Светлодолинское: невидимый свет старой церкви в немецком поселении Лихтенталь

Земли современной украинской Бессарабии, некогда необжитые и пустынные, с начала 19 века стали активно заселяться представителями разных народов – болгарами, гагаузами, албанцами, молдаванами и немцами.

Потомки многих из них остались здесь навсегда, делая наш южный регион неповторимым благодаря своему трудолюбию, колориту и национальным особенностям. А вот история немецких поселений, подобных Сарате, на украинских землях закончилась в 1940 году, когда, после присоединения Бессарабии к СССР в 1939 году, бессарабские немцы вынуждены были репатриироваться на историческую родину. Так, к началу 1941 года немцев в Бессарабии не осталось. Но до наших дней сохранились результаты их труда.

Церковь в Светлодолинском

Недавно я побывала в уже не функционирующей старой кирхе – евангелическо-лютеранской церкви — в селе Светлодолинское Саратской громады. Прогуливались у почти 200-летних, но все еще хорошо сохранившихся стен мы с уроженцем села Владимиром Продановым, который рассказал о селе и его уникальной церкви. Еще будучи старостой села, он много сделал для его сохранения и развития, продолжает это делать и сейчас, в своем почтенном возрасте.

Село Светлодолинское основано немецкими переселенцами из южной Германии в 1834 году. Называлось оно тогда Лихтенталь (в переводе с немецкого – Светлая долина).

Уже через 8 лет после основания в центре Лихтенталя появилась первая церковь – простое строение, которое отличалось от других домов поселенцев только массивной колокольней. Так как, несмотря на переселение и эпидемии, количество жителей сильно выросло, в 1902 году старая церковь была разрушена и на ее месте под руководством Готтлиба Деега построена новая, более основательная — высотой 10,6 метра, длиной 38,3 метра и шириной 17,4 метра.

Высота колокольни составила 32 метра. Церковь была выстроена из кирпича, на тот момент – по последнему слову архитектуры. 18 окон со стрельчатым сводом подчеркивали новоготический стиль. Неф имел 900 мест и мог вместить еще 300. Между нефом и основным помещением была установлена громадная арка с надписью: «Блаженны будьте слушающие и хранящие слово Господне».

Освященная 5 октября 1903 года, новая церковь стала визитной карточкой села и служила евангелическо-лютеранской общине до большого переселения осенью 1940 года.

В начале июня 1941 года, в ходе Второй мировой войны, церковь пострадала от пожара и с тех пор – более 80 лет — стоит в руинах.

Но даже в этом полуразрушенном безмолвии она впечатляет своей красотой.

Местные жители и руководство села проводили необходимые мероприятия по сохранению ее стен и уцелевших строений. На месте алтаря установлен крест, и на всей территории вокруг памятника архитектуры поддерживается порядок.

О церкви в Лихтентале знают и в Германии. Сюда не единожды приезжали потомки тех давних переселенцев, которые с любовью и старанием возводили стены культового строения.

И вы, дорогие читатели, если будете недалеко от села Светлодолинское — загляните в Лихтенталь. Осенью тут особенно красиво, и неприкрытые крышей старые стены излучают необыкновенное тепло и свет. А в сочетании с тишиной и неосязаемой магией каждый оказавшийся здесь обязательно получит свои особенные эмоции.

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