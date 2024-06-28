Права украинцев во время войны: кто их ограничивает и как получить за это компенсацию

28 июня в Украине отмечают День Конституции. Конституция – это основной государственный документ, закрепляющий наши с вами ключевые права и свободы. В мирное время Конституция не может быть нарушена другими законами, но это не всегда работает в период военного положения.

Какие права украинцев нарушает россия?

Статья 7. Право на справедливый суд и юридическую помощь

К сожалению, мы все чаще читаем новости про то, как украинцев арестовывают и судят по надуманным причинам – на оккупированных территориях или непосредственно в россии. Сейчас в Ростове-на-Дону судят 22 украинских граждан, большинство из которых являются защитниками Мариуполя из полка «Азов». Людей обвиняют в «терроризме» и попытке насильственного захвата власти. Правозащитники называют российские обвинения военным преступлением рф.

Статья 25. Право на гражданство

На оккупированных территориях россияне проводят так называемую «принудительную паспортизацию», заставляя людей получать паспорта рф.

Изменение гражданства – это только право человека, а не обязанность. По законам Украины, если у человека есть паспорт российской федерации, он может потерять украинское гражданство, –

объясняет Александр Рябец.

Эта же статья говорит о том, что «Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству», но мы знаем, что россия проводит депортацию украинцев. Уже известно о почти 20 000 украинских детях, принудительно вывезенных в россию.

Статья 27. Право на жизнь

Любая ракетная атака или обстрел ставят под угрозу наше существование.

Статья 47. Право на жилье

На оккупированных территориях россияне часто выгоняют людей из своих домов, а в неоккупированных частях страны просто разрушают дома ракетами и снарядами. По словам Александра Рябца, нарушение этой статьи Конституции уже сейчас пытаются оспорить в суде некоторые украинцы. И иногда даже выигрывают дела.

Из-за обстрелов люди теряют свою недвижимость, но уже есть решения суда против россии, которые предусматривают компенсацию данных убытков. Другой вопрос, как именно они будут компенсироваться. После окончания боевых действий возникнет вопрос репараций. Но сегодня многие активы россии уже арестованы на Западе. В принципе, имея положительные решения суда, эти выплаты можно легализовать через те страны, где находятся активы рф. Пока я не слышал, чтобы решения суда исполнялись таким образом, но я знаю, что адвокаты работают над этим, –

говорит юрист.

Как подать в суд на нарушения конституционных прав?

Пока в судах в основном рассматривают дела о нарушении прав на жилье и имущество. Если во время войны вы остались без дома или бизнеса, вы можете:

Зафиксировать разрушение на камеру. «На видео должно быть видно, кто снимает последствие обстрела: сначала нужно навести камеру на свое лицо, представиться, озвучить дату, время и место съемки, а потом уже снимать разрушения», – советует Александр Рябец. Получить документы от власти. Вам необходимо вызвать полицию или представителей органов местного самоуправления (городского/сельского совета) и составить акт о разрушении. Также это может сделать ОСМД или управляющая компания вашего дома. «В юридической сфере чем больше бумаг – тем лучше», – отмечает юрист. Обратиться в суд. Если вы обращаетесь от юридического лица, которому уничтожили бизнес, идите в Хозяйственный суд, если вы физическое лицо – вам нужно идти в суд общей юрисдикции по вашей прописке (например, в районный суд Одессы).

