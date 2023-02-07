Как восстановить документы: паспорт, ИНН, диплом или свидетельства

Восстановить основные документы в Украине не является проблемой. Особенно актуальным этот вопрос стал во время войны. Рассказываем что делать, если документы были уничтожены, утеряны или просрочены.
Как восстановить паспорт гражданина Украины
В Украине разработан специальный алгоритм действий для тех, кто лишился этого документа. Чтобы восстановить паспорт, нужно:
- подать заявление в ближайшее отделение полиции;
- обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы (ДМС) или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- также можно обратиться в центры государственного предприятия «Документ».
Для получения паспорта в виде ID-карты этих действий будет вполне достаточно, и никаких проблем с получением документа возникнуть не должно.
Если вы хотите непременно получить бумажный паспорт, то вам нужно будет обратиться в суд с иском об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года. После того как вы получите решение суда, можно будет оформить документ.
Пока паспорт проходит оформление, вы можете пользоваться любым другим удостоверением личности — загранпаспортом или водительским удостоверением.
Как восстановить основные свидетельства
Каждый житель Украины в военное время может восстановить через «Дію» следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о смерти;
- свидетельство об изменении имени;
- свидетельство о регистрации брака;
- свидетельство о расторжении брака.
Для восстановления всех этих свидетельств необходимо подать заявку на портале «Дія» для получения их дубликатов. Оформить документы можно как для себя, так и для ближайших родственников. Принцип оформления заявок на получение дубликатов вышеперечисленных документов практически не отличается.
Как подать заявку на восстановление документов через «Дія»
- авторизоваться на портале «Дія»;
- в меню «Услуги» выбрать графу «Справки и выписки»;
- выбрать из перечня нужный документ;
- проверить правильность данные заявителя;
- указать, для кого требуется документ, и причину повторной выдачи;
- указать данные о владельце документа;
- выбрать удобный способ получения документа;
- если доставка документа платная (а это услуги «Укрпочты» и курьера), оплатить услугу.
После этого вам должно прийти уведомление о готовности документа.
Как восстановить идентификационный код (ИНН)
Чтобы получить дубликат идентификационного кода, необходимо обратиться в любой из центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Отправляться туда нужно, имея с собой паспорт, а если речь идет о ребенке, то свидетельство о рождении.
Как восстановить диплом об образовании
Если ваше учебное заведение расположено на временно оккупированной территории, то дубликат диплома можно также оформить через «Дiю». Если учебное заведение уже не действует, заявление вместе с пакетом документов нужно направить в МОН Украины. Сделать это можно двумя способами:
- почтой по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10;
- на электронную почту ez@mon.gov.ua.
После этого министерство должно назначить вуз, который будет заниматься восстановлением утраченного диплома.
Чтобы восстановить документ о высшем образовании, нужно предоставить следующие документы:
- копию паспорта;
- копию идентификационного кода;
- справку из полиции (если диплом был похищен или утерян);
- копию диплома и, если есть, приложения к нему;
- объявление из газеты о признании диплома недействительным;
- квитанцию об оплате.
Также следующие документы об образовании можно сформировать в «Дії»:
- о базовом среднем образовании;
- о полном общем среднем образовании;
- о профессионально-техническом образовании;
- о профессиональном высшем образовании;
- о высшем образовании (научная степень).
Для создания заказа на формирование документа нужно установить приложение «Дiя» и пройти электронную идентификацию. Там будут отображаться все данные о документе, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным QR-кодом.
Как продлить срок действия просроченного паспорта
В условиях военного положения каждый, кто находится на территории Украины, обязан иметь документ, удостоверяющий личность.
Для граждан Украины это:
- паспорт гражданина Украины — бумажный или в ID-форме;
- загранпаспорт гражданина Украины.
Для иностранцев и лиц без гражданства это:
- вид на жительство в Украине;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите.
В период военного положения возможность обмена документов ограничена, поэтому даже просроченные документы для идентификации личности остаются действительными и менять их не нужно.