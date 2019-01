Книгомания. Какие романы украинских авторов вошли в короткий список “Книги года” ВВС

Уже несколько лет ВВС подводит книжные итоги года и определяет лучшие книги года. Победителем конкурса стал роман Юрия Андруховича “Коханці юстиції” (Любовники юстиции).

О нём мы уже рассказывали. Поэтому сегодня мы расскажем, какие книги попали в “короткий список”. И, как всегда, сделает это Дарья Гармидер, продавец магазина “Книгарня кав’ярня”.

The Ukraine

Почему такое название у этой книги? Главная героиня, от имени которой идет рассказ, жила в США, и ее муж американец говорил именно так: The Ukraine. Хотя, те, кто учил язык, знают, что артикль в этом случае не ставится. Но, по аналогии с The USA, The UK, Украина попала в этот ряд. О чем книга? Это истории об обычных украинцах и будничной Украине, которую мы видим каждый день. Персонажи — все до боли знакомые каждому читателю образы: торговки с базара, риелтор-паразит, жители сел и городов, больших и маленьких. О врачах, медсестрах, водителях маршруток. Все это наблюдал и с большой любовью описал Андрей Чапай — путешественник и журналист.

Де немає бога (Где нет бога)

Писатель и путешественник Макс Кидрук пишет в жанре психологического триллера. Он побывал в самых разных уголках земли, видел и пустыни, и горы. Но теперь он решил пропутешествовать по самым сокровенным уголкам человеческой души. История о том, как несколько человек из разных стран с разными жизненными историями попадают в авиакатастрофу. Выжившие оказываются на заснеженной вершине горы. Действие происходит на протяжении трех дней, но для кого-то они стали последними в их жизни, а кто-то получил за это время жизненный опыт, больший, чем за предыдущие тридцать лет жизни. Кто выживет? Кто увидит своих родных? Книга сложная, но обнадеживающая.

Сірі бджоли (Серые пчелы)

Книга Андрея Куркова, который славится своими объемными романами-путешествиями. В этот раз его героем стал пенсионер-пчеловод, который живет в серой зоне, в селе Малая Староградовка. В том населенном пункте осталось только двое жителей — он и Пашка, его сосед. У них разные взгляды на политику, на историю, на день сегодняшний. Но главное, что осталось у героя, — пчелы, и их надо спасать. Он решил их отвезти в Крым и оставить у знакомого татарина. Таким образом Андрей Курков проводит нас по всем болезненным точкам нашей сегодняшней жизни.

Троянди за колючкою (Розы за колючкой)

Еще одна острая тема: социальная, психологичская и очень непростая — женщины за колючей проволокой. Более того, эта история автобиографическая. Представьте, насколько оказалась мужественной ее автор, Ирина Агапеева, чтобы описать свой опыт пребывания в тюрьме. В книге рассказано о том, как оставаться человеком в любых обстоятельствах, как не потерять жажду жизни. И о том, что происходит в женских тюрьмах Украины, и как потом справиться с этим травматическим опытом.

Следующий наш обзор выйдет ровно через неделю и будет посвящен книгам об истории Украины.