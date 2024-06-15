Будут ли действовать в Одессе графики отключений света в воскресенье 16 июня

Соответствующее сообщение опубликовано на страницах НЭК «Укрэнерго» в соцсетях.

«Завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется», – сказано в сообщении.

Причина – снижение потребления электроэнергии в выходной день.

В компании ДТЭК «Одесские электросети» добавили: если в ближайшее время произойдут какие-либо изменения, о них будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня, в субботу, 15 июня графики почасовых отключений в Одессе действуют с 08:00 до 23:00.