fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с “ОЖ”: как приготовить салат с хурмой и курицей

Вкусно с “ОЖ”: как приготовить салат с хурмой и курицей

Хурма — этот вкусный восточный фрукт, который полезно есть осенью и зимой. Салат с хурмой и курицей получается сочным, питательным и немного необычным на вкус.

Для того чтобы приготовить салат с хурмой и курицей, нам понадобится: хурма — 1 шт., куриное филе — 300 г, мандарины — 2 шт., листья салата — 1 пуч., плавленый сыр — 90 г, оливковое масло — 1 ст. ложка, горчица — 1 ст. ложка, грецкие орехи — 40 г, мед — 1 ст. ложка, лимонный сок — 1 ч. ложка, соль и черный перец — по вкусу. Ориентированная стоимость блюда — 98 грн.

1.       Куриное филе промыть, поместить в глубокое блюдо, присыпать солью с перцем и оставить мариноваться на полчаса. После чего, мясо обжарить до легкой румяности с двух сторон на среднем огне, затем довести до готовности, накрыв сковороду крышкой и уменьшив огонь до минимума. Готовое филе остудить и нарезать небольшими кусочками. НЮАНС: обычную кухонную соль можно заменить любыми приправами по вкусу. Филе также можно замариновать в морской соли или в соевом соусе с сушеным базиликом.

2.       Мандарины очистить от кожуры и белых перегородок и каждую дольку разрезать пополам. Взять спелую хурму среднего размера, очистить ее от кожицы и также нарезать на небольшие части. НЮАНС: рекомендуется выбирать хурму с мягкими бочками и тонкой кожицей — это признак спелого фрукта. Самый подходящий вариант для салата — сорт королек.

3.       Промыть листья салата, нарвать их на средние куски и перенести на плоскую тарелку. На зелень выложить хурму, мандарины и куриное филе. Сверху небольшими кусочками покрошить плавленый сыр, также сыр можно пропустить через большую терку. Все ингредиенты посыпать перетертым в крупную крошку грецким орехом.

4.       В одной емкости смешать оливковое масло, горчицу, мед, лимонный сок и перец. Полить салат соусом, тщательно перемешать и оставить на несколько минут, чтобы фрукты пустили сок. Перед подачей снова перемешать. НЮАНС: горчичная заправка подчеркивает вкус сладких фруктов, делая его слегка пикантным. Однако ее можно заменить на обычный лук, замаринованный в уксусе с щепоткой сахара.

Фото: cdn.super.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • О кадастровом номере и праве собственности: земельный пай – о чем нужно знать?
    О кадастровом номере и праве собственности: земельный пай – о чем нужно знать?

    С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины «О Государственном земельном кадастре», в связи с чем владельцам земельных паев перестали выдавать госакты на землю. С того момента правоустанавливающими документами стали выписки из реестра прав собственности и земельного кадастра. Несмотря на изменения, у некоторых землевладельцев сохранились старые госакты, в которых нет кадастрового номера. Соответственно, информация о владельцах этих земельных участков не внесена в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Что это значит и как быть?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Встречаем год Белой Крысы: по приметам, суевериям и в правильной одежде
    Встречаем год Белой Крысы: по приметам, суевериям и в правильной одежде

    Астрологи утверждают, что наступающий високосный год, несмотря на все суеверия, позволит каждому получить то, что ему нужно больше всего, – кому-то улучшить уровень жизни и материальное положение, а кому-то найти свою вторую половинку. Однако, чтобы все это сбылось, нужно обязательно учитывать вкусы хозяйки года – Белой Крысы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Если купили товар на распродаже: можно ли вернуть или обменять?
    Если купили товар на распродаже: можно ли вернуть или обменять?

    В ожидании новогодних и рождественских праздников магазины и супермаркеты устраивают распродажи и предлагают товары по акционной цене. И зачастую напоминают: товары, купленные по сниженным ценам, возврату и обмену не подлежат. Так ли это?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Готовим вместе: как испечь шоколадные маффины
    Готовим вместе: как испечь шоколадные маффины

    Эти вкусные и воздушные шоколадные маффины может испечь даже самый неопытный кондитер. Да и времени на приготовление этого блюда много не потребуется.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Готовимся к Новому году: сколько одесситам придется заплатить за праздничное оливье?
    Готовимся к Новому году: сколько одесситам придется заплатить за праздничное оливье?

    В этом году украинские эксперты утверждают, что продукты на новогодний стол по всей Украине подорожали на 5,6 %. Мы же решили сравнить цены прошлых лет и текущего года, чтобы выяснить, сколько на самом деле придется заплатить одесситам за праздничный стол в канун 2020 года. Итак, предлагаем вам узнать, как менялась средняя стоимость традиционных новогодних продуктов с 2017 по 2019 год в Одессе.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить