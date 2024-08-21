Война, день 910-й: Украина замыкает «котел» в Курской области

Украина близка к закрытию «котла» в Курской области

Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта.Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, рф наращивает свою группировку в Курской области и перемещает войска с других направлений. Россияне ведут маневренную оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений вглубь территории РФ, а также наращивают группировки и перемещают войска по другим направлениям, отметил Сырский.

Главком добавил, что дальнейшие действия украинских войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки.

Также Сырский показал карту – на ней видна территория, которую украинские силы контролируют в Курской области. Так, можно узнать, что ВСУ продвинулись к Кореневке (еще контролируется россиянами) на западе, севернее Шептуховки (контролируется РФ) и к Спальному на Востоке (под украинским контролем).

Военный эксперт Bild Юлиан Репке заявляет, что в результате разрушения мостов российские войска оказалась фактически в «котле» к югу от реки Сейм в Глушковском районе Курской области. До реки Сейм и полного окружения осталось всего 5 километров.

По данным Репке, внутри «котла» рискуют оказаться от 2 до 3 тысяч российских солдат.

Он пояснил, что группа российских войск может быть отрезанной, поскольку район с запада и юга окружен украинской территорией. В ответ россия пытается организовать понтонные переправы и авиаснабжение, а также укрепляет оборону на оставленном проходе на востоке Глушковского района. Однако понтонные переправы находятся под полным огневым контролем Сил обороны и могут быть поражены в любой момент.

«У россиян сейчас простой выбор: либо сражаться и оборонять эту территорию, либо отступить. Видимо, оба варианта для них фатальны. Но нужно прямо сказать, что эта битва не имеет решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось у Украины», — отметил эксперт.

россия стремится захватить Покровск любой ценой

За прошедшие сутки состоялось 166 боевых столкновений. Более трети из которых — на Покровском направлении.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.

Российские войска ускорили наступление на Покровск после вторжения ВСУ в Курскую область. Враг подошел почти вплотную к городу, в 10-15 км от окрестностей которого идут бои. Местные власти в свою очередь призывают гражданских немедленно эвакуироваться.

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал вероятную причину того, почему россия любой ценой пытается захватить этот город.

«До конца не понятно, почему российский Генштаб настолько упорно прется туда. Возможно, у них есть особый учет. По моему мнению, вопрос заключается в том, что Покровск — это самый западный крупный город на территории Донбасса», — считает Селезнев.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин с начала так называемой «СВО» грезил тем, что он сможет оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. И если львиную часть Луганщины рф уже держит под контролем, то с Донбассом у врага дела совсем плохи. Собеседник объясняет почему.

«Огромная городская Славянско-Краматорская агломерация вообще, даже в каких-то отдаленных мечтаниях, не доступна для путинской армии. А вот Покровск, как цель в западной части Донецкой области, — это более реальный вариант по оккупации по мнению российского Генштаба», — говорит Селезнев.

Украинские военные атаковали вражеский комплекс С-300

В ночь на 21 августа Силы обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области рф.

Наблюдались взрывы, точность поражения доразведывается, сообщили в Генштабе ВСУ.

Следует отметить, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.

Другие потери врага на утро 21 августа

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, трех средствах ПВО, трех артиллерийских система, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили: