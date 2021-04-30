Последние дни Иисуса: на одесской Молдаванке прошло необычное мероприятие (фоторепортаж, видео)

Пасхальные традиции: какую выпечку готовят на Пасху в разных странах мира Пасха – один из главных праздников для христиан всего мира – уже не за горами. Хоть и отмечают его верующие разных конфессий не всегда одновременно, но традиции празднования похожи. Например, во многих странах мира к Светлому Христову Воскресению готовят специальную выпечку, являющую собой символ Пасхи. ПОДРОБНЕЕ

Какие бывают пасхальные яйца и что означают цвета и рисунки на них (видео) Пасхальное яйцо – это главный атрибут светлого праздника. Но обычай раскрашивать яйца появился задолго до христианства, и связывался он с тайными обрядами. С помощью яйца, разрисованного определенными символами, древние славяне отгоняли злых духов и лечились от болезней. Современные крашенки и писанки тоже имеют свое значение. ПОДРОБНЕЕ