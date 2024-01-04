Самый современный одесский трамвай начал перевозить пассажиров

В Одессе прошел тестирование и начал возить пассажиров новый 26-метровый многосекционный трамвай. Он курсирует по маршруту номер 17 – от Куликова поля до одиннадцатой станции Большого Фонтана.
Обкатка и испытание трамвая на маршруте прошла в среду, 3 января.
Как сообщала «Одесская жизнь», Одесса получила первый трехсекционный трамвай «Татр-Юг» . Это современный трамвай с низкой платформой для удобства пассажиров. Салон оснащен эргономичными креслами и большими окнами. Кабина водителя и пассажирский салон оборудованы кондиционерами, портами USB, точкой доступа Wi-Fi.
В этом году трамвайный парк Одессы пополнится еще на 13 таких многосекционных трамваев, которые город получит в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины». Проект реализован благодаря финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
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За последние 7 лет на одесские маршруты вышли 57 новых троллейбусов и 32 модернизированных трамвая, отметил во время тестирования нового трамвая «Татра-Юг» мэр Одессы Геннадий Труханов.
«В наших планах — полностью избавиться от устаревшего транспорта. И мы уже предлагаем частным перевозчикам подхватить эту тенденцию. Так что работаем дальше!»
– сказал городской голова.
Напомним, на 18-метровые автобусы, подаренные Одессе городом-побратимом Регенсбургом, не могут найти водителей. Поэтому сейчас ведутся переговоры с партнерами, чтобы обеспечить обучение женщин на таком транспорте.