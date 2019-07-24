12 избранных в охоте за призами: заметки о международном конкурсе ОМКФ 2019

Алексей Овчинников посмотрел ВСЕ фильмы Международного конкурса и готов поделиться с читателями «Одесской жизни» впечатлениями об этих картинах, многие из которых уже скоро появятся на экранах кинотеатров.

Программа международного конкурса была очень сильной, добрая половина лент была достойна победы. Много сюжетов связаны с проблемами молодежи, трудностями взросления и обретения себя. Это свидетельство того, что кинематограф обращен лицом к главным потребителям кино — людям до 35.

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ»

На датском языке фильм называется просто «Королева». А датская королева — это, конечно, шекспировская Гертруда. Только в киносюжете Гертруда влюбляется не в брата короля, а в собственного пасынка. Сама влюбляется, сама его соблазняет, и сама его губит. В фильме довольно много откровенных сцен, которые вряд ли понравятся патриархальным зрителям. Кино красиво снято в неторопливой скандинавской манере.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ КУПИЛ ЛУНУ»

Режиссер Паоло Дзукка рассказал, что толчком к написанию сценария послужила деятельность американской фирмы, которая лет 15 назад начала продавать участки на Луне. Он представил себе, что один сард (житель Сардинии) скупил всю Луну и что из этого вышло. Чтобы найти, кто именно покупатель — отправляют секретного агента. Для начала его надо подготовить, научить, как быть настоящим сардом: соблюдать обет молчания — омерту; пить алкоголь, сидя ровно под углом в 90 градусов; правильно засовывать руки в карманы; играть в «игру без победителей». Можете попробовать сами — вдвоем одновременно выкидывать пальцы и говорить цифры. Проигрывает тот, кто скажет цифру, равную числу пальцев. В финале народ Сардинии побеждает все спецслужбы и Луна остается у них. В главной роли снялся Якоппо Куллин, который чем-то напоминает молодого Адриано Челентано.

«ПРИЮТ»

Это второй афганский фильм, снятый по неопубликованным воспоминаниям сценариста Шахрбану Садата. На пресс-конференции он заявил, что всего фильмов будет пять.

1989 год. Подросток попадает в детский дом, полный детей войны. Главная радость для него, это фантазировать, что он герой индийского кино и ловко расправляется со всеми врагами. Реальность жестче фантазий — к власти в стране приходят исламисты и спокойная жизнь приюта заканчивается.

«НА ПОСТУ»

Фильм французского режиссера и музыканта Квентина Дюпье, известного под псевдонимом Mr. Oizo. Он и сценарист, и оператор, и режиссер очередного абсурда в стиле Эжена Ионеску. В новой комедии о полиции герои вроде выполняют свою работу, например, ловят дирижера в плавках при этом они все равно кажутся нам полными идиотами. Но, несмотря ни на что, преступник все равно не избегает ареста! Абсурдистская, немного черная комедия учит нас тому, что жизнь непредсказуема.

«ПУТЬ СОГЛАСИЯ»

Китайское авторское кино. Африканская девочка, поющая на мосту китайские сиротские песни, фальшивомонетчик, печатающий юани на 3D принтере, школьник изучающий Китай по книге Кеннеди, и т.д. Главные герои — три коллектора, через работу которых молодой режиссер Луо Ханьсин показал срез жизни простых китайцев. В финале они бросают выбивание долгов и открывают книжную лавку. Оказывается, в этом настоящее счастье для китайца!

«СУВЕНИР»

В фильме снялась британская звезда Тильда Суинтон. Вот так мэтры помогают молодежи. По сюжету студентка киношколы не может найти «своей темы» в кино. И вот, она знакомится с патологическим лгуном и героиновым наркоманом Энтони, и получает массу жизненных неприятностей. Ей — 25, у нее полно жизненного опыта и ей теперь есть, что сказать зрителю.

