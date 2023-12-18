Абетка влади: за що відповідають чиновники та департаменти Одеської міськради

Мер Одеси Геннадій Труханов

Міський голова зобов’язаний забезпечити на території міста додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента та органів виконавчої влади. Він є розпорядником бюджетних коштів, але використовувати їх повинен тільки за призначенням, визначеним міськрадою.

Графік особистого прийому громадян: щовівторка місяця з 15.00 до 17.00 (за записом: онлайн через сайт міськради, особисто в департаменті з питань звернень громадян або опустивши заявку в поштову скриньку в будівлі мерії).

Телефони для довідок: 779-14-65, 728-17 01, 705-55-55.

Перший віцемер Олександр Філатов

До кола його обов’язків входить: контроль стану протизсувних і берегозахисних споруд; контроль архітектурно-художнього оформлення міста, створення МАФів і розміщення рекламних об’єктів; підписання дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно.

м. Одеса, Думська пл., 1;

тел. (048) 779-13-06;

e-mail: [email protected]

Графік особистого прийому громадян: перша і третя середа місяця з 14.00 до 16.00.

Віцемер Світлана Бедрега

Відповідає за охорону здоров’я, соціальний захист населення, підтримку внутрішньо переміщених осіб. До її обов’язків входить реалізація міських програм із поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю внаслідок війни та вразливих верств населення. А також — підтримка сімей, людей з інвалідністю та людей похилого віку. Крім того, у сфері її повноважень — програми з протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок.

м. Одеса, Думська пл., 1;

тел. (048) 779-13-16.

м. Одеса, вул. Жуковського, 13;

тел.: (048) 722-03-69;

e-mail: [email protected]

Графік особистого прийому громадян: щосереди з 15.00 до 17.00.

Віцемер Павло Вугельман

У сферу його обов’язків входить реалізація програм з питань науки і освіти, молодіжної політики, розвитку фізкультури і спорту, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, з перспективного розвитку транспортного комплексу. Він відповідає за контроль над дотриманням вимог Правил дорожнього руху та Правил паркування. Зобов’язаний забезпечувати дотримання правил санітарної охорони в місті та захисту прав споживачів.

Очолює історико-топонімічну та державну надзвичайну протиепізоотичну комісії.

м. Одеса, Думська пл., 1 (каб. 224-а);

тел.: (048) 779-13-22.

Графік особистого прийому громадян: перший і третій четвер місяця з 10.00 до 12.00.

Віцемер Валерій Сілін

Відповідає за громадський порядок і безпеку. Серед його обов’язків — впровадження електронного урядування для забезпечення простого і доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами та громадськими організаціями. А також — створення механізмів надання послуг громадянам у режимі реального часу.

м. Одеса, Думська пл., 1;

тел.: (048) 779-13-52.

Графік особистого прийому громадян: друга і четверта п’ятниця місяця з 10.00 до 12.00.

Департамент архівної справи та діловодства

Видає архівну інформацію, виписки та копії з архівних документів, а також довідки соціально-правового характеру. Людям з інвалідністю, ветеранам війни та праці та іншим категоріям громадян, які мають право на пільги, такі документи надаються безоплатно.

Директор департаменту — Олександр Доля.

Телефон: 721-14-09.

Адреса: вул. Столбова, 17-б.

Департамент архітектури та містобудування

Організовує розроблення та експертизу містобудівних програм, Генерального плану Одеси та іншої містобудівної документації, бере участь в організації охорони культурної спадщини. У разі виявлення факту самовільного будівництва або реконструкції звертається до органів Державного архітектурно-будівельного контролю.

Звернутися до департаменту необхідно громадянам, які вирішили побудувати будинок у межах міста. Попередньо — для оформлення будівельного паспорта, а після закінчення будівництва — для присвоєння поштової адреси. Також тут можна отримати витяги з містобудівної документації.

Виконувач обов’язків директора департаменту — головного архітектора міста — Марат Касимов.

Телефон: 723-07-35.

Адреса: вул. Гоголя, 10.

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон

Відповідає за поводження з відходами на території міста та організацію роздільного збору сміття. Визначає стан зелених насаджень, якість атмосферного повітря, регулює чисельність безпритульних тварин. Також цей департамент має запобігати правопорушенням у сфері охорони навколишнього природного середовища та притягати винних до адміністративної відповідальності.

Директор департаменту — Марина Савченко.

Телефони: 724-33-24, 725-03-71.

Адреса: вул. Дерибасівська, 14.

Департамент з благоустрою міста

Повинен забезпечувати чистоту і порядок. Відповідає за очищення території від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів.

Має право зупинити роботи, які проводяться самовільно і порушують благоустрій території міста. Крім того, фахівці цього департаменту визначають на об’єктах благоустрою місця розміщення громадських туалетів.

Директор департаменту — Олександр Ільїн.

Телефон: 740-78-00.

Адреса: вул. Коблевська, 13.

Департамент земельних ресурсів

Розглядає клопотання юридичних і фізичних осіб про надання земельних ділянок комунальної власності Одеської територіальної громади у власність або користування. Готує документи, що засвідчують право оренди земельної ділянки, а також розрахунки розміру орендної плати за землю при підготовці, поновленні та внесенні змін до договорів оренди.

Перший заступник директора департаменту — Надія Новікова.

Телефон: 705-90-09.

Адреса: вул. Черняховського, 6.