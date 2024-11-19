Удар по центру Одессы: пострадавших стало больше, трое — в критическом состоянии

Об этом поздним вечером 18 ноября сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Среди погибших в результате ракетного удара по Одессе 18 ноября 7 полицейских, один медик и двое гражданских людей.

По словам Кипера, у двоих пострадавших оторваны конечности, за их жизни борются медики.

Среди получивших ранения — четыре ребенка. Двое детей 11 лет, один — 10-ти, и один ребенок — 7 лет.

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Коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи.

Юристы на месте прорабатывают данные пострадавших, помогают заполнять документы по компенсации ущерба.

Около 12:00 дня 18 ноября россияне в очередной раз обстреляли Одессу. Город атаковали баллистической ракетой «Искандер-М». Ее сбили силы ПВО. Обломки ракеты упали в жилом секторе. В результате падения погибли десять одесситов. Сегодня в Одессе и области объявлен траур.

Фото — Одесская ОВА