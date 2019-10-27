Православный ликбез: кто написал Библию

Одна из самых известных книг на планете – это Библия. Ее часто цитируют, к ней обращаются не только верующие, но и атеисты, а словосочетание «библейская мудрость» давно вошло в нашу речь. Многие задаются вопросом: кто автор Библии – обычный человек или она действительно «слово Божье»?

В состав Библии вошли не все тексты

Само слово «Библия» – греческое, и первоначально ничего священного оно не обозначало. Когда-то древние греки покупали в финикийском городе Библос египетский папирус, из которого делали книги. Позже словом «библос» стали называть любую книгу. А «библия» – это множественное число от «библос», то есть «книги». Этим словом собрание священных текстов впервые назвали Иоанн Златоуст и Епифаний Кипрский еще в IV веке.

Как считается в христианстве, Библия, или Священное Писание, – это произведение, созданное в соавторстве со Всевышним, которое содержит важные для человечества истины. Историки же уверены, что Библию писали на протяжении нескольких веков обычные люди, жившие в разные исторические эпохи. Правда, в состав Библии вошли не все тексты, созданные древними авторами и считавшиеся в тех или иных кругах священными.

После распятия Христа очень многие хотели донести рассказ о его жизни и вознесении до современников и потомков. Так стали появляться евангелия (в переводе – «благие вести»). Кроме четырех вошедших в Библию евангелий, сегодня известны еще несколько – от Петра, Филиппа, Фомы, Иуды… Кроме того, были написаны такие книги, как «Учение двенадцати апостолов» и «Апокалипсис» Петра. Одни из этих текстов вошли в канонические сборники, а другие были исключены и стали апокрифами. Такое избирательное отношение было связано с тем, что церковь активно боролась против ересей и разногласий среди христиан. Окончательно вопрос был решен только тогда, когда христианство стало государственной религией. В 419 году на Карфагенском соборе был принят канон Нового завета из 27 книг, который с тех пор не менялся.

Новый завет писали апостолы

В состав Библии входит 77 книг. Они, в свою очередь, делятся на две части – Ветхий завет и Новый завет. Сначала все эти труды представляли собой отдельные свитки, но в начале христианской эры их было решено объединить в одной книге. Часть таких свитков была найдена в 1947 году в Кумранских пещерах около Мертвого моря. Несмотря на то, что эти сочинения отличаются от канонической версии, они считаются самыми древними текстами Ветхого завета.

Все библейские книги – это рассказ о Боге, о его влиянии на жизнь людей и даже целых наций. Священные тексты объединяет главная тема: история о том, как Всевышний спасает человечество после грехопадения Адама. Из Библии ясно, что этот план осуществляется в два этапа, первый из которых описан в Ветхом завете. Господь готовит людей к пришествию Спасителя, а главный герой – богоизбранный народ Израиля, через который должно прийти избавление.

О втором этапе спасения человечества речь идет в Новом завете, где рассказывается о приходе Мессии и создании христианской церкви. На фоне этих событий в Библии преподносятся истины о взаимоотношениях духовного и материального миров.

Ветхий завет состоит из 50 книг, большинство из которых написано на древнееврейском языке. В них описаны события священной истории от сотворения мира до рождения Христа. Ветхий завет, как считают историки, писали на протяжении более тысячи лет. Все книги, вошедшие в него, названы именами их авторов. В первых пяти книгах Ветхого завета изложены, в частности, нравственные и правовые нормы, которые легли в основу иудейской религии. По традиции, их автором считается Моисей, однако современные историки с этим не согласны. Они считают, что Моисей не мог быть автором Пятикнижия, так как многие описанные в нем события происходили уже после смерти пророка.

Пополнять Ветхий завет продолжали и после Моисея, вплоть до Рождества Христова. Все эти тексты отличаются друг от друга не только содержанием, но и литературным стилем. Каждый из них написан в особом и узнаваемом жанре: поэзия, рассказ, эпос, летопись, притча, сборник законов и даже загадки.

В Новый завет входит 27 книг, написанных на древнегреческом языке, который в то время был в ходу в восточном Средиземноморье. Эти священные тексты повествуют о жизни и учении Иисуса Христа, а также о судьбе его ближайших учеников – апостолов. Новый завет, по сравнению с Ветхим, был написан очень быстро – в течение первого столетия после рождения Иисуса.

Книги Нового завета также писали разные авторы, имена которых хорошо известны – в основном это были апостолы. Их произведения также отличаются друг от друга литературными особенностями, но при этом написаны в более «профильных» жанрах. В состав Нового завета вошли несколько евангелий, исторические повествования, письма и пророчества.

Библия в фактах

Библию создавали свыше 1600 лет, 60 поколений, более 40 авторов, на трех языках: иврите, арамейском и греческом.

Среди авторов были люди разного положения: Петр – рыбак, Амос – пастух, Иисус Навин – военачальник, Неемия – виночерпий, Лука – врач, Соломон – царь, Матфей – сборщик налогов.

Библейские тексты были написаны в пустыне, в темнице, во дворце, во время путешествий и даже во время войны.

Фото: Fotokto