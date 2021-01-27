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Художник Александр Стилиануди родился и умер в Одессе

Художник Александр Стилиануди родился и умер в Одессе

Одесса была родиной для многих известных в свое время художников, драматургов, архитекторов и поэтов. 27 января 1868 года в Одессе родился Александр Стилиануди. Живописец, педагог. Яркий представитель южнорусской школы живописи, секретарь правления Товарищества южнорусских художников. Один из создателей Общества имени К. Костанди в Одессе (1922).

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Автопортрет

Одесский художник Александр Стилиануди появился на свет в Одессе, в семье греческого подданного, бухгалтера Николая Стилиануди. По желанию отца, Александр поступил в коммерческое училище, однако работа с цифрами его не прельщала. И он окончил  Одесскую рисовальную школу – с медалями за живопись, акварель и рисунок, и поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Там его преподавателями были Куинджи и Репин.

Александр Стилиануди картины

Без названия

Александр Стилиануди картины

«Портрет жены художника – Д.В. Стилиануди». Конец 1890-х

Александр Стилиануди

“Одесский порт”

В 1937 году был арестован и расстрелян единственный сын Стилиануди – Николай. После смерти первой жены Стилиануди женился на старшей дочери Костанди Анне. До конца жизни он преподавал живопись и черчение в разных учебных заведениях Одессы, в частности, в стройпрофтехшколе, где учились Сергей Королев и Валентин Глушко. После войны работал в Водном институте.

Умер Стилиануди 4 декабря 1948 года в Одессе. Похоронен на II Христианском кладбище.

Фото картин: museum.net.ua

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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