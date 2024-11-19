1000 днів великої війни: що ми пережили за цей час

Перемоги та поразки

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з масованих ракетних ударів. Спочатку РФ вдалося взяти під контроль Херсон, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Ареною запеклих боїв стала Київська область. Але розвинути ініціативу росіянам не вдалося. Вони зазнали великих втрат на підступах до Миколаєва. Наступ на Одесу було зупинено.

Російський флот мав значну перевагу. Але знищення крейсера «Москва» стало початком планомірного звільнення акваторії Чорного моря від кораблів супротивника,

Контрнаступ української армії на Харківщині та звільнення Херсона довели здатність ЗСУ відвойовувати окуповані території.

Знищення нації

Серед мирного населення України – десятки тисяч загиблих. Понад 500 дітей. Світ дізнався про звірства російських загарбників у Бучі, Ірпені, Маріуполі.

Близько чотирьох мільйонів українців були вимушені стати внутрішніми переселенцями, 6,7 мільйона – за межами країни.

З початку війни пошкоджено та зруйновано:

3793 заклади освіти;

2109 об’єктів культурної інфраструктури;

2041 медичний заклад.

Було завдано понад дві тисячі ударів безпілотниками по цивільному населенню та об’єктах інфраструктури.

Але попри те, що противник наразі володіє тактичною ініціативою на фронті, на тисячний день великої війни РФ контролює менше території, ніж у перші місяці повномасштабної агресії. До того ж Україна зуміла взяти під контроль частину території РФ у Курській області.

Одеса під обстрілами

Перший смертельний удар – 23 квітня 2022 року по ЖК «Тірас». Загинуло восьмеро людей.

Загинуло восьмеро людей. 9 травня 2022 року окупанти влучили в торговельний центр «Рів’єра».

окупанти влучили в торговельний центр «Рів’єра». 1 липня 2022 року російські ракети зруйнували багатоповерхівку і базу відпочинку в Сергіївці. Загинули 22 людей, серед них – 11-річний хлопчик.

російські ракети зруйнували багатоповерхівку і базу відпочинку в Сергіївці. Загинули 22 людей, серед них – 11-річний хлопчик. 14 червня 2023 року зруйновано бізнес-центр «Шевченківський», корпус Одеського політехнічного університету, житлові будинки.

зруйновано бізнес-центр «Шевченківський», корпус Одеського політехнічного університету, житлові будинки. 23 липня 2023 року зруйнувано Спасо-Преображенський собор, житлові будинки, медустанови і десятки пам’яток архітектури у центрі міста.

зруйнувано Спасо-Преображенський собор, житлові будинки, медустанови і десятки пам’яток архітектури у центрі міста. 25 вересня 2023 року росіяни знищили морвокзал, готель «Кемпінські-Одеса», Свято-Миколаївський Приморський храм.

росіяни знищили морвокзал, готель «Кемпінські-Одеса», Свято-Миколаївський Приморський храм. 6 листопада 2023 року внаслідок ракетної атаки постраждав Одеський національний художній музей.

внаслідок ракетної атаки постраждав Одеський національний художній музей. Новий 2024 рік Одеса зустрічала під сирену повітряної тривоги.

Цифра: Понад 1000 ракет і 2000 дронів-камікадзе випустив ворог по Одещині за 1000 днів війни

А 2 березня ворожий дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Ця атака забрала життя 12 одеситів, зокрема – п’ятьох дітей.

ворожий дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Ця атака забрала життя 12 одеситів, зокрема – п’ятьох дітей. 15 березня російські «Іскандери» вдарили по Дачі Ковалевського. А поки рятувальники допомагали постраждалим, прилетіла друга ракета. Тоді загинула 21 людина.

російські «Іскандери» вдарили по Дачі Ковалевського. А поки рятувальники допомагали постраждалим, прилетіла друга ракета. Тоді загинула 21 людина. 29 квітня удар по 8-й станції Великого Фонтану забрав життя п’яти осіб.

удар по 8-й станції Великого Фонтану забрав життя п’яти осіб. З вересня Росія відновила регулярні атаки портів Одеси. Загинули десятки портових працівників, були пошкоджені судна, портова інфраструктура.

Росія відновила регулярні атаки портів Одеси. Загинули десятки портових працівників, були пошкоджені судна, портова інфраструктура. 15 листопада в історичному центрі було пошкоджено багато будинків – пам’яток архітектури. Загинула мешканка одного з них.

в історичному центрі було пошкоджено багато будинків – пам’яток архітектури. Загинула мешканка одного з них. 18 листопада ворог атакував густонаселений район Одеси балістичною ракетою. Загинули 10 людей, понад 55 отримали поранення.

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1000 днів горя, загибелі, розрухи… Але, незважаючи на гіркоту втрат, Одеса, Україна продовжують жити і боротися. А ще – наближати перемогу.

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