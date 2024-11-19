1000 дней большой войны: что мы пережили за это время

Победы и поражения

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с массированных ракетных ударов. Сначала РФ удалось взять под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Ареной ожесточенных боев стала Киевская область. Но развить инициативу россиянам не удалось. Они понесли большие потери на подступах к Николаеву. Наступление на Одессу было остановлено.

Российский флот имел значительное преимущество. Но уничтожение крейсера «Москва» стало началом планомерного освобождения акватории Черного моря от кораблей противника,

Контрнаступление украинской армии на Харьковщине и освобождение Херсона доказали способность ВСУ отвоевывать оккупированные территории.

Уничтожение нации

Среди мирного населения Украины – десятки тысяч погибших. Более 500 детей. Мир узнал о зверствах российских захватчиков в Буче, Ирпене, Мариуполе.

Около четырех миллионов украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами, 6,7 миллиона – за пределами страны.

С начала войны повреждено и разрушено:

3793 учебных заведения;

2109 объектов культурной инфраструктуры;

2041 медицинское учреждение.

Было нанесено более двух тысяч ударов беспилотниками по гражданскому населению и объектам инфраструктуры.

Но несмотря на то, что противник в настоящее время обладает тактической инициативой на фронте, на тысячный день большой войны РФ контролирует меньше территории, чем в первые месяцы полномасштабной агрессии. К тому же Украина смогла взять под контроль часть территории РФ в Курской области.

Одесса под обстрелами

Первый смертельный удар – 23 апреля 2022 года по ЖК «Тирас». Погибли восемь человек.

Погибли восемь человек. 9 мая 2022 года оккупанты попали в торговый центр «Ривьера».

оккупанты попали в торговый центр «Ривьера». 1 июля 2022 года российские ракеты разрушили многоэтажку и базу отдыха в Сергеевке. Погибли 22 человека, среди них – 11-летний мальчик.

российские ракеты разрушили многоэтажку и базу отдыха в Сергеевке. Погибли 22 человека, среди них – 11-летний мальчик. 14 июня 2023 года разрушен бизнес-центр «Шевченковский», корпус Одесского политехнического университета, жилые дома.

разрушен бизнес-центр «Шевченковский», корпус Одесского политехнического университета, жилые дома. 23 июля 2023 года разрушен Спасо-Преображенский собор, жилые дома, медучреждения и десятки памятников архитектуры в центре города.

разрушен Спасо-Преображенский собор, жилые дома, медучреждения и десятки памятников архитектуры в центре города. 25 сентября 2023 года россияне уничтожили морвокзал, отель «Кемпински-Одесса», Свято-Николаевский Приморский храм.

россияне уничтожили морвокзал, отель «Кемпински-Одесса», Свято-Николаевский Приморский храм. 6 ноября 2023 года в результате ракетной атаки пострадал Одесский национальный художественный музей.

в результате ракетной атаки пострадал Одесский национальный художественный музей. Новый 2024 год Одесса встречала под сирену воздушной тревоги.

Цифра: Более 1000 ракет и 2000 дронов-камикадзе выпустил враг по Одесской области за 1000 дней войны

А 2 марта вражеский дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Эта атака унесла жизни 12 одесситов, в том числе – пятерых детей.

вражеский дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Эта атака унесла жизни 12 одесситов, в том числе – пятерых детей. 15 марта российские «Искандеры» ударили по Даче Ковалевского. А пока спасатели помогали пострадавшим, прилетела вторая ракета. Тогда погиб 21 человек.

российские «Искандеры» ударили по Даче Ковалевского. А пока спасатели помогали пострадавшим, прилетела вторая ракета. Тогда погиб 21 человек. 29 апреля удар по 8-й станции Большого Фонтана унес жизни пяти человек.

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Россия возобновила регулярные атаки портов Одессы. Погибли десятки портовых работников, были повреждены суда, портовая инфраструктура. 15 ноября в историческом центре было повреждено много домов – памятников архитектуры. Погибла жительница одного из них.

в историческом центре было повреждено много домов – памятников архитектуры. Погибла жительница одного из них. 18 ноября враг атаковал густонаселенный район Одессы баллистической ракетой. Погибло 10 человек, более 55 получили ранения.

1000 дней горя, гибели, разрухи… Но, несмотря на горечь потерь, Одесса, Украина продолжают жить и бороться. А еще – приближать победу.

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