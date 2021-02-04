Еще несколько лет назад электросамокаты, гироскутеры, мопеды, моноколеса ассоциировались скорее с фантастикой, чем с реалиями нашего повседневного быта. Сегодня же они приобретают все большую популярность. Казалось бы, можно только радоваться, что технический прогресс не проходит мимо нас, если бы эти гаджеты не становились причиной несчастных случаев на дорогах. До конца зимы не так уж много осталось, и скоро на дорогах и тротуарах появится множество новомодных средств передвижения. «Одесская жизнь» попыталась проанализировать, насколько безопасно можно себя чувствовать в их окружении. Мы еще раз публикуем материал, который выходил на сайте 28 июня 2018 года, с обновлениями.

«Гад же ты» на колесах

Совсем недавно, в ожидании трамвая, мне буквально пришлось отскочить в сторону, чтобы не столкнуться с парнем, пронесшегося мимо на моноколесе, и сгоряча сказать ему вслед: «Ну и гад же ты, на колесах!».

Вы наверное догадались, речь идет о таких современных средствах передвижения, как сегвеи (два колеса, для управления которыми используется руль), гироскутеры (два колеса без руля, управляющиеся переносом массы тела), моноколеса (также управляемое переносом массы тела), всевозможные модификации электробайков, электросамокатов и тому подобное.

Электронные гаджеты стали для многих любителей модных новинок излюбленным средством передвижения и развлечения в парковых зонах. Но в последнее время они все чаще появляются на автомобильных дорогах, доставляя неудобства пешеходам и транспортным средствам.

Данные электрические транспортные средства, будем для краткости условно называть ЭТС, имеют электрический двигатель различной мощности и позволяют быстро передвигаться до 15-30 км/ч и более, очень маневрены, шустры и небезопасны для всех участников дорожного движения. Их не любят пешеходы и все участники дорожного движения, те, кто давно мечтает купить такой гаджет, а также собаки.

Моя бабушка весьма оригинально давала определение велосипедистам и самому велосипеду: «Попа сидит, а ноги едут». Интересно, как бы сейчас она назвала современные электронные гаджеты, когда ноги стоят, а все остальное едет? Причем едет всё, в том числе и «крыша», когда счастливые обладатели этого чуда, обвешавшись рюкзаками, наушниками, грохочущими блютуз-колонками и прочими более мелкими гаджетами несутся по дорогам, пугая прохожих.

Моноколесо, в зависимости от мощности, развивает скорость до 30 км/ч и может перевозить максимальный вес человека до 120 кг. Пробег до полного разряда достигает 100 км и более, но самый ходовой запас хода аккумулятора – до 20 км. Гироскутер мало приспособлен для улицы. Его стезя – закрытые помещения или ровная поверхность: хороший асфальт и тротуарная плитка в парках, кафель и линолеум в офисах, на складах.

Их не догонят?

Не берусь брать на себя правовую сторону вопроса, но все ЭТС, выехавшие на проезжую часть, весьма косвенно подпадают под действие ПДД. Но однозначно можно утверждать, что все они участники дорожного движения. Однако законодательно это не нигде не узаконено, а человек, управляющий такими электронными гаджетами не относится ни к велосипедистам или мотоциклистам, ни к пешеходам, и даже не «участник дорожного движения», согласно пункту 1.10 «Термины…» ПДД.

В социальных сетях есть видеопрецеденты, когда полицейские ППС пытались, пока к сожалению безрезультатно, требовать у владельцев электроскутеров наличие водительского удостоверения категории А1 на право управления двухколесным транспортным средством с мощностью электродвигателя до 4 кВт. А как же быть с электросамокатами, гироциклами и моноколесами? Последний вид электронного гаджета вообще не подпадает ни под одно транспортное средство, описанное в ПДД! Владельцы ЭТС весьма часто и неожиданно выезжают на дороги для автомобильного движения, пересекают пешеходные переходы не сходя с гаджетов.