«ТЕЛЬ-АВИВ В ОГНЕ»

Комедия об арабо-израильском конфликте. Звучит странно, но режиссер Самех Зоаби справился с задачей — кино понятное и в Палестине, и в Израиле, да где угодно. Главный герой палестинец Салам становится сценаристом суперпопулярного сериала «Тель-Авив в огне». Через сериал он меняет и свою личную жизнь, и жизни знакомых и малознакомых людей. Так и сама картина — это маленький шажок к взаимопониманию двух непримиримых народов.

«ТУТ БЫЛ САША»

Хоть режиссер и мужчина, но кино очень женское. В принципе из него можно было сделать телевизионную мелодраму серий на шесть. История усыновления мальчика Саши рассказана очень подробно и достоверно, в типично прибалтийском стиле.

«ИНИЦИАЛЫ С.Г.»

Трагикомедия рассказывает о типичном портеньо (так сами себя называют жители Буэнос-Айреса) напомнившего героев классика аргентинской литературы Кортасара. Постаревший ловелас за свою карьеру добился лишь клички «Терминатор» в порноиндустрии, получил приз за участие в массовках 16 фильмов и записал испаноязычный альбом на мелодии Сержа Гинзбура. Его инициалы тоже С.Г. и все называют его «Французом». Невзгоды преследуют героя на фоне Чемпионата мира по футболу 2014, где аргентинская сборная выходит в финал и проигрывает Германии. Забавно, что и в этом фильме, и в другом конкурсном фильме «Монос» снялась актриса Джулиан Николсон.

«МОНОС»

В советские времена написали бы, что фильм снят о тяжелых буднях колумбийских партизан. На фоне потрясающей красоты горных пейзажей, кино поднимает вопрос — могут ли выйти из порочного круга дети войны. «Монос» — это армейское подразделение, состоящее из 14-летних подростков. Из них хотят сделать идеальных солдат, но подростковые чувства плохо подчиняются армейской дисциплине. Одному из них удается вырваться, и он попадает к обычным людям. Звучит вопрос без ответа: «Что с ним дальше делать?». Музыкальное решение фильма сделано на основе музыки британской неоклассической певицы и композитора Микачу. Фильм получил приз жюри за лучшую режиссуру. Режиссер Алехандро Ландес еще молод и снимет небанальное кино.

«ДОМОЙ»

Фильм — настоящий прорыв для украинского кино. Совершенно логично, что это кино отобрали в программу «Особый взгляд» каннского фестиваля. И приятно, что зрители ОМКФ его по достоинству оценили: он получил Гран-при. Это довольно насыщенный событиями фильм, затрагивающий общечеловеческую тему пути к самоидентификации. Потрясающая актерская работа Ахтема Сейтаблаева, который играет отца, потерявшего старшего сына и опасающегося потерять младшего. Честный и достойный фильм с которым можно поздравить и весь украинский кинематограф, и наш фестиваль.

В этом году приоритеты зрителей поделились пополам и было решено вручить два Гран-при. Вторым обладателем стал грузинский фильм.

«А ПОТОМ МЫ ТАНЦЕВАЛИ»

В картине очень много исконно грузинского — народные песни и танцы занимают добрую половину экранного времени. А сюжет рассказывает о потомственном танцоре, который занимается в студии при государственном ансамбле танца, и мечтает выступать на лучших площадках мира. Но вдруг красивый рыжий юноша осознает, что любит не партнершу, а партнера по студии. Взаимности нет, он страдает. Старший брат, которому он вынужден признаться, советует ему уезжать из страны. Видимо в будущем герой Левана Гелбахиани будет танцевать не лезгинку, а нечто совсем иное… Жюри также явно впечатлила эта история: они вручили фильму Главный приз, а Левану Гелбахиани досталась еще и награда за лучшую актерскую работу.

Десятый фестиваль завершен. Ждем одиннадцатого.

Фото: пресс-служба ОМКФ