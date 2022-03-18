Азбука войны: как работает воздушная тревога

В Украине сейчас мало населенных пунктов, где с момента начала войны ни разу не прозвучал сигнал тревоги. А в центре, на Юге (в том числе и в Одессе), Севере и Востоке страны мы слышим ее по нескольку раз в день. Представитель ВСУ рассказал изданию «Украинская правда», как работает сигнал «воздушная тревога».

Со спикером Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрием Игнатом беседовала журналист Ольга Кириленко.

— Кто и как выявляет вражеские самолеты и ракеты в небе над Украиной?

— За выявление потенциальной воздушной угрозы в Украине отвечают радиолокационные подразделения Воздушных сил ВСУ.

Они фиксируют все воздушные цели как в Украине, так и далеко за ее пределами. Впрочем, сейчас это делать непросто, поскольку самый первый удар 24 февраля оккупанты нанесли именно по радиолокационным подразделениям.

«Они их фактически уничтожили. Конечно, мы их восстановили, но теперь мы отчасти видим их цели, а отчасти нет. Поэтому мы также пользуемся информацией из других источников», – рассказывает Игнат.

— Как быстро мы получаем сигнал тревоги? И сколько у нас времени, чтобы спрятаться?

— Между моментом фиксации самолета/ракеты и запуском сирены проходят считанные минуты, а может даже меньше минуты.

Фактически это один телефонный звонок по спецсвязи. После чего сирену в нужных регионах включают местные власти.

Сигнал тревоги говорит о том, что на определенный регион либо надвигается вражеская авиация, которая может сбросить бомбы или ракеты, либо на него уже выпущена ракета.

Если ракета летит из акватории Черного моря на Киев со скоростью 800 км/ч, то у киевлян больше часа времени, чтобы скрыться. Если она летит с территории Беларуси, например, в 300 километрах от украинской столицы, то времени гораздо меньше – где-то 20 минут.

Это при условии, что она долетает до цели и ее не сбивает украинское ПВО.

— Как определяются города, в которых включается сирена?

— Воздушные силы фиксируют маршрут следования ракеты – примерно ее курс из точки А в точку Б, и предполагают, что в процессе она может изменять свой курс справа, слева или вообще пропадать с радаров.

Например, так было с ракетами, которые летели в Винницу – она шла по Днестру, а в Могилеве-Подольском резко повернула направо на саму Винницу.

Поэтому, если ракета летит из акватории Черного моря в Винницу, тревога сначала объявляется в Одессе, за ней включается Николаев, Умань, Тульчин, Немиров и Винница. За Винницей могут быть Житомир и Луцк.

«Во всех этих городах, а может даже и слева, и справа от них включается воздушная тревога – потому что неизвестно, куда и цель упадет. Пролетела в Одессу – там выключают, летит дальше. И так поэтапно эта система оповещения действует по всей территории страны, чтобы люди, по крайней мере, успели спрятаться в укрытие», – объясняет Игнат.

— Видят ли Воздушные силы все угрозы?

— Нет.

Если в вашем городе был прилет, но до этого не включали сирену, это значит, что ВС не увидели самолет или ракету. Выявить все угрозы невозможно.

Впрочем, «подавляющее большинство» ВС все же видят. Хотя россияне пытаются максимально скрыть движение своих воздушных объектов.

«Например, они из Крыма, с кораблей в Черном море, запустили калибры, которые летели в русло Днестра. А Днестр – это самый низкий уровень над землей. Антенна стоит высоко, ниже антенны, допустим, не видно», – объясняет Игнат.

— Почему сирена иногда включается по прилету, как было с падением обломков ракет на столичной Куреневке?

— Вероятно, это означает, что ВС не обнаружили угрозу, которая уже упала на вашу улицу или дом, но оповещают вас о возможном прилете следующей.

— Почему сирена иногда не включается, как это было в Ивано-Франковске 11 и 13 марта, когда бомбили аэропорт?

— Здесь есть только два варианта ответа: либо ПС таки не видели угрозы, либо техническая система оповещения дала сбой. Скорее всего, угрозу таки не обнаружили, объясняет Игнат.

Как рассказывает УП руководитель управления по гражданской защите Ивано-Франковской ОГА Владимир Стебницкий, в те дни они не получили сигнала от военных о потенциальной угрозе. А незадолго до прилета был отбой тревоги.

Местная система оповещения была рабочей.

«У нас все работало. Киев жмет кнопку – сразу у нас есть прием, и мы включаем себе сирену», – описывает механизм работы сигнала Стебницкий.

— Почему невозможно обнаруживать все угрозы в небе?

— Потому что ракеты очень малозаметные цели, да еще и программируют свой курс.

«Самолеты еще где-то можно увидеть нашими средствами – разведками, спутниковыми, другими механизмами. А вот отрыв ракеты от них проследить фактически невозможно. А они запускают этих ракет с десяток, двадцаток», – рассказывает Игнат.

В то же время обычные люди могут увидеть ракету и даже снять ее на свой телефон, потому что она летит очень низко и еще огибает рельеф местности. Это позволяет ему оставаться незамеченной для ПС и не сбитой ПВО.

— Сколько процентов вражеских ракет сбивает украинская ПВО?

— Приблизительно 10%. В то же время, Украина сбивает крылатые ракеты даже ракетой с истребителя.

В Киеве уведомления от приложения «Киев цифровой» и КГГА бывают двух видов «воздушная тревога» и «угроза ракетного удара» – в чем разница?

Уведомление «воздушная тревога» означает, что летит вражеский самолет, «ракетный удар» — летящая ракета.

То есть большинство воздушных тревог извещают нас именно о прилете вражеских самолетов. Впрочем, следует учитывать, что крылатая ракета может вылететь и из самолета.

«Прятаться надо в любом случае. Или рассчитывать на Бога. Но лучше идти прятаться — переждать, отойти от военного объекта, если вы где-то рядом», — советует Игнат.

— Есть ли объекты, которые фиксируют ПС, но из-за которых не включают тревогу?

— Нет. После всех обнаруженных объектов даже если они небольшие, включается сирена.

— Могут ли обычные люди по звуку взрыва различить, что происходит на улице, в небе?

— Это невозможно.

«Люди слышат, говорят: летит вертолет, ой нет, самолет, ой нет, это крылатая ракета – и это люди, которые в терробороне! Только профессионал может увидеть и различить, и это тяжело», – объясняет Игнат.

Источник и коллаж: «Украинская Правда»