1000 дней большой войны: что мы пережили за это время

Полномасштабная война России против Украины длится уже тысячу дней (и более 10 лет после нападения России). Погибают люди, рушатся города и села, уничтожается инфраструктура страны. Но, несмотря на разруху и горе, врагу не удалось нас сломить. Что мы пережили за эти три года?
Победы и поражения
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с массированных ракетных ударов. Сначала РФ удалось взять под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Ареной ожесточенных боев стала Киевская область. Но развить инициативу россиянам не удалось. Они понесли большие потери на подступах к Николаеву. Наступление на Одессу было остановлено.
Российский флот имел значительное преимущество. Но уничтожение крейсера «Москва» стало началом планомерного освобождения акватории Черного моря от кораблей противника,
Контрнаступление украинской армии на Харьковщине и освобождение Херсона доказали способность ВСУ отвоевывать оккупированные территории.
Уничтожение нации
Среди мирного населения Украины – десятки тысяч погибших. Более 500 детей. Мир узнал о зверствах российских захватчиков в Буче, Ирпене, Мариуполе.
Около четырех миллионов украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами, 6,7 миллиона – за пределами страны.
С начала войны повреждено и разрушено:
- 3793 учебных заведения;
- 2109 объектов культурной инфраструктуры;
- 2041 медицинское учреждение.
Было нанесено более двух тысяч ударов беспилотниками по гражданскому населению и объектам инфраструктуры.
Но несмотря на то, что противник в настоящее время обладает тактической инициативой на фронте, на тысячный день большой войны РФ контролирует меньше территории, чем в первые месяцы полномасштабной агрессии. К тому же Украина смогла взять под контроль часть территории РФ в Курской области.
Одесса под обстрелами
- Первый смертельный удар – 23 апреля 2022 года по ЖК «Тирас». Погибли восемь человек.
- 9 мая 2022 года оккупанты попали в торговый центр «Ривьера».
- 1 июля 2022 года российские ракеты разрушили многоэтажку и базу отдыха в Сергеевке. Погибли 22 человека, среди них – 11-летний мальчик.
- 14 июня 2023 года разрушен бизнес-центр «Шевченковский», корпус Одесского политехнического университета, жилые дома.
- 23 июля 2023 года разрушен Спасо-Преображенский собор, жилые дома, медучреждения и десятки памятников архитектуры в центре города.
- 25 сентября 2023 года россияне уничтожили морвокзал, отель «Кемпински-Одесса», Свято-Николаевский Приморский храм.
- 6 ноября 2023 года в результате ракетной атаки пострадал Одесский национальный художественный музей.
- Новый 2024 год Одесса встречала под сирену воздушной тревоги.
Цифра: Более 1000 ракет и 2000 дронов-камикадзе выпустил враг по Одесской области за 1000 дней войны
- А 2 марта вражеский дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Эта атака унесла жизни 12 одесситов, в том числе – пятерых детей.
- 15 марта российские «Искандеры» ударили по Даче Ковалевского. А пока спасатели помогали пострадавшим, прилетела вторая ракета. Тогда погиб 21 человек.
- 29 апреля удар по 8-й станции Большого Фонтана унес жизни пяти человек.
- С сентября Россия возобновила регулярные атаки портов Одессы. Погибли десятки портовых работников, были повреждены суда, портовая инфраструктура.
- 15 ноября в историческом центре было повреждено много домов – памятников архитектуры. Погибла жительница одного из них.
- 18 ноября враг атаковал густонаселенный район Одессы баллистической ракетой. Погибло 10 человек, более 55 получили ранения.
1000 дней горя, гибели, разрухи… Но, несмотря на горечь потерь, Одесса, Украина продолжают жить и бороться. А еще – приближать победу.
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