Будущее 6-этажное «Пространство у Стамбульского парка» в Одессе уже обнесли забором (фото)

Мы в начале улицы Приморской, в месте, где она пересекается с Таможенной площадью. Здесь не только оживленное движение, но и очередные предстроительные хлопоты. Совсем скоро начнется стройка шестиэтажного комплекса «Пространство у Стамбульского парка».

Мы застали рабочих, которые занимались обустройством ограждения будущей стройки. На ее месте пока нет ни щита с информацией, ни визуализации будущего объекта. Все это можно отыскать на сайте компании, где уже можно присмотреть себе частичку будущего очередного Пространства («жилищного комплекса бизнес-класса в самом сердце Одессы») на Приморской. Сдача комплекса в несколько секций должна состояться во втором квартале 2023 года.

Ограждение тянется от угла с Таможенной площадью и протягивается вдоль Приморской.

Кстати, а почему «очередного Пространства на Приморской»? Напомним, первое из них на этой же улице, только ближе к Пересыпскому мосту, возводится полным ходом. Высотка будет в 24 этажа, называется она «Пространство на Софиевской», но свое начало берет с улицы Приморской. Здание строится и высится, отлично просматривается с улицы Софиевской, спуска Маринеско и так далее, так далее.

Кстати, в недавно отремонтированной арке бывшего Судоремонтного завода с восстановленными историческими барельефами обустроен отдел продаж…

Фото автора, фото визуализации будущего «Пространства у Стамбульского парка» – сайт компании «Пространство»