Новости Одессы и Одесской области

Будущее 6-этажное «Пространство у Стамбульского парка» в Одессе уже обнесли забором (фото)

Будущее 6-этажное «Пространство у Стамбульского парка» в Одессе уже обнесли забором (фото)

Мы в начале улицы Приморской, в месте, где она пересекается с Таможенной площадью. Здесь не только оживленное движение, но и очередные предстроительные хлопоты. Совсем скоро начнется стройка шестиэтажного комплекса «Пространство у Стамбульского парка».

Мы застали рабочих, которые занимались обустройством ограждения будущей стройки. На ее месте пока нет ни щита с информацией, ни визуализации будущего объекта. Все это можно отыскать на сайте компании, где уже можно присмотреть себе частичку будущего очередного Пространства («жилищного комплекса бизнес-класса в самом сердце Одессы») на Приморской. Сдача комплекса в несколько секций должна состояться во втором квартале 2023 года.

Пространство, визуализация

Фото с сайта компании «Пространство»

Пространство, визуализация2

Ограждение тянется от угла с Таможенной площадью и протягивается вдоль Приморской.

стройка на Приморской2
стройка на Приморской3
стройка на Приморской4
стройка на Приморской5
стройка на Приморской
стройка на Приморской6

Кстати, а почему «очередного Пространства на Приморской»? Напомним, первое из них на этой же улице, только ближе к Пересыпскому мосту, возводится полным ходом. Высотка будет в 24 этажа, называется она «Пространство на Софиевской», но свое начало берет с улицы Приморской. Здание строится и высится, отлично просматривается с улицы Софиевской, спуска Маринеско и так далее, так далее.

Пространство на Софиевской

Пространство на Софиевской

Пространство на Софиевской2

Кстати, в недавно отремонтированной арке бывшего Судоремонтного завода с восстановленными историческими барельефами обустроен отдел продаж…

Фото автора, фото визуализации будущего «Пространства у Стамбульского парка» – сайт компании «Пространство»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить