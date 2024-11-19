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1000 дней большой войны: что мы пережили за это время

1000 дней большой войны: что мы пережили за это время

Полномасштабная война России против Украины длится уже тысячу дней (и более 10 лет после нападения России). Погибают люди, рушатся города и села, уничтожается инфраструктура страны. Но, несмотря на разруху и горе, врагу не удалось нас сломить. Что мы пережили за эти три года?

Победы и поражения

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с массированных ракетных ударов. Сначала РФ удалось взять под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Ареной ожесточенных боев стала Киевская область. Но развить инициативу россиянам не удалось. Они понесли большие потери на подступах к Николаеву. Наступление на Одессу было остановлено.

Российский флот имел значительное преимущество. Но уничтожение крейсера «Москва» стало началом планомерного освобождения акватории Черного моря от кораблей противника,
Контрнаступление украинской армии на Харьковщине и освобождение Херсона доказали способность ВСУ отвоевывать оккупированные территории.

Уничтожение нации

Среди мирного населения Украины – десятки тысяч погибших. Более 500 детей. Мир узнал о зверствах российских захватчиков в Буче, Ирпене, Мариуполе.

Около четырех миллионов украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами, 6,7 миллиона – за пределами страны.

С начала войны повреждено и разрушено:

  • 3793 учебных заведения;
  • 2109 объектов культурной инфраструктуры;
  • 2041 медицинское учреждение.

Было нанесено более двух тысяч ударов беспилотниками по гражданскому населению и объектам инфраструктуры.
Но несмотря на то, что противник в настоящее время обладает тактической инициативой на фронте, на тысячный день большой войны РФ контролирует меньше территории, чем в первые месяцы полномасштабной агрессии. К тому же Украина смогла взять под контроль часть территории РФ в Курской области.

Одесса под обстрелами

  • Первый смертельный удар – 23 апреля 2022 года по ЖК «Тирас». Погибли восемь человек.
  • 9 мая 2022 года оккупанты попали в торговый центр «Ривьера».
  • 1 июля 2022 года российские ракеты разрушили многоэтажку и базу отдыха в Сергеевке. Погибли 22 человека, среди них – 11-летний мальчик.
  • 14 июня 2023 года разрушен бизнес-центр «Шевченковский», корпус Одесского политехнического университета, жилые дома.
  • 23 июля 2023 года разрушен Спасо-Преображенский собор, жилые дома, медучреждения и десятки памятников архитектуры в центре города.
  • 25 сентября 2023 года россияне уничтожили морвокзал, отель «Кемпински-Одесса», Свято-Николаевский Приморский храм.
  • 6 ноября 2023 года в результате ракетной атаки пострадал Одесский национальный художественный музей.
  • Новый 2024 год Одесса встречала под сирену воздушной тревоги.

Цифра: Более 1000 ракет и 2000 дронов-камикадзе выпустил враг по Одесской области за 1000 дней войны

  • А 2 марта вражеский дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Эта атака унесла жизни 12 одесситов, в том числе – пятерых детей.
  • 15 марта российские «Искандеры» ударили по Даче Ковалевского. А пока спасатели помогали пострадавшим, прилетела вторая ракета. Тогда погиб 21 человек.
  • 29 апреля удар по 8-й станции Большого Фонтана унес жизни пяти человек.
  • С сентября Россия возобновила регулярные атаки портов Одессы. Погибли десятки портовых работников, были повреждены суда, портовая инфраструктура.
  • 15 ноября в историческом центре было повреждено много домов – памятников архитектуры. Погибла жительница одного из них.
  • 18 ноября враг атаковал густонаселенный район Одессы баллистической ракетой. Погибло 10 человек, более 55 получили ранения.

1000 дней горя, гибели, разрухи… Но, несмотря на горечь потерь, Одесса, Украина продолжают жить и бороться. А еще – приближать победу.

Читайте также: 1000 дней войны: что думают известные одесситы о ее завершении.

Фото аватара
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ
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