Советы юриста:

Не торопитесь судиться прямо сейчас. «Пока я бы еще не рекомендовал обращаться в суд. Мой совет – четко зафиксировать ущерб вместе с органами местного самоуправления и немного подождать, потому что судьи еще не знают, как правильно рассматривать эти дела. Сейчас велик риск того, что суд может вам отказать», – объясняет Александр Рябец. Приготовьтесь потратить деньги. Пока обжалование прав в суде и фиксация убытков, к сожалению, – дело недешёвое. «Один наш клиент – юридическое лицо из Херсона – потратил около 5 000$, потому что его убытки были достаточно масштабными, и мы делали очень дорогие экспертизы для фиксации повреждений. Но его ущерб был на несколько миллионов долларов, то есть он понимал, зачем тратит такие большие деньги – это было пропорционально убыткам. Суд он выиграл», – рассказывает юрист. Но есть и хорошая новость. Вскоре государство вместе с международными фондами может начать оплачивать населению адвокатов для подобных дел. Дождитесь Победы Украины. Если мы победим и получаем репарации от россии, возможно, нам вообще не нужно будет обращаться в суд. Но это покажет только время. «Все будет зависеть от того, как закончится война. Я хочу верить в то, что она закончится не просто Победой Украины, а полной выплатой репараций со стороны россии. Тогда репарации будут выплачивать как потерявшим родных и жилье, так и тем украинцам, которые ничего не потеряли, но пострадали морально», – отмечает Александр Рябец.

Какие права могут ограничивать в Украине во время войны?

По украинским законам некоторые конституционные права абсолютно легально могут быть ограничены во время военного или чрезвычайного положения.

Статья 30. Неприкосновенность жилья

Военные имеют право попросить граждан покинуть свои дома для проведения военных действий. Но такие случаи единичны, и чаще встречаются в городах на линии фронта.

Статья 31. Право на тайну переписки и телефонных разговоров

Военные и правоохранители могут проверять ваши телефоны, личные фотографии или переписку. Такое часто случается на блокпостах или при задержании нарушителя в комендантский час. Это ограничение Конституции помогает найти диверсантов, корректировщиков огня и других предателей, которые, к сожалению, в Украине и работают на врага.

Статья 33. Право на свободное передвижение

Всем известно, что во время военного положения мужчины не могут свободно выезжать за границу. Более того, по закону, без разрешения военнообязанные не могут передвигаться даже по областям, но эта норма сейчас фактически не работает.

Александр Рябец объясняет: «У нас действует очень старая норма 1993 года, согласно которой каждый военнообязанный должен получить разрешение из военкомата, если он хочет покинуть свой регион проживания. Эта норма до сих пор существует, но сейчас на нее фактически не обращают внимания, потому что это все просто перегрузит военкоматы».

Кроме этого, некоторых граждан могут не пускать в определенные прифронтовые районы, а отдельные города могут вообще на время закрываться: например, когда комендантский час длится несколько суток.

Статья 39. Право на массовые собрания и митинги

Сейчас провести митинг в Украине можно только при обязательном письменном согласовании, хотя в мирные времена для этого достаточно было просто предупредить местные власти.

Статья 41. Право на имущество

Военные могут изъять у вас имущество в пользу фронта. Но это не делается просто так: существует конкретная процедура с компенсацией за имущество.

Такая практика была популярна в начале войны, сейчас она менее распространена. Тогда у компаний могли изъять машины или спецтехнику (тракторы, экскаваторы) на нужды ЗСУ, –

объясняет Александр Рябец.

Иногда военные также изымают авто у пьяных нарушителей ПДД. Но такие методы юрист называет «полулегальными».

Статья 43. Право на свободный выбор работы

При мобилизации на фронт выбор работы у вас будет очень ограничен. Кроме того, во время военного положения государство может привлекать трудоспособных лиц к общественно-полезным работам. Но Александр Рябец отмечает: «Я не слышал, чтобы у нас кого-то принудительно привлекали к работам, потому что у нас достаточно много волонтеров, которые помогают обществу добровольно».

Статья 70. Избирательное право

Во время военного положения у нас не могут проводиться выборы или референдумы. Следующие выборы президента Украины должны пройти весной 2024 года, но они не состоятся, если война не закончится.

Если мы победим, то выборы состояться. Значит, тогда не будет военного времени, войны. А выборы должны проходить в мирное время, согласно законодательству. Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такой, как было до войны, –

отметил Владимир Зеленский в недавнем интервью BBC.