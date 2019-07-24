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Новости Одессы и Одесской области

Недоглядели: под Одессой дети обожглись горячими углями и отравились моющим средством

Недоглядели: под Одессой дети обожглись горячими углями и отравились моющим средством

Правоохранители города Подольск Одесской области рассказали о необычных случаях нарушений порядка, зарегистрированных на прошлой неделе.

В полиции зафиксировали несколько оригинальных инцидентов, которые произошли с оставленными без присмотра детьми. Так, по данным пресс-службы ГУНП, на минувшей неделе из-за халатности родителей пострадали малыши, возрастом от годика до четырех. Кто-то напился таблеток, которые лежали на видном месте, другой хлебнул моющего средства, третий отведал краски для принтера. Детей с отравлением госпитализировали.

Еще один ребенок, пока не видели мама с папой, прошелся по раскаленным углям от костра. Малыш сильно обжегся, его отвезли в больницу. В полиции могут наказать родителей, которые не уберегли детей от опасности.

А трехлетний мальчик сбежал из дома в местный парк. Причем в соседний микрорайон дошел сам, преодолев железнодорожные пути.

– Пока женщина занималась домашними делами, ее сын играл во дворе частного дома, – рассказали правоохранители. – Она очень испугалась, когда увидела, что тот исчез, и тут же бросилась его искать. Но в том, что так случилось, есть ее вина — мама не досмотрела за ребенком. В итоге ее привлекли к административной ответственности.

 

Фото: пресс-служба облГУНП, Canadian Medical Association Journal

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