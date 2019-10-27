Болезнь Меньера: симптомы и методы лечения

Если у вас без видимых причин стала сильно кружиться голова, появился шум в ушах и ухудшился слух, – это могут быть симптомы болезни Меньера. Что это за заболевание, отчего оно возникает и как лечится, рассказала врач-невропатолог высшей категории Наталья Гомоненко.

Причины развития патологии

Болезнь Меньера – это невоспалительное поражение внутреннего уха, сопровождающееся приступами головокружения, нарушением равновесия, тошнотой, шумом в ушах, снижением слуха.

Свое название болезнь получила от имени французского врача Проспера Меньера, впервые описавшего ее еще в XIX веке. Сегодня доказано, что патология развивается из-за увеличения объема жидкости (эндолимфы) в полости внутреннего уха. Эта жидкость оказывает давление на зоны головного мозга, отвечающие за сохранение равновесия тела и координацию движений. Но точные причины возникновения недуга так до конца и не выяснены.

До недавних пор болезнь Меньера считалась редким заболеванием, но в последнее время количество пациентов с нею довольно быстро растет. Считается, что больше недугу подвержены жители мегаполисов и люди интеллектуального труда. Кроме того, женщины болеют чаще мужчин.

Факторы риска

Основными факторами риска в отношении болезни Меньера считаются наследственность, перенесенные вирусные инфекции, травмы уха и головы, проблемы с сосудами, аллергии, нарушения обмена веществ. Если признаки патологии явно возникли как осложнения другого заболевания, принято использовать термин «синдром Меньера».

Есть также версия, что спровоцировать болезнь может нехватка в организме калия и некоторых витаминов. На развитие заболевания могут повлиять и неблагоприятные факторы внешней среды – в частности, длительное воздействие на человека сильного шума или вибрации.

Также недуг может проявляться головными болями, заложенностью уха, одышкой, рвотой, сонливостью, сердцебиением, повышенной потливостью. Приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов или даже суток. При этом с каждым приступом нарушения слуха у больного зачастую прогрессируют и с годами могут привести к полной глухоте (как правило, односторонней).

Диагностика и лечение

При возникновении симптомов, говорящих о возможном развитии болезни Меньера, следует обратиться к отоларингологу или неврологу. Врач назначит комплекс диагностических мероприятий (могут понадобиться аудиометрия, электрокохлеография, электроэнцефалография, исследование сосудов головного мозга, магнитно-резонансная томография) и выберет метод терапии, который не позволит заболеванию прогрессировать.

В целом лечение болезни Меньера направлено на решение двух проблем: купирование существующего приступа и профилактика новых обострений. Для нейтрализации приступа нужно обеспечить пациенту полный покой, а для устранения головокружения – принять седативные, противорвотные и противоаллергические лекарства (их вам порекомендует врач). Поддерживающая терапия между приступами должна быть комплексной. Обычно она включает прием мочегонных средств (для уменьшения скопления жидкости в полости внутреннего уха), препаратов, улучшающих мозговое кровообращение, венотоников. В то же время все применяющиеся в данное время методы лечения лишь облегчают переносимость пациентом приступов головокружения, но не предотвращают развитие тугоухости.

При тяжелой форме болезни применяется хирургическое вмешательство, но зачастую в дальнейшем это приводит к полной потере слуха.

Без дорогостоящих лекарств

Интенсивность и частоту приступов при болезни Меньера можно снизить, даже не используя лекарственные препараты. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня, избегать стрессов и быть физически активным. Важно также придерживаться специальной диеты: ограничить или полностью исключить употребление соли, алкоголя и продуктов, содержащих кофеин.

Если повезет – само пройдет

Болезнь Меньера считается хроническим неизлечимым заболеванием с непредсказуемым течением. Симптомы недуга могут как прогрессировать, так и оставаться без изменений либо даже постепенно слабеть. Медицине известны случаи, когда заболевание со временем проходило само и рецидивы больше не отмечались. У таких больных исчезали приступы головокружения и шум в ушах, а слух возвращался в норму.

Ирина Лебединец

Фото: likarni.com