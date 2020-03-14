Последний бой одесских кадетов

В ночь на 7 февраля 1920 года к директору Кадетского корпуса полковнику Бернацкому явился офицер Сергиевского артиллерийского училища. Он предложил немедленно выступать в порт и под покровом ночи грузиться на пароход вместе с его воспитанниками, юнкерами. Однако Бернацкий никак не решался вести юных кадетов пять верст кряду в зимнюю стужу и в кромешной тьме.

Между тем, в город стали входить передовые части 41-й стрелковой дивизии красных и разъезды конницы Котовского. В сумерках, на Одесский рейд пришли вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» и эскадренный миноносец «Жаркий». Командир «Георгия» получил боевую задачу — произвести разведку берега Днестровского лимана и выяснить судьбу четырёх сотен кадет, которые ушли с директором корпуса полковником Бернацким и частями полковника Стесселя по Овидиопольской дороге к бессарабской границе.

Далее расскажем о нелегком пути одесских кадет.

Метания от красных к белым

Старшему штурману «Георгия» лейтенанту Степанову, высадившемуся на берег, удалось узнать у местных жителей, что 11 и 12 февраля белыми было совершено несколько попыток перейти по льду на правый берег Днестровского лимана. Именно там проходила румынская граница — после аннексии Бессарабии в 1917 году.

Однако, выяснилось, что румынские власти отказываются принять русских. Тогда белые части, в том числе и кадеты, двинулись с беженцами вдоль левобережья на север в надежде соединиться с войсками генерала Бредова, который прорывался с боем к польской границе. Около 50 кадет при 5 офицерах-наставниках образовали роту, вошедшую в сводный батальон под командованием коменданта Одессы Стесселя.

Утром 15 февраля 1920 года отряд генерала Васильева подошёл к южной окраине немецкой колонии Кандель на восточном берегу Кучурганского лимана. Там находилась застава Красной армии, которая открыла по приближающейся колонне пулемётный огонь. Приказ овладеть колонией был дан ротам добровольцев и кадет. Атака была настолько стремительной, что большевики не успели оказать никакого сопротивления. Кадетами был даже захвачен пулемёт…

Ночной бой за Кандель

Люди, совершив 48-часовый марш в мороз, устремились в колонию. Там они были сердечно встречены немцами-колонистами: обогреты, накормлены и даже уложены спать на перинах.

Красное же командование решило окружить отряд Васильева. Для этого кавалерийская бригада Котовского начала наступление на Кандель при поддержке большевицкого бронепоезда, что, преграждая путь белым в Тирасполь, курсировал в 10 верстах севернее.

Когда началась атака, выдвинуться на рубежи обороны вначале смогли наиболее стойкие и боеспособные части — рота кадет и отряд офицеров-добровольцев. Кадетам было выдано всего по четыре обоймы патронов на бойца и передан пулемёт «Льюис».

Цепи красной пехоты, поддерживаемые пулемётным огнём тачанок и артиллерией, стали приближаться к Канделю. На холмах загарцевала красная конница, готовая начать атаку и преследование, как только белые будут опрокинуты.

Постепенно командованию белых удалось поднять всех своих бойцов. На передовую подошёл броневик «Россия» и открыл огонь, и артиллерийская батарея, которая сумела отогнать конницу неприятеля.

Белые перешли в контратаку. Они ворвались в соседнюю колонию Зельц и, в ходе упорного боя, нередко переходившего в рукопашную, и длившегося остаток дня, полностью овладели поселением. Красные понесли большие потери. Их преследование прекратилось только с наступлением темноты. Жители Зельца встретили белых также дружелюбно. Свежи были в их памяти зверства красных минувшим летом, при усмирении восстания в немецких колониях!

Хотя отряд Васильева нанёс красным поражение и продвинулся на пять вёрст, людские потери белых оказались высоки. По разным оценкам, было убито и ранено от 100 до 400 бойцов. Одесские кадеты потеряли убитыми четырёх своих товарищей. Столько же было ранено или пропало без вести.

К тому же в бою отряд Васильева израсходовал весь боезапас. Положение становилось угрожающим. Тогда ряд строевых частей и добровольцев во главе с полковником Стесселем приняли решение бросить обозы и беженцев, и ударной группой налегке прорываться из окружения к фронтовым частям генерала Бредова. После ожесточённого боя у станции Выгода это удалось совершить…

Предательство румын и румынское чудо

Генерал Васильев принял иное решение — ещё раз попытаться перейти на территорию, занятую румынами. В ночь на 16 февраля 1920 года его люди вышли из Канделя и направились к берегам Днестра. К вечеру отряд перешел румынскую границу в районе села Раскаецы. Генерал Васильев, отправившийся на переговоры, получил разрешение только на то, чтобы переночевать в этом селе.

Утром 17 февраля румынские войска, установив на высотах, окружавших село, пулемёты, открыли огонь по хатам, где ночевали измученные русские. Стреляли якобы поверх голов, но в отряде были убитые и раненые. По свидетельству врача Красного Креста Докучаева, только в результате этого обстрела в госпиталь поступило около 150 раненых, а всего в окрестностях Раскаец местные селяне собрали и похоронили около 500 тел. На румынской стороне не позволили остаться даже лазарету — раненые были вышвырнуты из домов и отправлены на советскую территорию. Все побывавшие в руках румынских военных были до нитки ими ограблены!

И тогда, не иначе как по воле Провидения Господня, произошло чудо! О печальной судьбе кадет наконец узнала румынская королева Мария, к слову, внучка царя Николая I. Она послала в Аккерман телеграмму с указанием принять Одесский корпус. Рота кадет в этот момент насчитывала в своих рядах 39 человек при двух боевых офицерах-воспитателях.

Всего из отряда Васильева в эти дни на румынский берег удалось пробиться не более чем нескольким сотням бойцов и беженцев, — около 1800 человек. Остальные попали в плен к красным, погибли от огня румын и конницы Котовского, были ограблены местными мародёрами и погибли от холода, одним словом, как тогда говорили «распылились» во времени и пространстве.

Бой же под Канделем и Зельцем 15 февраля 1920 года вошёл в историю Гражданской войны тем, что стал последним сражением белых в Причерноморье. О том бое и ныне на околице Лиманского напоминает памятник четырём геройски погибшим юношам-кадетам…

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