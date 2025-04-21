Соответствующая информация опубликована 18 апреля на портале электронных закупок Prozorro.

Сообщается, что к аренде предлагаются помещения площадью 4507,3 м.кв на первом и втором этажах трехэтажного административного здания, в том числе бывший центральный зал Главпочтамта. Помещения нуждаются в ремонте, однако к использованию пригодны.

Помещения готовы сдавать за 360 600 гривен в месяц.

“Здание расположено в исторической части города. Развитая инфраструктура, удобный подъезд, рядом расположены исторические памятники и туристические объекты города”, — говорится в объявлении.

Аукцион должен состояться 6 мая. Торги будут проходить в формате трехраундового аукциона, во время которого потенциальным покупателям неизвестно, есть ли у них конкуренты, а ставки участников ранжирует электронная система.

Напомним, здание на Садовой,10 является объектом культурного наследия. Почта переехала сюда в 1898 году. Сооружение Почтамта было создано целенаправленно для объединения всех услуг связи (почта, телеграф, телефон) в одном комплексе.

В начале 2022 года дирекция «Укрпочты» планировала заказать проект на ремонтно-реставрационные работы этого красивейшего исторического здания, но торги не состоялись.

Летом прошлого года Главпочтамт на Садовой закрыл свои двери для посетителей. Отделение Укрпочты перенесли в соседнее здание на Садовой, 2.

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