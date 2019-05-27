Платные купальни и «блюстители нравственности»: как одесситы отдыхали на пляже в XIX веке

Летом для большинства жителей страны самым привлекательным всегда был морской отдых. Традиция проводить время на пляже появилась еще в XIX веке, когда морские курорты вошли в моду и наш город ежегодно посещали более 20 тысяч отдыхающих.

Аркадия выросла на пустыре

Одним из самых известных пляжей Одессы была и остается Аркадия, которая выросла буквально на пустом месте — в поле, по которому южный ветер недовольно гонял сухую траву и пыль. Но Эмиль Камбье — директор одесского агентства бельгийских конно-железных дорог, открыл здесь ресторан, который назвал «Аркадия», и продлил до него маршрут конки. Одесситы оценили инициативу бельгийца, и вскоре здесь появились купальни и развлекательные заведения, стали организовывать народные гулянья, а также развлечения для богатой и взыскательной публики.

И все же главным городским пляжем всегда считался Ланжерон, который появился благодаря одесскому генерал-губернатору Александру Ланжерону. Он завещал одесситам свою дачу, но с условием организовать в ее пределах публичный пляж.

А вот элитная сегодня часть одесского побережья — Отрада — в XIX веке была рыбацкой пристанью, откуда рыбаки отправлялись на промысел.

Купались в платьях и тапочках

Хотя морские купания были едва ли не единственным спасением от жары, они считались делом не очень приличным. Несмотря на это, на одесские пляжи хлынул поток отдыхающих, и предприимчивые одесситы стали устанавливать вдоль берега платные купальни. Они представляли собой деревянные кабинки на сваях, в которых отдыхающие переодевались и купались. Правда, купанием это можно было назвать весьма условно — в кабинках размером с платяной шкаф можно было только стоять, в крайнем случае, приседать. В купальнях для тех, кто побогаче, выдавали полотенце, чай или пиво. Отдыхающие попроще могли рассчитывать только на полотенце.

Существовала даже пляжная мода, за которой строго следили «блюстители нравственности». Ведь мораль требовала, чтобы ни один кусочек тела не был доступен глазам окружающих. Дамы обязаны были купаться в специальных платьях и обуви, мужчины — в костюмах, закрывающих даже руки и ноги. Разумеется, морские ванны дамы и кавалеры принимали раздельно.

Первые пляжи и волнорезы

Оползни всегда были настоящим бедствием Одессы. Они не только разрушали дома, но и уничтожали пляжи. За время своего существования Одесса пережила более 200 оползней, и море отвоевывало себе все новые участки берега. В конце концов, обрывы превратили в пологие склоны и засадили деревьями, насыпали длинные песчаные пляжи, поглощавшие энергию волн, построили волнорезы. Кроме того, была создана система для отвода грунтовых вод — например, из склона в Отраде вытекает целая «река», впадающая в море.