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Новости Одессы и Одесской области

Архитектурные тайны Одессы: герой повести Куприна жил в Лютеранском переулке

Архитектурные тайны Одессы: герой повести Куприна жил в Лютеранском переулке

В Лютеранском переулке есть здание под номером три, хорошо знакомое одесситам, — это знаменитый «дом с иллюминаторами». Многие считают, что этот дом ничем, кроме необычных окон, не примечателен и рассказывать о нем нечего. Но они ошибаются. Это здание имеет самое прямое отношение к литературной истории любви — неразделенной и трагической.

Нужно сказать, что «домом с иллюминаторами» здание называют только одесситы. Среди историков оно известно как «дом Балашова». Его выстроил архитектор Константин Попов в 1899 году на месте старого здания, которое принадлежало семье Глико. Через три года владение Балашова перешло к князю Константину Горчакову, бывшему вице-губернатору Киева и сыну канцлера Российской империи.

Возможно, дом так и остался бы одной из построек старой Одессы, если бы не Александр Куприн. Писатель очень любил Южную Пальмиру и часто наезжал сюда — здесь ему легко и вдохновенно работалось. Считается, что повесть «Гранатовый браслет» он написал именно в нашем городе, где поселил и главного героя — несчастного телеграфиста Георгия Желткова, безответно влюбленного в княгиню Веру Шеину. Более того, Желтков обитал на шестом этаже «дома с иллюминаторами», в меблированных комнатах. И хотя здание с фасадной стороны четырехэтажное, никакой ошибки здесь нет: со стороны двора в доме было шесть этажей. Там сдавались более дешевые квартиры, чем те, которые выходили окнами на улицу.

Кстати, история эта произошла на самом деле с членом Государственного совета Дмитрием Любимовым. Некий телеграфный чиновник Желтиков до умопомрачения влюбился в его жену Людмилу Туган-Барановскую. Правда, в жизни история закончилась не так трагично — герой остался в живых.

Фото: Одесский курьер

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Ирина Сорокина
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