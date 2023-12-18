Абетка влади: за що відповідають чиновники та департаменти Одеської міськради

Питання до міської влади в одеситів виникають частіше, ніж хотілося б, а основним каналом зв’язку для них залишається гаряча телефонна лінія міського голови. Хоча прийом громадян, відповідь на їхні запити та вирішення проблем — це прямі обов’язки профільних департаментів і муніципальних чиновників. Хто за що відповідає в міськраді і з яких питань одесити можуть звернутися до виконавчих органів, дізнавалася «Одеське життя».
Мер Одеси Геннадій Труханов
Міський голова зобов’язаний забезпечити на території міста додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента та органів виконавчої влади. Він є розпорядником бюджетних коштів, але використовувати їх повинен тільки за призначенням, визначеним міськрадою.
Графік особистого прийому громадян: щовівторка місяця з 15.00 до 17.00 (за записом: онлайн через сайт міськради, особисто в департаменті з питань звернень громадян або опустивши заявку в поштову скриньку в будівлі мерії).
Телефони для довідок: 779-14-65, 728-17 01, 705-55-55.
Перший віцемер Олександр Філатов
До кола його обов’язків входить: контроль стану протизсувних і берегозахисних споруд; контроль архітектурно-художнього оформлення міста, створення МАФів і розміщення рекламних об’єктів; підписання дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно.
- м. Одеса, Думська пл., 1;
- тел. (048) 779-13-06;
- e-mail: [email protected]
- Графік особистого прийому громадян: перша і третя середа місяця з 14.00 до 16.00.
Віцемер Світлана Бедрега
Відповідає за охорону здоров’я, соціальний захист населення, підтримку внутрішньо переміщених осіб. До її обов’язків входить реалізація міських програм із поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю внаслідок війни та вразливих верств населення. А також — підтримка сімей, людей з інвалідністю та людей похилого віку. Крім того, у сфері її повноважень — програми з протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок.
- м. Одеса, Думська пл., 1;
- тел. (048) 779-13-16.
- м. Одеса, вул. Жуковського, 13;
- тел.: (048) 722-03-69;
- e-mail: [email protected]
- Графік особистого прийому громадян: щосереди з 15.00 до 17.00.
Віцемер Павло Вугельман
У сферу його обов’язків входить реалізація програм з питань науки і освіти, молодіжної політики, розвитку фізкультури і спорту, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, з перспективного розвитку транспортного комплексу. Він відповідає за контроль над дотриманням вимог Правил дорожнього руху та Правил паркування. Зобов’язаний забезпечувати дотримання правил санітарної охорони в місті та захисту прав споживачів.
Очолює історико-топонімічну та державну надзвичайну протиепізоотичну комісії.
- м. Одеса, Думська пл., 1 (каб. 224-а);
- тел.: (048) 779-13-22.
- Графік особистого прийому громадян: перший і третій четвер місяця з 10.00 до 12.00.
Віцемер Валерій Сілін
Відповідає за громадський порядок і безпеку. Серед його обов’язків — впровадження електронного урядування для забезпечення простого і доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами та громадськими організаціями. А також — створення механізмів надання послуг громадянам у режимі реального часу.
- м. Одеса, Думська пл., 1;
- тел.: (048) 779-13-52.
- Графік особистого прийому громадян: друга і четверта п’ятниця місяця з 10.00 до 12.00.
Департамент архівної справи та діловодства
Видає архівну інформацію, виписки та копії з архівних документів, а також довідки соціально-правового характеру. Людям з інвалідністю, ветеранам війни та праці та іншим категоріям громадян, які мають право на пільги, такі документи надаються безоплатно.
Директор департаменту — Олександр Доля.
- Телефон: 721-14-09.
- Адреса: вул. Столбова, 17-б.
Департамент архітектури та містобудування
Організовує розроблення та експертизу містобудівних програм, Генерального плану Одеси та іншої містобудівної документації, бере участь в організації охорони культурної спадщини. У разі виявлення факту самовільного будівництва або реконструкції звертається до органів Державного архітектурно-будівельного контролю.
Звернутися до департаменту необхідно громадянам, які вирішили побудувати будинок у межах міста. Попередньо — для оформлення будівельного паспорта, а після закінчення будівництва — для присвоєння поштової адреси. Також тут можна отримати витяги з містобудівної документації.
Виконувач обов’язків директора департаменту — головного архітектора міста — Марат Касимов.
- Телефон: 723-07-35.
- Адреса: вул. Гоголя, 10.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон
Відповідає за поводження з відходами на території міста та організацію роздільного збору сміття. Визначає стан зелених насаджень, якість атмосферного повітря, регулює чисельність безпритульних тварин. Також цей департамент має запобігати правопорушенням у сфері охорони навколишнього природного середовища та притягати винних до адміністративної відповідальності.
Директор департаменту — Марина Савченко.
- Телефони: 724-33-24, 725-03-71.
- Адреса: вул. Дерибасівська, 14.
Департамент з благоустрою міста
Повинен забезпечувати чистоту і порядок. Відповідає за очищення території від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів.
Має право зупинити роботи, які проводяться самовільно і порушують благоустрій території міста. Крім того, фахівці цього департаменту визначають на об’єктах благоустрою місця розміщення громадських туалетів.
Директор департаменту — Олександр Ільїн.
- Телефон: 740-78-00.
- Адреса: вул. Коблевська, 13.
Департамент земельних ресурсів
Розглядає клопотання юридичних і фізичних осіб про надання земельних ділянок комунальної власності Одеської територіальної громади у власність або користування. Готує документи, що засвідчують право оренди земельної ділянки, а також розрахунки розміру орендної плати за землю при підготовці, поновленні та внесенні змін до договорів оренди.
Перший заступник директора департаменту — Надія Новікова.
- Телефон: 705-90-09.
- Адреса: вул. Черняховського, 6.