь до минимума. Готовое филе остудить и нарезать небольшими кусочками. НЮАНС: обычную кухонную соль можно заменить любыми приправами по вкусу. Филе также можно замариновать в морской соли или в соевом соусе с сушеным базиликом.

2. Мандарины очистить от кожуры и белых перегородок и каждую дольку разрезать пополам. Взять спелую хурму среднего размера, очистить ее от кожицы и также нарезать на небольшие части. НЮАНС: рекомендуется выбирать хурму с мягкими бочками и тонкой кожицей — это признак спелого фрукта. Самый подходящий вариант для салата — сорт королек.

3. Промыть листья салата, нарвать их на средние куски и перенести на плоскую тарелку. На зелень выложить хурму, мандарины и куриное филе. Сверху небольшими кусочками покрошить плавленый сыр, также сыр можно пропустить через большую терку. Все ингредиенты посыпать перетертым в крупную крошку грецким орехом.

4. В одной емкости смешать оливковое масло, горчицу, мед, лимонный сок и перец. Полить салат соусом, тщательно перемешать и оставить на несколько минут, чтобы фрукты пустили сок. Перед подачей снова перемешать. НЮАНС: горчичная заправка подчеркивает вкус сладких фруктов, делая его слегка пикантным. Однако ее можно заменить на обычный лук, замаринованный в уксусе с щепоткой сахара.

Фото: cdn.super.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!