Российский крейсер «Москва» горит возле острова Змеиный

Сообщение об этом опубликовал глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем официальном телеграм-канале.

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. Слава Украине!» — написал Марченко.

Также информацию подтвердил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира на youtube-канале Фейгин. LIVE.

По словам Арестовича на судне находится экипаж и3 510 человек.

Сейчас «Москва» утратила ход в 25 милях от острова Змеиный, на палубе видно пламя. Есть информация, что к поврежденному крейсеру направляются корабли технической помощи.

Ранее сообщалось, что появилась информация о поражении флагмана черноморского флота рф ракетного крейсера «Москва» двумя украискими противокорабельными ракетами «Нептун».