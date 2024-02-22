Автобусы есть, а перевозок нет: почему новый транспорт стоит в депо и что с маршрутом «Север — Юг»

Что происходит с маршрутками в Одессе?

В декабре прошлого года, сразу же после вступления в должность нового директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Владимира Хитренко, в Одессе начались проверки компаний-перевозчиков. Как утверждается, — по заявлениям пассажиров.

Так, проверка предприятия «Старс Транс», обслуживавшего маршруты №№ 145, 149, 190, 191, 233, 237, 263, 288, 16, 6, выявила факты невыполнения условий договора. Перевозчик получил предписание об устранении нарушений, но на замечания департамента не отреагировал, поэтому договор с ним был расторгнут.

— В результате проверок мы выявили факты, которые не собираемся замалчивать. В частности, превышение количества перевозок, — заявляет Владимир Хитренко. — На некоторых коммерчески привлекательных маршрутах перевозчик выпускал в два раза больше подвижного состава. На других — социально важных, но не выгодных, — их количество сокращалось. А иногда работа прекращалась вообще. К тому же часть транспорта работала «в тени», без уплаты налогов.

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По мнению новой команды департамента, это также свидетельствует о нарушениях со стороны предыдущего руководства. И сейчас по этому вопросу готовится обращение в Одесскую областную военную администрацию и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Хотя на маршруты «Старс Транса» были сразу назначены временные перевозчики, количество автобусов на линиях сократилось. К тому же «обиженный» «Старс Транс» попытался блокировать их работу, что никак не способствовало качеству пассажирских перевозок.

Сейчас, по словам Владимира Хитренко, на маршрутах соблюдается регулярное движение. Со временем будут проведены новые конкурсы на постоянных перевозчиков. Но горсовету еще придется разобраться с иском против департамента транспорта, который «Старс Транс» подал в Одесский административный суд.

Дорогой подарок от немцев и дефицит водителей

Одесситы не должны ездить в старых, тесных и совершенно неприспособленных для людей с инвалидностью маршрутках. И, по словам Владимира Хитренко, сейчас департамент ведет переговоры с частными перевозчиками об улучшении качества услуг без повышения стоимости проезда.

— К сожалению, экономическая составляющая сегодня такова, что новый автобус отечественного производства стоит 3-3,5 млн гривен. А автобус большой вместимости — 8-10 млн. Поэтому сегодня существенно обновить состав — достаточно трудная задача, — говорит глава департамента.

Однако в будущем город все же планирует перейти на перевозку пассажиров большим муниципальным транспортом. И такие автобусы уже есть. Немецкий Регенсбург, город-побратим Одессы, подарил нам 10 вместительных 18-меровых «мерседесов». Шесть из них горсовет уже передал департаменту транспорта. Правда, есть нюанс — автобусы являются гуманитарной помощью, то есть использовать их в коммерческих целях нельзя. Пока в департаменте думают, как переоформить подарок, автобусы уже второй месяц стоят в депо. К тому же, говорят в ведомстве, для них еще нет водителей. Бронь на сотрудников КП «Одесский городской электротранспорт» получило только в прошлом месяце. А с начала полномасштабной войны в ОГЭТ были мобилизованы более 100 работников.

— Это узкопрофильные специалисты и водители, которых быстро не заменишь, — говорит исполняющий обязанности директора ОГЭТ Николай Литовчук. — Поэтому нехватка кадров стала для нас серьезной проблемой. И, конечно, это влияет на выход подвижного состава и обеспечение стабильной работы общественного транспорта. Хотя работа по поиску персонала идет постоянно.

По словам Литовчука, ОГЭТ готов трудоустраивать женщин. Для всех кандидатов требование одно — закончить учебно-курсовой комбинат, после чего уже можно получить доступ к работе на маршрутах.

