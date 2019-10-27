“Пенсионные письма”: отвечаем на вопросы читателей

Почему моя пенсия меньше 2000 гривен?

«Я на пенсии, но продолжаю работать. Последний раз мне делали перерасчет пенсии по стажу в феврале 2018 года. Сейчас у меня стаж — 30 лет и 5 месяцев. Женщинам с таким стажем с 1 июля пенсию подняли до 2000 грн., но у меня осталась минимальная пенсия. Сказали, что перерасчет сделают только в феврале 2020 года. Правильно ли поступает Пенсионный фонд?

Семка А.М.»

Согласно статье 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии по стажу каждые два года. Если после февраля 2018 года вы продолжали работать, то следующий перерасчет может быть произведен не ранее чем через два года после последнего, то есть не ранее февраля 2020-го.

Но, действительно, с 1 июля 2019 года женщинам, у которых есть 30 лет стажа, пенсия устанавливается в размере не менее 2000 грн. (Постановление Кабмина №543 от 26 июня 2019 года). Но в вашем случае это постановление станет возможно применить только после перерасчета пенсии по стажу, который сделают в следующем году.

А значит, в Пенсионном фонде вам ответили правильно.

Пенсия по возрасту и по инвалидности: какая выгоднее?

«Я в 2002-м оформила пенсию по инвалидности. На тот момент мой стаж составлял 26 лет. С 2003 года до достижения пенсионного возраста не работала. Сейчас получаю пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту – 1630 грн. По закону мне положен дополнительный стаж за время пребывания на инвалидности, но мне его не учли. Из-за этого я не смогла получить повышенную пенсию в размере 2000 грн., поскольку у меня якобы нет 30 лет стажа.

Наталья Аносова»

Вы сами признаете, что у вас есть только 26 лет фактического трудового стажа. Согласно статье 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, кроме имеющегося стажа, засчитывается также на общих основаниях период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста.

То есть дополнительный стаж считается только при назначении пенсии по инвалидности. Вы в свою очередь получаете пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Возможно, вам сейчас выгодно отказаться от пенсии в размере по возрасту и вернуться к расчету пенсии по инвалидности с учетом дополнительного стажа. О целесообразности такого перехода лучше поинтересоваться в Пенсионном фонде по месту жительства.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: bunte.de