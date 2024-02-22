Автобуси є, а перевезень немає: чому новий транспорт стоїть у депо і що з маршрутом «Північ — Південь»

Що відбувається з маршрутками в Одесі?

У грудні минулого року, одразу ж після вступу на посаду нового директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Володимира Хітренка, в Одесі почалися перевірки компаній-перевізників. Як стверджується, — за заявами пасажирів.

Так, перевірка підприємства «Старс Транс», яке обслуговувало маршрути №№ 145, 149, 190, 191, 233, 237, 263, 288, 16, 6, виявила факти невиконання умов договору. Перевізник отримав припис про усунення порушень, але на зауваження департаменту не відреагував, тож договір із ним було розірвано.

— У результаті перевірок ми виявили факти, які не збираємося замовчувати. Зокрема, перевищення кількості перевезень, — заявляє Володимир Хитренко. — На деяких комерційно привабливих маршрутах перевізник випускав удвічі більше рухомого складу. На інших — соціально важливих, але не вигідних, — їхня кількість скорочувалася. А іноді робота припинялася взагалі. До того ж частина транспорту працювала «в тіні», без сплати податків.

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На думку нової команди департаменту, це також свідчить про порушення з боку попереднього керівництва. І зараз з цього питання готується звернення до Одеської обласної військової адміністрації та правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів.

Хоча на маршрути «Старс Трансу» було одразу призначено тимчасових перевізників, кількість автобусів на лініях скоротилася. До того ж «скривджений» «Старс Транс» спробував блокувати їхню роботу, що ніяк не сприяло якості пасажирських перевезень.

Нині, за словами Володимира Хитренка, на маршрутах дотримується регулярний рух. Згодом буде проведено нові конкурси на постійних перевізників. Але міськраді ще доведеться розібратися з позовом проти департаменту транспорту, який «Старс Транс» подав до Одеського адміністративного суду.

Дорогий подарунок від німців і дефіцит водіїв

Одесити не повинні їздити в старих, тісних і абсолютно непристосованих для людей з інвалідністю маршрутках. І, за словами Володимира Хитренка, зараз департамент веде переговори з приватними перевізниками про поліпшення якості послуг без підвищення вартості проїзду.

— На жаль, економічна складова сьогодні така, що новий автобус вітчизняного виробництва коштує 3-3,5 млн гривень. А автобус великої місткості — 8-10 млн. Тому сьогодні суттєво оновити потяг — досить важке завдання, — каже очільник департаменту.

Однак у майбутньому місто все ж планує перейти на перевезення пасажирів великим муніципальним транспортом. І такі автобуси вже є. Німецький Регенсбург, місто-побратим Одеси, подарував нам 10 містких 18-метрових «мерседесів». Шість із них міськрада вже передала департаменту транспорту. Щоправда, є нюанс — автобуси є гуманітарною допомогою, тобто використовувати їх у комерційних цілях не можна. Поки в департаменті думають, як переоформити подарунок, автобуси вже другий місяць стоять у депо. До того ж, кажуть у відомстві, для них ще немає водіїв. Бронь на співробітників КП «Одеський міський електротранспорт» отримало тільки минулого місяця. А з початку повномасштабної війни в ОГЕТ було мобілізовано понад 100 працівників.

— Це вузькопрофільні фахівці та водії, яких швидко не заміниш, — каже виконувач обов’язків директора ОГЕТ Микола Литовчук. — Тому брак кадрів став для нас серйозною проблемою. І, звісно, це впливає на вихід рухомого складу та забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Хоча робота з пошуку персоналу триває постійно.

За словами Литовчука, ОДЕТ готовий працевлаштовувати жінок. Для всіх кандидатів вимога одна — закінчити навчально-курсовий комбінат, після чого вже можна отримати доступ до роботи на маршрутах.

Зв’язок із селищем Котовського і трамвай №18

На німецькі автобуси в департаменту транспорту великі плани. Очікується, що вони з’єднають Центр із Пересипським районом, курсуючи вулицею Семена Палія, де зараз муніципального електротранспорту немає взагалі. І це, зазначає Хітренко, дасть можливість перевозити соціально незахищених городян.

