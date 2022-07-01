Появились новые фото и видео с места трагедии в Сергеевке

1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по пгт. Сергеевка в Одесской области. К настоящему моменту известно о 20 погибших и 38 раненых.

Рашисты выпустили три крылатые ракеты, одна из которых попала в жилой девятиэтажный дом, еще две в базы отдыха.

Сергеевка – курортный поселок. В нем нет ни то что военных баз, а даже объектов гражданской инфраструктуры и промышленных производств.

Сегодня «Одесская Жизнь» уже публиковала фото и видео с места трагедии. Но новая информация поступает оттуда постоянно.

2 июля в Одесской области объявлен днем траура

Фото ГСЧС Украины, Константин Либеров, «Суспільне. Одеса»