Самый современный одесский трамвай начал перевозить пассажиров

Обкатка и испытание трамвая на маршруте прошла в среду, 3 января.

Как сообщала «Одесская жизнь», Одесса получила первый трехсекционный трамвай «Татр-Юг» . Это современный трамвай с низкой платформой для удобства пассажиров. Салон оснащен эргономичными креслами и большими окнами. Кабина водителя и пассажирский салон оборудованы кондиционерами, портами USB, точкой доступа Wi-Fi.

В этом году трамвайный парк Одессы пополнится еще на 13 таких многосекционных трамваев, которые город получит в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины». Проект реализован благодаря финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

За последние 7 лет на одесские маршруты вышли 57 новых троллейбусов и 32 модернизированных трамвая, отметил во время тестирования нового трамвая «Татра-Юг» мэр Одессы Геннадий Труханов.

«В наших планах — полностью избавиться от устаревшего транспорта. И мы уже предлагаем частным перевозчикам подхватить эту тенденцию. Так что работаем дальше!»

– сказал городской голова.

Напомним, на 18-метровые автобусы, подаренные Одессе городом-побратимом Регенсбургом, не могут найти водителей. Поэтому сейчас ведутся переговоры с партнерами, чтобы обеспечить обучение женщин на таком транспорте.