Наверняка этим вопросом задаются и правоохранительные органы. Хотя на сегодняшний день, как сообщила редакции спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко, официальной статистики о ДТП с участием ЭТС нет. К сожалению, в масштабах страны такие несчастные случаи есть, и с каждым годом количество владельцев электронных гаджетов будет только расти, как и растет мощность электродвигателей, а следовательно, увеличивается скорость и запас хода.

Они вне закона!

По большому счету владельцы ЭТС сегодня вне закона! Однако это не избавляет их от ответственности. Координатор общественного объединения СЕМПО Александр считает: «Это своего рода класс свободы, за которым стоит 100%-ный риск! Нет никакой регламентации в законодательном поле. Другими словами, это предумышленное нарушение ПДД».

А как у них?

В некоторых странах эксплуатация гироскутеров запрещена как на автомобильных дорогах, так и на тротуарах. Известно немало случаев самовозгораниях некачественных литиевых батарей как в процессе зарядки, так и при эксплуатации.

В США сегвеи используют почтовые работники, игроки в гольф, оценили их и немецкие патрульные полицейские, где из-за габаритов нельзя использовать конную полицию.

Правила безопасной езды

Несмотря на то, что ЭТС не узаконены как полноправные участники дорожного движения, стоит остановиться на некоторых рекомендациях безопасной езды:

Всегда надевайте каску, наколенники, налокотники и велоперчатки, ведь падение на большой скорости может быть очень опасным! Вспомните хотя бы, как тяжело удержать равновесие, если спрыгнуть, например, с багажника велосипеда.

Катаясь на ЭТС, следует соблюдать правила дорожного движения. Отдавайте предпочтение устройствам, оборудованным головным и габаритными фонарями, светоотражателями, надевайте яркую светоотражающую одежду.

Катайтесь только по тротуарам, парковым аллеям и внимательно следите за другими. Старайтесь, чтобы ваши намерения были предсказуемы и слышны для окружающих, например, благодаря встроенным музыкальным колонкам.

Не отвлекайтесь на музыку в наушниках, разговоры по мобильному телефону, будьте в курсе всего, что происходит вокруг вас во время движения.

Избегайте езды по пересеченной местности или на дорогах с некачественным покрытием, особенно на ЭТС с малым диаметром колес.

Если вы все же рискнули выехать на проезжую часть, подавайте руками сигналы поворота и соблюдайте ПДД.

В отличие от велосипедистов, владельцы ЭТС не являются полноправными участниками дорожного движения, но если вы все же рискнули выехать на проезжую часть, то не ленитесь подавать руками сигналы поворота, как это обязаны делать велосипедисты. Хотя на моноколесе это сделать весьма сложно, поскольку при малом опыте езды любой жест рукой чувствительные датчики могут принять за попытку переноса массы тела для изменения направления движения.

Нельзя ездить на ЭТС в дождь или по лужам, так как устройство может легко выйти из строя.

Поездка на моноколесе и подобных устройствах – это своего рода «сапоги-скороходы» и некий экстрим, который присутствует при езде на велосипедах или мощных мотоциклах. Возможно, что за ними будущее в борьбе за экологию и возможность «телепортации» из точки А в точку Б в условиях, когда мегаполис стоит в автомобильных пробках.

Технологии развиваются и рано или поздно этот вид передвижения нужно будет узаконить как явление, как факт. Кстати, в России всех, кто передвигается на сегвеях и им подобным устройствах, причислили к разряду пешеходов со всеми вытекающими обязанностями и правами.

Любой электротранспорт достаточно бесшумный, особенно на скорости до 30 км/ч, что в определенных ситуациях может нести опасность для пешеходов, которые привыкли к шумным моторам и теряют бдительность, когда приближающееся транспортное средство не издает громких звуков. Поэтому в США с 1 сентября 2019 года ввели требование, обязывающее всех производителей гибридных и электрических автомобилей массой до 4,5 тонны оснащать транспортное средство звуковым оборудованием, которое должно издавать шум, подобный шуму езды обычных автомобилей.

О том, как журналист «Одесской жизни» с 50-летним велосипедным стажем проехался на велосипеде по дорогам нашего города, и как вести себя на дорогах – читайте здесь.

Фото: itc.ua, unn.com.ua, auto.24tv.ua, znaj.ua, vsenovosti.life