Принят новый закон о мобилизации: все про бронь, отсрочки, электронные повестки и наказания

Призывной возраст снизят

Согласно новой версии закона о мобилизации, все граждане Украины от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетные документы. И предъявлять их по первому требованию представителям ТЦК, полиции либо Государственной налоговой службы Украины. Сотрудникам Нацполиции и ГНСУ планируют предоставить право участвовать в мобилизационных мероприятиях.

Вместе с тем, вручать повестки будут не только лично призывникам, но и отправлять их в личный электронный кабинет.

Призывной возраст украинцев законопроект предлагает снизить: с 27 до 25 лет.

Добровольцам дадут отсрочку на два месяца для решения своих вопросов и подготовки к мобилизации. При желании могут быть призваны на военную службу и осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком. После мобилизации все граждане в течение двух-трех месяцев должны пройти обязательную военную подготовку.

Одних призовут, других забронируют

Мобилизации не подлежат: студенты вузов и учебных заведений профессионально-технического предвысшего образования, которые учатся на дневной форме обучения; интерны и докторанты; педагоги учебных заведений профессионального предвысшего образования.

Освобождены от военной службы люди с инвалидностью всех групп. Вместе с тем, медицинские заключения об их инвалидности перепроверят.

Еще одно нововведение — исключение из перечня военно-врачебных комиссий заключений об ограниченной пригодности к военной службе.

Будет распространяться призыв и на украинцев, имеющих жену, мужа либо родителей, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы. Не мобилизуют таких граждан только при отсутствии других трудоспособных членов семьи.

Отсрочки от службы больше не будут иметь сотрудники Нацполиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны.

Главы городских и поселковых советов, территориальных громад имеют бронь. Из военнообязанных, работающих на должностях в органах местного самоуправления, бронируют 50%.

Накажут за неявку в военкомат

Если законопроект примут, то ТЦК сможет обращаться в суд, чтобы наложить на уклонистов правовые ограничения. В частности: арест на банковские счета и вложения, запрет на выезд за границу и право вождения авто. Такие меры будут применяться, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня получения повестки не явился в ТЦК.

Если же человек находится за границей, то в этом случае он должен прибыть в зарубежное дипломатическое учреждение Украины. Любые консульские действия для военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, будут осуществляться при наличии у них военно-учетных документов. Это касается, в частности, оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Оправдать неявку в ТЦК в сроки, определенные повесткой, могут: препятствия стихийного характера, действия страны-агрессора, смерть близкого родственника, болезнь призывника. Руководителей больниц хотят обязать сообщать в территориальные центры комплектации о пребывании на стационаре украинцев в возрасте 18-25 лет.

О причинах неприбытия следует уведомить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Введут военную подготовку

Срочную службу хотят упразднить. Вместо нее планируют ввести базовую военную подготовку. С 2025 года ее собираются внедрить в учреждениях высшего образования всех форм собственности. Длиться она должна в течение трех месяцев.

Также пройти военную подготовку обязаны будут граждане, которые планируют вступить на государственную службу и службу в полицию, занять должности в органах прокуратуры, в учебных частях ВСУ и МВД.

Отпуск дадут, но не весь

Календарный отпуск военнослужащим во время действия военного положения может предоставляться частично. Но на срок не менее 15 дней.

Бойцам, освобожденным из плена, дадут возможность отдохнуть и пройти реабилитацию. Им предоставят дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.

Устанавливает законопроект и основания для увольнения с военной службы. Это право им предоставят в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего.