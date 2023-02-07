Как восстановить документы: паспорт, ИНН, диплом или свидетельства

Восстановить основные документы в Украине не является проблемой. Особенно актуальным этот вопрос стал во время войны. Рассказываем что делать, если документы были уничтожены, утеряны или просрочены.

Как восстановить паспорт гражданина Украины

В Украине разработан специальный алгоритм действий для тех, кто лишился этого документа. Чтобы восстановить паспорт, нужно:

подать заявление в ближайшее отделение полиции;

обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы (ДМС) или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

также можно обратиться в центры государственного предприятия «Документ».

Для получения паспорта в виде ID-карты этих действий будет вполне достаточно, и никаких проблем с получением документа возникнуть не должно.

Если вы хотите непременно получить бумажный паспорт, то вам нужно будет обратиться в суд с иском об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года. После того как вы получите решение суда, можно будет оформить документ.

Пока паспорт проходит оформление, вы можете пользоваться любым другим удостоверением личности — загранпаспортом или водительским удостоверением.

Как восстановить основные свидетельства

Каждый житель Украины в военное время может восстановить через «Дію» следующие документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти;

свидетельство об изменении имени;

свидетельство о регистрации брака;

свидетельство о расторжении брака.

Для восстановления всех этих свидетельств необходимо подать заявку на портале «Дія» для получения их дубликатов. Оформить документы можно как для себя, так и для ближайших родственников. Принцип оформления заявок на получение дубликатов вышеперечисленных документов практически не отличается.

Как подать заявку на восстановление документов через «Дія»

авторизоваться на портале «Дія»;

в меню «Услуги» выбрать графу «Справки и выписки»;

выбрать из перечня нужный документ;

проверить правильность данные заявителя;

указать, для кого требуется документ, и причину повторной выдачи;

указать данные о владельце документа;

выбрать удобный способ получения документа;

если доставка документа платная (а это услуги «Укрпочты» и курьера), оплатить услугу.

После этого вам должно прийти уведомление о готовности документа.

Как восстановить идентификационный код (ИНН)

Чтобы получить дубликат идентификационного кода, необходимо обратиться в любой из центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Отправляться туда нужно, имея с собой паспорт, а если речь идет о ребенке, то свидетельство о рождении.

Как восстановить диплом об образовании

Если ваше учебное заведение расположено на временно оккупированной территории, то дубликат диплома можно также оформить через «Дiю». Если учебное заведение уже не действует, заявление вместе с пакетом документов нужно направить в МОН Украины. Сделать это можно двумя способами:

почтой по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10;

на электронную почту ez@mon.gov.ua.

После этого министерство должно назначить вуз, который будет заниматься восстановлением утраченного диплома.

Чтобы восстановить документ о высшем образовании, нужно предоставить следующие документы:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

справку из полиции (если диплом был похищен или утерян);

копию диплома и, если есть, приложения к нему;

объявление из газеты о признании диплома недействительным;

квитанцию об оплате.

Также следующие документы об образовании можно сформировать в «Дії»:

о базовом среднем образовании;

о полном общем среднем образовании;

о профессионально-техническом образовании;

о профессиональном высшем образовании;

о высшем образовании (научная степень).

Для создания заказа на формирование документа нужно установить приложение «Дiя» и пройти электронную идентификацию. Там будут отображаться все данные о документе, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным QR-кодом.

Как продлить срок действия просроченного паспорта

В условиях военного положения каждый, кто находится на территории Украины, обязан иметь документ, удостоверяющий личность.

Для граждан Украины это:

паспорт гражданина Украины — бумажный или в ID-форме;

загранпаспорт гражданина Украины.

Для иностранцев и лиц без гражданства это:

вид на жительство в Украине;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите.

В период военного положения возможность обмена документов ограничена, поэтому даже просроченные документы для идентификации личности остаются действительными и менять их не нужно.