В пятницу Одессу посетит любимая артистка миллионов Ирма Витовская со спектаклем «Киевская перепичка», где актриса играет саму себя. Более того, этот спектакль придумала тоже она, а помогла воплотить в жизнь Наташа Ворожбит. Здесь будет все: и смех, и слезы, и любовь. Не пропустите!

В субботу и воскресенье стартует сезон фестивалей гастрономии и хорошего настроения. Вас ждут на территории Одесской киностудии и в Park Residence где будет весело и вкусно. Приходить на фестивали надо семьей и с друзьями.

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Филармония приглашает на перезагрузку. Очень интригует, особенно, если учесть, что она касается известного танцевального коллектива «Чайка». А в воскресенье вечером вы сможете подзарядиться хорошим настроением на всю следующую неделю на шоу «Креативный отдел», которое теперь можно посмотреть вживую.

4 апреля, 18:00. Гастроли. Киевская перепичка. Украинский театр

«Киевская перепичка» — это больше, чем спектакль. Это эмоциональный взрыв, который перенесет вас в самое сердце Киева, где обычный киоск становится местом, где переплетаются тревога, надежда и сила духа.

Ирма Витовская в главной роли — это не просто актриса, это эмоциональный ураган, который заставит вас почувствовать каждое мгновение. Жизнь на грани, но с несокрушимой верой в будущее.

5-6 апреля, 12:00. Фестиваль Одесса-мама. Одесская киностудия.

Увлекательные фотозоны в одесском стиле позволят сделать яркие фотографии на память, а стильные декорации добавят праздничной атмосферы. Детишки смогут проявить свое творчество, попробовать рисовать, расписывать пряники или даже испытать свои силы в детском фехтовании. Наслаждайтесь живыми выступлениями местных артистов, которые подарят атмосферу одесского духа.

Что будет на фестивале:

Фуд-корты от топовых ресторанов города и кафе;

Фудкорты Уличной еды;

Тематические декорации и фотозоны в Одесском стиле;

Выставка хендмейдов;

Крафтовые продукты;

Детские развлечения и интерактивы в течение всего дня;

Большая детская зона с аттракционами и батутами;

Выступления одесских групп;

Бесплатные мастер-классы для детей: аквагрим, рисование, роспись пряников, детское фехтование, интерактивные детские программы на сцене, робототехника и многие другие мастер-классы.

5-6 апреля, 14:00. Фестиваль Крафтового вина и сыра Bon Appetit. Park Residence

Bon Appetit Weekend — долгожданная возможность встретить весну на фестивале крафтового вина в Одессе! Это будет действительно большой фестиваль с широким ассортиментом и программой дегустаций вин, гастрономических удовольствий с авторскими закусками.

Саксофон и музыка будут способствовать весеннему настроению. А найти интересные вещи можно будет на маркете украинских брендов от Energy Events.

6 апреля, 18:00. Премьера концерта. «Чайка. Перезагрузка». Одесская филармония

Мы привыкли слышать слово «перезагрузка» в мире технологий — компьютеры, телефоны, гаджеты…А как насчет перезагрузки в искусстве? Приглашаем вас стать свидетелями обновления целого ансамбля!

Академический ансамбль украинской музыки, песни и танца «Чайка». был создан в 2008 году в Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха. Основатели коллектива — заслуженный деятель искусств Украины Юрий Саакянц и заслуженный артист Украины Дмитрий Притула.



6 апреля, 19:00. Юмористическое шоу. Креативный отдел. Beit Grand.

«Креативный Отдел» — юмористически-маркетинговое шоу теперь в оффлайне! На сцене: Брэд Питса Богдан Богаченко Кирилл Осадчий Что происходит? Комики выбирают бренды и придумывают для них названия, слоганы, рекламные кампании и тому подобное.

Никаких скучных табличек — только шутки, много импровизации и свежие идеи, которые помогут раскрутить бизнес и сделать его успешным! На сцене: Брэд Питса, Богдан Богаченко, Кирилл Осадчий.

