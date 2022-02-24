Россия напала на Украину: бомбят крупные города, в том числе и Одессу (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По имеющейся информации войска РФ вторглись на Донбасс, также бомбят крупные города. Взрывы и работа сирен, извещающих о налете, были слышны в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе.

В Одессе, как сообщает «Думская» по вражеской авиации или ракетам ведет огонь украинская ПВО, в частности зенитно-ракетные комплексы С-300.

На Донбассе ураганный обстрел.

Вторжению предшествовало заявление президента РФ Путина о проведении спецоперации на Донбассе.

Далее, около 5 утра по киевскому времени начались обстрелы и бомбардировки украинской территории.

Президент США Джо Байден заявил о том, что мир притянет Россию к ответственности за вторжение в Укр

В это время в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине.

ОБНОВЛЕНО 6:29 Президент созывает РНБО. Будет Объявлено военное положение в стране.

Одесский аэропорт и другие крупные аэропорты страны прекращают работу. Кроме того, на них блокируются взлетные полосы. Взлетки перекрывают служебной техникой, чтобы предотвратить посадку вражеских самолетов.

Около 6 утра началась бомбардировка авиабазы «Кульбакино» под Николаевом.

ОБНОВЛЕНО в 6:35 Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что Россия наносит ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Днепре и Харькове.

По словам мэра Борисполя Владимир Борисенко взрывы, которые слышны в городе — это работа украинской ПВО. Наши зенитчики сбивают неизвестные беспилотники.

ОБНОВЛЕНО в 6:41 Информация о российском десанте в Одессе — неправда.

ОБНОВЛЕНО в 6:41 В Луганской области объявили эвакуацию населения. Об этом сообщил руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай.