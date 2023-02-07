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Как восстановить документы: паспорт, ИНН, диплом или свидетельства

Как восстановить документы: паспорт, ИНН, диплом или свидетельства

Восстановить основные документы в Украине не является проблемой. Особенно актуальным этот вопрос стал во время войны. Рассказываем что делать, если документы были уничтожены, утеряны или просрочены.

Как восстановить паспорт гражданина Украины

паспорт гражданина Украины

паспорт гражданина Украины

В Украине разработан специальный алгоритм действий для тех, кто лишился этого документа. Чтобы восстановить паспорт, нужно:

  • подать заявление в ближайшее отделение полиции;
  • обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы (ДМС) или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • также можно обратиться в центры государственного предприятия «Документ».

Для получения паспорта в виде ID-карты этих действий будет вполне достаточно, и никаких проблем с получением документа возникнуть не должно.

Если вы хотите непременно получить бумажный паспорт, то вам нужно будет обратиться в суд с иском об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года. После того как вы получите решение суда, можно будет оформить документ.

Пока паспорт проходит оформление, вы можете пользоваться любым другим удостоверением личности — загранпаспортом или водительским удостоверением.

Как восстановить основные свидетельства

Свидетельство о рождении, смерти, браке, смене имени

Основные свидетельства: о рождении, смерти, браке, смене имени

Каждый житель Украины в военное время  может восстановить через «Дію» следующие документы: 

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство об изменении имени;
  • свидетельство о регистрации брака;
  • свидетельство о расторжении брака.

Для восстановления всех этих свидетельств необходимо подать заявку на портале «Дія» для получения их дубликатов. Оформить документы можно как для себя, так и для ближайших родственников. Принцип оформления заявок на получение дубликатов вышеперечисленных документов практически не отличается. 

Как подать заявку на восстановление документов через «Дія» 

  • авторизоваться на портале «Дія»;
  • в меню «Услуги» выбрать графу «Справки и выписки»;
  • выбрать из перечня нужный документ;
  • проверить правильность данные заявителя;
  • указать, для кого требуется документ, и причину повторной выдачи;
  • указать данные о владельце документа;
  • выбрать удобный способ получения документа;
  • если доставка документа платная (а это услуги «Укрпочты» и курьера), оплатить услугу.

После этого вам должно прийти уведомление о готовности документа.  

Как восстановить идентификационный код (ИНН)

ИНН — идентификационный код украинца

ИНН — идентификационный код украинца

Чтобы получить дубликат идентификационного кода, необходимо обратиться в любой из центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Отправляться туда нужно, имея с собой паспорт, а если речь идет о ребенке, то свидетельство о рождении. 

Как восстановить диплом об образовании

Дипломы об образовании в Украине

Дипломы об образовании в Украине

Если ваше учебное заведение расположено на временно оккупированной территории, то дубликат диплома можно также оформить через «Дiю». Если учебное заведение уже не действует, заявление вместе с пакетом документов нужно направить в МОН Украины. Сделать это можно двумя способами:

  • почтой по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10;
  • на электронную почту ez@mon.gov.ua.

После этого министерство должно назначить вуз, который будет заниматься восстановлением утраченного диплома. 

Чтобы восстановить документ о высшем образовании, нужно предоставить следующие документы:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • справку из полиции (если диплом был похищен или утерян);
  • копию диплома и, если есть, приложения к нему;
  • объявление из газеты о признании диплома недействительным;
  • квитанцию об оплате.

Также следующие документы об образовании можно сформировать в «Дії»:

  • о базовом среднем образовании;
  • о полном общем среднем образовании;
  • о профессионально-техническом образовании;
  • о профессиональном высшем образовании;
  • о высшем образовании (научная степень).

Для создания заказа на формирование документа нужно установить приложение «Дiя» и пройти электронную идентификацию. Там будут отображаться все данные о документе, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным QR-кодом.

Как продлить срок действия просроченного паспорта

В условиях военного положения каждый, кто находится на территории Украины, обязан иметь документ, удостоверяющий личность. 

Для граждан Украины это:

  • паспорт гражданина Украины — бумажный или в ID-форме;
  • загранпаспорт гражданина Украины.

Для иностранцев и лиц без гражданства это:

  • вид на жительство в Украине;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите.

В период военного положения возможность обмена документов ограничена, поэтому даже просроченные документы для идентификации личности остаются действительными и менять их не нужно.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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