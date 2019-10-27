fbpx
Новости Одессы и Одесской области

“Пенсионные письма”: отвечаем на вопросы читателей

“Пенсионные письма”: отвечаем на вопросы читателей

В нашу редакцию часто приходят письма с просьбами разъяснить некоторые вопросы о выплате пенсий и социальных пособий. Спрашивали – отвечаем.

Почему моя пенсия меньше 2000 гривен?

«Я на пенсии, но продолжаю работать. Последний раз мне делали перерасчет пенсии по стажу в феврале 2018 года. Сейчас у меня стаж — 30 лет и 5 месяцев. Женщинам с таким стажем с 1 июля пенсию подняли до 2000 грн., но у меня осталась минимальная пенсия. Сказали, что перерасчет сделают только в феврале 2020 года. Правильно ли поступает Пенсионный фонд?

Семка А.М.»

Согласно статье 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии по стажу каждые два года. Если после февраля 2018 года вы продолжали работать, то следующий перерасчет может быть произведен не ранее чем через два года после последнего, то есть не ранее февраля 2020-го.

Но, действительно, с 1 июля 2019 года женщинам, у которых есть 30 лет стажа, пенсия устанавливается в размере не менее 2000 грн. (Постановление Кабмина №543 от 26 июня 2019 года). Но в вашем случае это постановление станет возможно применить только после перерасчета пенсии по стажу, который сделают в следующем году.

А значит, в Пенсионном фонде вам ответили правильно.

Пенсия по возрасту и по инвалидности: какая выгоднее?

«Я в 2002-м оформила пенсию по инвалидности. На тот момент мой стаж составлял 26 лет. С 2003 года до достижения пенсионного возраста не работала. Сейчас получаю пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту – 1630 грн. По закону  мне положен дополнительный стаж за время пребывания на инвалидности, но мне его не учли. Из-за этого я не смогла получить повышенную пенсию в размере 2000 грн., поскольку у меня якобы нет 30 лет стажа.

Наталья Аносова»

Вы сами признаете, что у вас есть только 26 лет фактического трудового стажа. Согласно статье 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, кроме имеющегося стажа, засчитывается также на общих основаниях период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста.

То есть дополнительный стаж считается только при назначении пенсии по инвалидности. Вы в свою очередь получаете пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Возможно, вам сейчас выгодно отказаться от пенсии в размере по возрасту и вернуться к расчету пенсии по инвалидности с учетом дополнительного стажа. О целесообразности такого перехода лучше поинтересоваться в Пенсионном фонде по месту жительства.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: bunte.de

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Военные пенсии в Украине: чего ждать?
    Военные пенсии в Украине: чего ждать?

    Несколько лет назад военные пенсионеры добивались перерасчета своих пенсий, которые, вопреки росту денежного содержания военнослужащих, длительное время не увеличивались. Результатом неоднократных массовых выступлений бывших военных по всей стране стало масштабное повышение пенсий с марта 2018 года. Справедливость этого перерасчета и сейчас вызывает массу споров, тем более что, по сути, он еще не состоялся в полной мере. Что пересчитывали и чего ждать пенсионерам-военнослужащим?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пенсии для чернобыльцев: разбираемся в перерасчете
    Пенсии для чернобыльцев: разбираемся в перерасчете

    «Пишу вам по просьбе инвалидов – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Мы водители одного предприятия. В 1986 году были призваны на военные сборы и оттуда направлены на работу в 30-километровую зону. Со временем все стали болеть, оформили инвалидность, получили статус ликвидаторов. Тем, кто был прописан в городе, выдали красные удостоверения «инвалид Великой Отечественной войны». А сельским жителям в собесе выдали зеленые удостоверения «инвалид-ликвидатор ЧАЭС». Льготы оказались разные. Выполняли одну и ту же работу, группа инвалидности у всех одинаковая – вторая. Изначально и пенсия была у всех примерно одинаковая. Но с 1 июля военным инвалидам пенсию повысили существенно, а у инвалидов-ликвидаторов пенсия осталась на прежнем уровне. Это несправедливо, помогите разобраться.
    Иван, Одесская обл.»

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда пересчитают пенсии в 2020 году?
    Когда пересчитают пенсии в 2020 году?

    Новый Кабмин, как и положено по законодательству, представил в середине сентября проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Что заложили в «главную смету страны»?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сколько надо денег на жизнь украинскому пенсионеру: отвечают эксперты
    Сколько надо денег на жизнь украинскому пенсионеру: отвечают эксперты

    С июля у нас изменились так называемые социальные стандарты: минимальная пенсия и прожиточный минимум. В результате были пересчитаны пенсии, доплаты и надбавки к ним, а также социальные выплаты малообеспеченным, лицам с инвалидностью, семьям с детьми. Большинство пенсионеров (почти 5 млн. человек) стали получать пенсии в размере от 1500 до 2000 гривен. Можно ли прожить на эти деньги в течение 30 дней? Многие согласятся, что для нормальной полноценной жизни этого мало. Почему же наши доходы не соответствуют расходам и что с этим делать?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новшества в украинском законодательстве: претендентов на льготную пенсию станет больше
    Новшества в украинском законодательстве: претендентов на льготную пенсию станет больше

    Недавно Кабинет Министров внес некоторые изменения в списки вредных профессий, которые дают право на назначение льготных пенсий. Что именно изменилось?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить