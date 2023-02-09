Одесские штучки: маяк с парусником на воротах и сапожки на фасаде

Никогда не знаешь, где может порой встретиться на улице какая-нибудь очередная одесская штучка – позитивная или просто смешная, умильная или не совсем, но из тех, что обязательно заставит улыбнуться. Или просто переключиться от не самых приятных мыслей.

На Молдаванке (улица Головковская) нам встретился еще один одесский позитивчик. Это ворота с одесским маяком и парусником среди бурлящих волн.

Сам старый жилой дом с его виды видавшим обшарпанным фасадом оставляет не просто желать лучшего, а тяжело вздохнуть. Зато если вы посмотрите на фасад дома слева от расписанных художником ворот, то увидите еще одну картинку.

Здесь находится мастерская по ремонту обуви.

Надо же, как украшен вход. Тут вам и «настоящие» сапожки, и котик с песиком, которые выполняют роль мастеров по ремонту обуви, и еще всякая мультяшная всячина.

Пока фотографирую, проходящая мимо женщина, видя мой интерес к новшеству, дает оценку настенной картинке и воротам:

– Живу на Головковской, но не в этом доме. Зато каждый день мимо прохожу – и всегда улыбаюсь.

Автор этого настенно-наворотного произведения – художник Наталья Дерманская. Мы уже писали об одной из ее работ на воротах и фасаде, тоже на Молдаванке, только на улице Степовой.

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с художницей. Сейчас она работает над иллюстрациями к детской книжке (кстати, рассказала, что работать сейчас часто приходится при свете фонарика). О своей работе Наталья говорит так:

– Сейчас в нашей стране и городе людям очень тяжело… Так много горя и тьмы. Вот и стараюсь хоть чуть-чуть чего-то светлого принести людям, хоть маленький лучик надежды.

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