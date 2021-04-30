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Последние дни Иисуса: на одесской Молдаванке прошло необычное мероприятие (фоторепортаж, видео)

Последние дни Иисуса: на одесской Молдаванке прошло необычное мероприятие (фоторепортаж, видео)

Сегодня, 30 апреля, в Одессе, у здания Одесской Народной церкви в сквере Гамова на углу улиц Мельницкой и Балковской на Молдаванке состоялась реконструкция документального фильма о последних днях Иисуса Христа. Ее показывали в формате авто-кино на местной автопарковке.

Отметим, что сегодня христиане восточного обряда отмечают страстную пятницу. В этот день, по преданию, был распят Иисус.

Мероприятие посетил и корреспондент «Одесской жизни»:

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Напомним, в прошлом году из-за строгих карантинных ограничений в Одесской Народной Церкви предложили горожанам поучаствовать в пасхальном богослужении, не выходя из машины, и при этом использовать функции своего авто для проведения службы.

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