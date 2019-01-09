Новости Одессы и Одесской области

Книгомания. Какие романы украинских авторов вошли в короткий список “Книги года” ВВС

Книгомания. Какие романы украинских авторов вошли в короткий список “Книги года” ВВС

Уже несколько лет ВВС подводит книжные итоги года и определяет лучшие книги года. Победителем конкурса стал роман Юрия Андруховича “Коханці юстиції” (Любовники юстиции).

О нём мы уже рассказывали. Поэтому сегодня мы расскажем, какие книги попали в “короткий список”. И, как всегда, сделает это Дарья Гармидер, продавец магазина “Книгарня кав’ярня”.

книгомания

The Ukraine

Почему такое название у этой книги? Главная героиня, от имени которой идет рассказ, жила в США, и ее муж американец говорил именно так: The Ukraine. Хотя, те, кто учил язык, знают, что артикль в этом случае не ставится. Но, по аналогии с The USA, The UK, Украина попала в этот ряд. О чем книга? Это истории об обычных украинцах и будничной Украине, которую мы видим каждый день. Персонажи — все до боли знакомые каждому читателю образы: торговки с базара, риелтор-паразит, жители сел и городов, больших и маленьких. О врачах, медсестрах, водителях маршруток. Все это наблюдал и с большой любовью описал Андрей Чапай — путешественник и журналист.

книгомания

 

Де немає бога (Где нет бога)

Писатель и путешественник Макс Кидрук пишет в жанре психологического триллера. Он побывал в самых разных уголках земли, видел и пустыни, и горы. Но теперь он решил пропутешествовать по самым сокровенным уголкам человеческой души. История о том, как несколько человек из разных стран с разными жизненными историями попадают в авиакатастрофу. Выжившие оказываются на заснеженной вершине горы. Действие происходит на протяжении трех дней, но для кого-то они стали последними в их жизни, а кто-то получил за это время жизненный опыт, больший, чем за предыдущие тридцать лет жизни. Кто выживет? Кто увидит своих родных? Книга сложная, но обнадеживающая.

книгомания

 

Сірі бджоли (Серые пчелы)

Книга Андрея Куркова, который славится своими объемными романами-путешествиями. В этот раз его героем стал пенсионер-пчеловод, который живет в серой зоне, в селе Малая Староградовка. В том населенном пункте осталось только двое жителей — он и Пашка, его сосед. У них разные взгляды на политику, на историю, на день сегодняшний. Но главное, что осталось у героя, — пчелы, и их надо спасать. Он решил их отвезти в Крым и оставить у знакомого татарина. Таким образом Андрей Курков проводит нас по всем болезненным точкам нашей сегодняшней жизни.

книгоманияТроянди за колючкою (Розы за колючкой)

 

Еще одна острая тема: социальная, психологичская и очень непростая — женщины за колючей проволокой. Более того, эта история автобиографическая. Представьте, насколько оказалась мужественной ее автор, Ирина Агапеева, чтобы описать свой опыт пребывания в тюрьме. В книге рассказано о том, как оставаться человеком в любых обстоятельствах, как не потерять жажду жизни. И о том, что происходит в женских тюрьмах Украины, и как потом справиться с этим травматическим опытом.

Следующий наш обзор выйдет ровно через неделю и будет посвящен книгам об истории Украины.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить