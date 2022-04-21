Страничка «Для детей и родителей»: как правильно вести себя в военное время

Мы уже публиковали полезные советы, как говорить с ребенком о войне и поддержать его в это нелегкое время. Теперь мы научим малышей и их родителей правилам безопасности в военное время.

Что должен знать ребенок на войне?

Играть в безопасном месте – только рядом с домом или убежищем. Опасно находиться в заброшенных и разрушенных зданиях, подвалах, рядом с заводами, заправками, в местах с военными.

– только рядом с домом или убежищем. Опасно находиться в заброшенных и разрушенных зданиях, подвалах, рядом с заводами, заправками, в местах с военными. Обращать внимание на предупредительные знаки. Они обычно красного цвета. На них может быть изображен череп с костями, как на флаге у пиратов. Если знаки есть – значит, на территории опасно.

Не трогать подозрительные предметы . Если ребенок заметит незнакомый предмет, он должен отойти от него и не бросать в него чем-либо. Нельзя поднимать с земли конфеты, игрушки, разноцветные предметы, мобильные телефоны.

. Если ребенок заметит незнакомый предмет, он должен отойти от него и не бросать в него чем-либо. Нельзя поднимать с земли конфеты, игрушки, разноцветные предметы, мобильные телефоны. Не разговаривать с незнакомцами . Объясните разницу между понятиями «свой» и «чужой». Если на улице ребенка зовет человек в форме, нужно сказать об этом взрослым.

. Объясните разницу между понятиями «свой» и «чужой». Если на улице ребенка зовет человек в форме, нужно сказать об этом взрослым. Выучите с ребенком телефоны спасательных служб. Пожарная и спасательная служба, полиция, скорая помощь – объясните, кто и чем помогает.

Если малыш нашел опасный предмет?

Просматривая вместе картинки или мультфильмы, объясните, как выглядят мины. Например, для детей разработали сайт inforce.team, который помогает рассказать об опасных предметах. Но если ребенок опасную игрушку принес домой, тогда:

не паникуйте, не кричите и не ругайте ребенка;

попросите его не ронять и не бросать предмет;

медленно и аккуратно положите предмет на землю;

вместе отойдите как можно дальше, предупредите других людей;

позвоните по номеру 101;

если ребенок оказался на минном поле, попросите его не двигаться и не плакать – позовите на помощь спасателей.

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Как правильно эвакуироваться с ребенком?

Перед выездом напишите записку с информацией о ребенке и о себе (ФИО, дата рождения, номер телефона свой или родственников). Положите записку ребенку в карман. Эту же информацию можно написать у него на руке (ближе к локтю).

(ФИО, дата рождения, номер телефона свой или родственников). Положите записку ребенку в карман. Эту же информацию можно написать у него на руке (ближе к локтю). Оденьте ребенка и возьмите его теплые вещи , воду и горячие напитки.

, воду и горячие напитки. Заранее договоритесь о месте встречи и времени, если вы потеряетесь (или укажите это в записке).

(или укажите это в записке). Следите, чтобы ребенок держал вас за руку, не хватался за вещи.

На случай, если малыш потеряется в толпе , попросите его стать на возвышенность и звать вас по имени и фамилии. Если у него есть телефон – пусть позвонит вам или в 102 и объяснит, что произошло.

, попросите его стать на возвышенность и звать вас по имени и фамилии. Если у него есть телефон – пусть позвонит вам или в 102 и объяснит, что произошло. Если незнакомец пытается куда-то увести ребенка, научите его кричать, что не знает этого человека.

Как быть с детьми в дороге?

Объясните ребенку, куда вы едете и почему.

Называйте станции во время дороги – это отвлечет и успокоит.

Проговорите правила поведения в пути (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и не выходить из машины или автобуса).

Интересуйтесь, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.

Если произошел конфликт, отвлеките игрой.

Во что поиграть в дороге?

Кукла из бутылки. Сделайте вместе куклу из любой бутылки и нарисуйте ей лицо. Придумайте ей имя и историю жизни.

Контуры. Обведите на бумаге предметы, которые нашлись в сумке, – ребенок должен по контуру определить, что это за предмет.

Пальчики. На тыльной стороне пальчика нарисуйте смешную рожицу (маму, папу, бабушку, дедушку, малыша) и разыгрывайте сценки.

Что паковать в «тревожный рюкзачок» ребенка?

Копии документов ребенка (свидетельство о рождении), фотография с родителями, а на обратной стороне напишите телефоны родственников, полный адрес, как зовут ребенка и группу крови.

Мобильный телефон с пополненным счетом и зарядное устройство к нему.

Важные для ребенка лекарства.

Средства гигиены и личные вещи (салфетки, носовой платок, антисептик, пластырь, зубную пасту и щетку, мыло, полотенце, сменное белье).

Бутылку воды, батончики, леденцы, печенье или сухофрукты.

Фонарик, свисток, немного денег и любимую игрушку.

Как и где учиться во время войны?

Министерство образования и науки совместно с волонтерами запустило бесплатные онлайн-уроки, которые позволяют ребенку интересно и с пользой провести это нелегкое время.

«Всеукраинская школа онлайн» (lms.e-school.net.ua) – украинский проект для учеников 5-11 классов.

(lms.e-school.net.ua) – украинский проект для учеников 5-11 классов. «Освіторія» (osvitoria.media) – платформа для детей, учителей и родителей.

(osvitoria.media) – платформа для детей, учителей и родителей. «Атмосферная школа» (atschool.com) – учебные материалы для детей и учителей.

(atschool.com) – учебные материалы для детей и учителей. «Оптіма» (optima.school) – уроки для детей 1-11 классов.

(optima.school) – уроки для детей 1-11 классов. «DAR» – обучающая платформа для учеников 7-11 классов.

– обучающая платформа для учеников 7-11 классов. «А+» (aplus.ua) – онлайн-образование для детей от 2 до 17 лет.

(aplus.ua) – онлайн-образование для детей от 2 до 17 лет. «Jamm School» (jammschool.com.ua) – дистанционная школа для 5-11-классников.

(jammschool.com.ua) – дистанционная школа для 5-11-классников. «ThinkGlobal Online» (thinkglobal.xyz) – уроки и дополнительные занятия.

(thinkglobal.xyz) – уроки и дополнительные занятия. «Liko Education Online» (login.microsoftonline.com) —обучающие материалы для учеников 2-11 классов.

(login.microsoftonline.com) —обучающие материалы для учеников 2-11 классов. «Alterra School» (alterraschool.space) – экстернат-платформа делится обучающим материалом и тестами.

(alterraschool.space) – экстернат-платформа делится обучающим материалом и тестами. «OkStudy» в Телеграм и Фейсбуке – ежедневные онлайн-встречи с детьми от 6 лет (в программе танцы, игры, английский, просмотр фильмов).

в Телеграм и Фейсбуке – ежедневные онлайн-встречи с детьми от 6 лет (в программе танцы, игры, английский, просмотр фильмов). «ШАГ» (od.itstep.org) – серия мастер-классов компьютерной академии для детей от 7 до 14 лет.

(od.itstep.org) – серия мастер-классов компьютерной академии для детей от 7 до 14 лет. «Оборона дітей України» (cigs.com.ua) – онлайн-уроки и встречи с психологом.

(cigs.com.ua) – онлайн-уроки и встречи с психологом. «Джерело» (cdo.org.ua) – свободный доступ к программе самообучения «Слухач».

(cdo.org.ua) – свободный доступ к программе самообучения «Слухач». «School Navigator» (eduforsafety.com.ua) – уроки на украинском, английском и русском языках.

(eduforsafety.com.ua) – уроки на украинском, английском и русском языках. «GIOS» (gioschool.com) – математические курсы для учеников 5-9 классов.

Что почитать о войне?

Заведующая Одесской детской библиотекой №40 Ольга Стемберская советует интересные книги о войне и приключениях детей в военное время.

Галина Кирпа «Мой папа стал звездой»

Это трогательный рассказ маленькой девочки, папа которой погиб на Майдане. Героиня книги размышляет о совсем не детских вещах: смерти, баррикадах, градах и о беженцах.

Для детей от 7 до 9 лет.

Марцин Щигельский «Ковчег времени»

Книга основана на реальных событиях. Она рассказывает о девятилетнем Рафале, живущем в гетто со своим дедушкой.

Для детей от 10 до 13 лет.

Юрий Никитинский «Вовчик, оседлавший бомбу»

Рассказ о детстве с баловством, весельем, жаждой приключений и открытий, в которое приходит война. И теперь каждое происшествие может оказаться последним.

Для подростков от 11 до 15 лет.

Маркус Зузак «Воровка книг»

Роман повествует о жизни девочки Лизель во время войны. Она вынуждена впервые познакомиться со смертью – ребенок теряет навсегда родную мать, но и обретает новую семью.

Для подростков старше 13 лет.

Фото: 24 канал, Stopmina и из открытых источников