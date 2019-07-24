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Новости Одессы и Одесской области

Одессит поругался с подругой и выложил ее интимные фото в соцсети

Одессит поругался с подругой и выложил ее интимные фото в соцсети

Также парень отправил обнаженные снимки подруги ее отцу.

Об этом сообщает УСИ, ссылаясь на информацию своего корреспондента.

По данным сайта, дело уже рассматривает Киевский районный суд. В материалах дела указано, что пострадавшая хранила свои фото на закрытом аккаунте, доступ к которому получил знакомый. После ссоры парень решил отомстить и стал распространять 13 фотографий интимного характера в соцсетях. Затем отправил эти же фото ее отцу по почте.

На данный момент правоохранители установили, что фото – порнографического характера. Еще одна экспертиза призвана установить, действительно ли на фотографиях изображена пострадавшая. Но уже сейчас, согласно санкции ч. 1 ст. 301 (изготовление и распространение порнографии) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

 

Фото: blog.i.ua

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