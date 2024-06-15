Будут ли действовать в Одессе графики отключений света в воскресенье 16 июня

Похоже, что компания «Укрэнерго» решила все же порадовать нас приятными «электрическими» новостями: завтра, в воскресенье, 16 июня 2024 года, стабилизационных отключений света в Украине и, в частности, в Одессе и Одессой области, не будет.
Соответствующее сообщение опубликовано на страницах НЭК «Укрэнерго» в соцсетях.
«Завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется», – сказано в сообщении.
Причина – снижение потребления электроэнергии в выходной день.
В компании ДТЭК «Одесские электросети» добавили: если в ближайшее время произойдут какие-либо изменения, о них будет сообщено дополнительно.
Напомним, сегодня, в субботу, 15 июня графики почасовых отключений в Одессе действуют с 08:00 до 23:00.