Связь с поселком Котовского и трамвай №18

На немецкие автобусы у департамента транспорта большие планы. Ожидается, что они соединят Центр с Пересыпским районом, курсируя по улице Семена Палия, где сейчас муниципального электротранспорта нет вообще. И это, отмечает Хитренко, даст возможность перевозить социально незащищенных горожан.

А вот добраться электротранспортом из центра на 16-ю станцию Большого Фонтана можно будет, похоже, года через два. Приблизительно столько времени понадобится для завершения строительства жилого комплекса, на стройплощадке которого находится недостроенное разворотное кольцо трамвая №18.

Не работает маршрут с 2020 года. В 2021-м с началом пляжного сезона трамвай все же решили запустить. Для этого разворот составов сделали не по кольцу, а по так называемому путевому треугольнику. Вагоны могли развернуться, маневрируя «вперед-назад», чтобы выехать на колею, идущую в обратном направлении — в сторону Куликова поля. Но через полгода маршрут закрыли.

Запускать разворот путевым треугольником снова руководство ОГЭТ опасается. Это рискованно, потому что у водителя остается много «слепых» зон. В департаменте говорят, что изучают возможные варианты решения проблемы. А пока в качестве альтернативы трамваю предлагают маршрутку 18К, курсирующую с 11-й до 16-й станции Большого Фонтана. Ездит она по графику — раз в полчаса, заверили чиновники. И любезно обещали нам этот график предоставить.

Ждем с нетерпением. Но еще больше — возвращения трамвая №18.

Планы на Балковскую и спуск Маринеско

Обещает глава департамента возобновить движение общественного транспорта и по улице Балковской, на месте уничтоженного когда-то трамвайного маршрута №30. Сегодня, по словам Хитренко, это направление рассматривается как приоритетное для запуска электробусов. Они должны связать между собой отдаленные районы города.

Перед войной несколько электробусов собственного производства ОГЭТ на Балковской все-таки появились. Правда, промелькнули и исчезли — их было явно недостаточно, а новых машин не предвиделось. Теперь же город планирует закупить 30 электробусов за средства кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Остается надеяться, что водители для них найдутся, и машины не будут «скучать» в депо, как новый трехсекционный трамвай «Татра-Юг» с низким уровнем пола и пятью дверями. Он был куплен на деньги ЕИБ и протестирован еще в декабре 2023 года. Однако выяснилось, что трамвай не соответствует городской маршрутной сети.

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— При разработке вагона производитель должен был учесть ее особенности, — отметил Владимир Хитренко. — Это прописано в контракте отдельным пунктом. Но это было сделано некачественно или вообще не сделано. Поэтому сейчас этот трамвай не может выйти на маршрут «Север — Юг», для работы на котором он предназначался. А предприятие «ОГЭТ» ведет переговоры с поставщиком об устранении всех недостатков.

Полгода не выходят на линию «Север — Юг» и трехсекционные трамваи «Одиссей-Макс», которые уже опробованы в городе и успешно работают на маршрутах №5 и №17. Хотя на этих направлениях для больших составов нет необходимого пассажиропотока.

«Север — Юг», до свиданья?

Выпускать вместительные многосекционные трамваи на маршрут «Север — Юг» попросту опасно. Уже два года трамвайные рельсы, проложенные на спуске Маринеско, где проходит маршрут, проседают.

Проблему пытались решать. Компанию «Пространство», начавшую строительство под спуском, обязали возвести опорную стену. Ее первую часть выстроили в декабре, строительство второй должно было стартовать в начале года. «Инфоксводоканал» укрепил дренажную систему. Тем не менее по информации управления дорожного хозяйства, трамвайное полотно просело на 44 сантиметра.

Сейчас ОГЭТ проводит проектные работы по капитальному ремонту спуска. Начаться он должен весной и продлиться до 1 мая 2024 года.

Как минимум на два месяца долгожданный маршрут, соединяющий северные и южные районы Одессы, прекратит свою работу. А одесситы вновь окажутся заложниками маршруток.