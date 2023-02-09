Когда ждать свет в Одессе: ДТЭК ответил на наболевшие вопросы

В Одессе самые большие проблемы со светом во всей Украине. За последние пару недель у одесситов и жителей области накопилось множество вопросов к «ДТЭК Одесские электросети». Их интересует, как работают графики отключений электроэнергии, кто отвечает за инфраструктуру, почему в соседнем доме свет есть, а у других нет.

Поэтому мы собрали для вас самые актуальные вопросы и ответы на них из официальных страниц «ДТЭК Одесские электросети» и «Группа ДТЭК» в «Фейсбуке». Почитайте, возможно, и вы найдете для себя ответы.

Сергей: в чем отличие ночных экстренных отключений от дневных стабилизационных, если свет есть 3 часа через 6 часов?

ДТЭК: ночью может быть отключение более продолжительным, чем по графику.

Анастасия: скажите, почему плохая мобильная связь, когда нет света?

ДТЭК: в случае планового отключения света или краткосрочного отсутствия питания мобильная сеть переходит на резервные источники, поэтому мобильная связь может быть хуже.

Калина: есть предложение отказаться при отключении света от электротранспорта?

ДТЭК: мы не принимаем решения о запуске городского транспорта.

Никита: правда, что наша энергия идет в Венгрию?

ДТЭК: на сайте entsoe.eu есть дашборд с вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там в Украине и на импорт, и на экспорт — ничего. Также есть вкладка Cross-Border Physical Flow, где есть результат балансировки систем. Например, Украина получает какие-то объемы электроэнергии от систем европейских стран и отдает те же объемы в системы европейских стран соответственно балансируя их.

Татьяна: почему насосные станции тоже выключают? Не критическая ли это инфраструктура?

ДТЭК: списки критической инфраструктуры формирует и предоставляет военно-гражданская администрация.

Oleksii: сельсовет может составлять списки инфраструктуры, которая не отключается от света, или только обладминистрация?

ДТЭК: рекомендуем обратиться за уточнением к местным органам власти.

Elia: почти весь огород со светом, а у нас нет, в чем может быть причина?

ДТЭК: проверьте графики отключения света, если отключения отсутствуют, наша рекомендация: переключить автомат и посмотреть есть ли свет в других квартирах. Похоже на проблемы во внутренних сетях.

Стефан: невозможно передать показания счетчика через сайт…

ДТЭК: вы сможете передать показания по почте, указанной на сайте, или через чат-бот в мессенджере на «Фейсбуке».

Светлана: как должны учиться дети без света?

ДТЭК: мы вас очень понимаем. Наши дети тоже учатся дистанционно. Вот что мы делаем, чтобы они могли учиться онлайн:

Всегда держим заряженные гаджеты (ноутбуки, планшеты, телефоны, повербанки, аккумуляторы для ПК).

Провели или еще проводим (кому повезло меньше) в квартиру/дом интернет на оптоволокне. Если это невозможно, просим провайдеров подключать аккумуляторы к их оборудованию. Надеемся, вам помогут наши советы.

Oleksandra: Можете объяснить, почему у некоторых домов свет есть всегда, а у остальных по пару часов в день. Может, вы что-нибудь с этим сделаете?

ДТЭК: Список объектов социально важных и критической инфраструктуры предоставляют органы местного самоуправления. Оператор системы распределения, руководствуясь схемами питания, пытается отключение объектов социально важных и критической инфраструктуры (по предоставленным адресам) не проводить. Поэтому в случае отсутствия технической возможности дома, расположенные на одной линии с этими объектами, также не выключаются.

Irina: почему при отключениях одной части улицы свет дают на короткое время, а другой части — дольше?

ДТЭК: мы отключаем не каждый дом, а линии электросетей, к которым они подключены. Список отключения основан на общей мощности, которую необходимо снизить. Подключение производится по возможности, учитывая работу поврежденного оборудования и его способность передавать энергию.

Мария: объясните, каким образом, без данных показания электросчетчика, произведен подсчет оплаты за январь?

ДТЭК: если показания не передаются – начисление потребления производится по вашему среднему потреблению в соответствующих периодах прошлого года. После передачи текущих показаний будет произведен перерасчет потребления за весь период, когда показания не передавались. Рекомендуем вам отправлять показания самостоятельно с 1 по 3 число каждого месяца:

через чат-боты в «Фейсбук», «Телеграм» и «Вайбер» (их можно найти по названию компании);

на нашем сайте в личном кабинете;

по телефонам 705-90-90, 068-750-90-90, 095-750-90-90.

Тогда счет формируется поставщиком по фактическому потреблению.

Анечка: очень грустная ситуация с графиками, понимаю, что тяжело и нужно подождать, но общаюсь с другими областями, там графики, где людям дают свет не 5 часов в сутки, а по 15-19 часов. Везде пишут, что у нас единая система…

ДТЭК: в энергетической системе все звенья взаимосвязаны. И если ваш район не имеет отношения к уничтоженным электростанциям, он точно имеет отношение к украинской энергосистеме в целом. Последствия ракетных ударов по инфраструктуре касаются всей Украины. Лимиты каждый день по всем областям доводит до операторов системы распределения «НЭК Укрэнерго», и мы должны их выполнять, распределяя нагрузку.

Тина: сутками у половины дома нет света, а дом электро, что делать?

ДТЭК: жители многоквартирных домов, если энергии ни разу не было в течение 10 часов, должны обращаться к балансодержателю (аварийной службе в выходные и ночные часы) для проверки электриком сети дома и всех фаз на щитке. Электрик ЖКС или аварийной службы (председатель ОСМД) после проверки сети подает соответствующую заявку с указанием информации по всем фазам и контактным номером телефона.

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