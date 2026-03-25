Кстати, ARTVILLE — первые в Одессе, кто начал развивать эту концепцию. Поэтому именно этот проект стал одним из факторов, которые стимулировали расширение Одесской агломерации и смещение жилой активности за пределы исторического центра.

Сегодня можно наблюдать, как эта модель постепенно воспроизводится в других жилых массивах и пригородах, где застройщики пытаются создавать автономные кварталы с собственной инфраструктурой. В то же время ARTVILLE имеет преимущество опыта — городок формировался как целостная система, что позволило не только выстроить комфортную среду, но и способствовало появлению активного сообщества жителей.

Именно длительное существование в рамках продуманной концепции «города в городе» стало основой для органичного формирования комьюнити, где взаимодействие между жителями выходит за рамки быта и превращается в важную часть городской жизни.

Полная автономность городка

ARTVILLE — это полностью сформированное жилое пространство с автономной инфраструктурой, где большинство повседневных потребностей можно закрыть, не покидая территорию комплекса. Одним из ключевых преимуществ ARTVILLE является собственная управляющая компания «Дбай!», которая работает непосредственно на территории городка и обеспечивает быстрое решение всех бытовых и технических вопросов. Благодаря этому жители не тратят время на длительное ожидание — специалисты оперативно реагируют на запросы и поддерживают стабильную работу инженерных систем и сервисов.

Сервис создан для того, чтобы сделать жизнь жителей максимально комфортной, удобной, безопасной и экономически выгодной, предоставляя доступ ко всем необходимым услугам в одном месте. Важной особенностью управляющей компании является использование современных цифровых инструментов, среди которых мобильное приложение, web-платформа и чат-бот. Именно через эти сервисы жители могут быстро оставить обращение, вызвать мастера или получить консультацию.

Все бытовые вопросы решаются через чат-бот или горячую линию, при этом каждое обращение фиксируется в системе и автоматически превращается в задачу для соответствующей службы. Жители получают уведомления об изменении статуса заявки через SMS, что позволяет контролировать процесс выполнения без дополнительных обращений.

Для удобства и безопасности в городке внедрены и другие технологические решения. На въезде работает система автоматического распознавания номерных знаков, благодаря которой шлагбаум открывается без задержек и позволяет избегать очередей. Работа котельных контролируется через автоматизированную систему диспетчеризации, что позволяет в онлайн-режиме отслеживать состояние оборудования и оперативно реагировать на любые изменения. Показания счетчиков также передаются автоматически, что упрощает учет и делает пользование коммунальными услугами более прозрачным и удобным.

Такой подход к управлению подтверждает концепцию ARTVILLE как «города в городе», где все необходимые сервисы работают внутри комплекса и обеспечивают жителям стабильность, комфорт и уверенность в повседневной жизни.

Важной составляющей концепции является полная автономность комплекса. В ARTVILLE предусмотрены технические решения, которые позволяют поддерживать стабильное функционирование даже в сложных условиях. Генераторы обеспечивают электроэнергией не только зоны общего пользования, но и квартиры, что гарантирует жителям свет и базовый комфорт даже во время перебоев с электроснабжением. Такой подход формирует ощущение уверенности и стабильности, которое сегодня имеет особую ценность.

Отдельную роль в жилом городке играет собственная школа Artville Urban School, расположенная непосредственно на территории комплекса. Это современное учебное заведение, работающее по стандартам Новой украинской школы и обеспечивающее образование для детей от подготовительного уровня до 4 класса. Наличие школы внутри городка делает ARTVILLE особенно удобным для семей с детьми, ведь ежедневная логистика становится простой и безопасной, а обучение и развитие происходят в знакомой и комфортной среде.

В школе созданы все условия для качественного образования: с детьми работают квалифицированные педагоги, обучение проходит в малокомплектных классах, где фактическое количество учеников не превышает 14 человек, что позволяет уделять больше внимания каждому ребенку. Пространство оснащено современной техникой и учебными материалами, есть спортивный зал и безопасная территория, соответствующая требованиям современной образовательной среды.

Благодаря автономности инфраструктуры жилого городка школа работает бесперебойно и остается доступной для учеников независимо от внешних обстоятельств, что особенно важно в условиях сегодняшнего дня.

Вопросы безопасности также заложены в концепцию городка с самого начала. С первых дней полномасштабной войны на территории ARTVILLE обустроены укрытия, которые функционируют и сегодня. Это часть системного подхода к проектированию, когда жилое пространство должно быть готово к различным сценариям и обеспечивать жителям дополнительное ощущение защищенности.

Визуальный язык как часть комфорта

Когда мы говорим о комфортной среде, в первую очередь вспоминаются функциональные вещи — планировка, инфраструктура, безопасность. Но визуальное восприятие среды — не менее важная составляющая. Человек подсознательно тянется туда, где красиво, упорядоченно, логично.

В ARTVILLE этот принцип реализован комплексно: от айдентики в логотипе до цветовых акцентов на фасадах. Цвет здесь выполняет не только эстетическую, но и навигационную функцию — жителям легко ориентироваться в пространстве, даже детям.

Идея «живого» пространства здесь воплощена через синтез дизайна и архитектуры. Дворы имеют свою структуру, они закрыты от машин, украшены стрит-артом, инсталляциями. Это пространство, которое хочется исследовать.

Айдентика ARTVILLE ощущается в деталях: шрифт на вывесках, цветовые схемы, даже то, как оформлены почтовые ящики или указатели. Это формирует не просто стиль — это создает ощущение целостной среды, которая работает на настроение, восприятие пространства, на желание жить именно здесь.

Воплощение философии девелопера

Проект ARTVILLE создан девелоперской компанией ZEZMAN Holding, которая рассматривает жилые кварталы как комплексные экосистемы, а не просто совокупность зданий. В своих проектах компания сочетает физическую инфраструктуру с цифровыми сервисами, формируя так называемую phygital ecosystem — среду, где технологии помогают жителям управлять повседневными процессами, взаимодействовать с управляющей компанией и участвовать в жизни сообщества.

Такой подход предполагает не только комфорт, но и устойчивость к кризисным ситуациям. В проектах девелопера применяются резервные источники питания, современные теплоизоляционные решения, системы накопления воды, закрытые территории с контролем доступа, укрытия и другие элементы, которые делают жилые кварталы максимально автономными. В то же время большое внимание уделяется социальной инфраструктуре — пространствам для отдыха, спорта, обучения и общения, которые формируют сильное внутреннее сообщество.

ZEZMAN Holding работает именно с идеей создавать среду, где люди могут жить полноценно, не испытывая ежедневно стресса от хаоса большого города. Здесь продуманная инфраструктура, зеленые зоны, дворы без машин, пешеходные аллеи, места для спорта и отдыха. Это похоже на то, как в мегаполисах мира появляются новые кварталы, которые становятся центрами притяжения — только в нашей, локальной реальности.

Важный момент в этой концепции — комьюнити. Ведь «город в городе» — это не только про здания, но и про людей, которые формируют новую культуру жизни. В таких пространствах жители быстрее знакомятся друг с другом, возникают локальные инициативы, и, в конечном итоге, ощущение дома становится значительно шире, чем собственная квартира.

ARTVILLE является примером того, как эта философия реализована на практике. Здесь сочетаются быстрый сервис, собственная инфраструктура, автономность, безопасность и комфорт в пределах одного пространства. Именно поэтому концепция «город в городе» в этом проекте — не маркетинговая идея, а уже полностью реализованная модель жизни, где все необходимые сервисы находятся рядом, а среда работает на благо жителей каждый день.