А ось дістатися електротранспортом із центру на 16-ту станцію Великого Фонтану можна буде, схоже, роки через два. Приблизно стільки часу знадобиться для завершення будівництва житлового комплексу, на будмайданчику якого розташоване недобудоване розворотне кільце трамвая №18.

Не працює маршрут із 2020 року. У 2021-му з початком пляжного сезону трамвай все ж вирішили запустити. Для цього розворот потягів зробили не по кільцю, а по так званому колійному трикутнику. Вагони могли розвернутися, маневруючи «вперед-назад», щоб виїхати на колію, яка йде у зворотному напрямку — у бік Куликова поля. Але через півроку маршрут закрили.

Запускати розворот колійним трикутником знову керівництво ОГЕТ побоюється. Це ризиковано, бо у водія залишається багато «сліпих» зон. У департаменті кажуть, що вивчають можливі варіанти вирішення проблеми. А поки що як альтернативу трамваю пропонують маршрутку 18К, що курсує з 11-ї до 16-ї станції Великого Фонтана. Їздить вона за графіком — раз на півгодини, запевнили чиновники. І люб’язно обіцяли нам цей графік надати.

Чекаємо з нетерпінням. Але ще більше — повернення трамвая №18.

Плани на Балківську та узвіз Маринеско

Обіцяє очільник департаменту відновити рух громадського транспорту і по вулиці Балківській, на місці знищеного колись трамвайного маршруту №30. Сьогодні, за словами Хитренка, цей напрямок розглядається як пріоритетний для запуску електробусів. Вони мають зв’язати між собою віддалені райони міста.

Перед війною кілька електробусів власного виробництва ОГЕТ на Балківській все-таки з’явилися. Щоправда, промайнули і зникли — їх було явно недостатньо, а нових машин не передбачалося. Тепер же місто планує закупити 30 електробусів за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Залишається сподіватися, що водії для них знайдуться, і машини не будуть «нудьгувати» в депо, як новий трисекційний трамвай «Татра-Південь» з низьким рівнем підлоги і п’ятьма дверима. Його купили на гроші ЄІБ і протестували ще в грудні 2023 року. Однак з’ясувалося, що трамвай не відповідає міській маршрутній мережі.

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— Під час розроблення вагона виробник мав врахувати її особливості, — зазначив Володимир Хитренко. — Це прописано в контракті окремим пунктом. Але це було зроблено неякісно або взагалі не зроблено. Тому зараз цей трамвай не може вийти на маршрут «Північ — Південь», для роботи на якому він призначався. А підприємство «ОГЕТ» веде переговори з постачальником про усунення всіх недоліків.

Півроку не виходять на лінію «Північ — Південь» і трисекційні трамваї «Одіссей-Макс», які вже випробувані в місті й успішно працюють на маршрутах №5 і №17. Хоча на цих напрямках для великих потягів немає необхідного пасажиропотоку.

«Північ — Південь», до побачення?

Випускати місткі багатосекційні трамваї на маршрут «Північ — Південь» просто небезпечно. Уже два роки трамвайні рейки, прокладені на узвозі Маринеско, де проходить маршрут, просідають.

Проблему намагалися вирішувати. Компанію «Пространство», що почала будівництво під узвозом, зобов’язали звести опорну стіну. Її першу частину збудували в грудні, будівництво другої мало стартувати на початку року. «Інфоксводоканал» зміцнив дренажну систему. Проте за інформацією управління дорожнього господарства, трамвайне полотно просіло на 44 сантиметри.

Зараз ОГЕТ проводить проєктні роботи з капітального ремонту спуску. Розпочатися він має навесні і тривати до 1 травня 2024 року.

Щонайменше на два місяці довгоочікуваний маршрут, що з’єднує північні та південні райони Одеси, припинить свою роботу. А одесити знову опиняться заручниками маршруток.